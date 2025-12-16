НБУ: У ІІІ кварталі темпи відновлення економіки України пришвидшилися

Темпи відновлення економіки в ІІІ кварталі пришвидшилися порівняно з ІІ кварталом 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Основним драйвером був фіскальний імпульс, зумовлений розширенням бюджетних видатків.

Вагомий вплив на економічне зростання мала й ліпша ситуація в енергетичному секторі в ІІІ кварталі 2025 року порівняно з аналогічним кварталом 2024 року.

Фактичні темпи зростання реального ВВП відповідали оцінці Національного банку, оприлюдненій в Інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

Споживання сектору державного управління зросло на 12,2% р/р, забезпечивши найбільший додатний внесок у зміну реального ВВП – на рівні 4,1 в. п. Такий фіскальний імпульс став можливим завдяки суттєвому міжнародному фінансуванню.

Кінцеві витрати домогосподарств надалі збільшувалися (на 6,7% р/р), а їхній внесок у динаміку ВВП залишався додатним (3,9 в. п.).

Валове нагромадження основного капіталу в річному вимірі зросло на 11,5% р/р і забезпечило вагомий додатний внесок у зміну реального ВВП (2,2 в. п.). Крім пожвавлення активності у будівництві, тривало нарощування інвестицій у переробку сільськогосподарської продукції та проєкти оборонного сектору. Цьому, зокрема, сприяли й значні капітальні видатки бюджету, номінальні обсяги яких у ІІІ кварталі були одними з найвищих з початку повномасштабного вторгнення (більші були лише в IV кварталах 2023 та 2024 років).

Фізичні обсяги експорту надалі скорочувалися через низькі запаси сільськогосподарської продукції та слабкий попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу, а також з огляду на нові умови торгівлі з ЄС. Водночас зростання імпорту товарів та послуг пришвидшилося на тлі нарощування закупівель машинобудівної та металургійної продукції для підвищення обороноздатності та відновлення інфраструктури. У результаті від’ємний внесок чистого експорту у зміну ВВП зріс до 8,9 в. п.

Економічні результати за видами діяльності були нерівномірними.

Розширення видатків бюджету підтримало сектори державного управління та оборони, валова додана вартість (ВДВ) яких збільшилася на 15,1% р/р. Зростання відбувалося й у інших бюджетних секторах, зокрема в секторі освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Краща ситуація в енергетиці в ІІІ кварталі 2025 року порівняно з аналогічним кварталом 2024 року сприяла пришвидшенню зростання ВДВ енергетичного сектору (до 6,7% р/р) та підтримала інші сектори економіки. Зокрема, ВДВ обробної промисловості збільшилася на 1,7% р/р, а темпи скорочення ВДВ у добувній промисловості сповільнилися до 2,1% р/р.

Завдяки стійкому внутрішньому попиту, стабільному енергопостачанню та державним програмам підтримки суттєво пришвидшилося зростання обсягів будівельних робіт – до 31,5% р/р. На тлі збільшення приватного споживання надалі зростала ВДВ сектору торгівлі (на 2,6% р/р).

Скорочення результатів сільського господарства сповільнилося до 12,3% з огляду на перенесення збору частини врожаїв із ІІ на ІІІ квартал. Водночас жнива пізніх культур відбуваються повільніше, ніж очікувалося раніше, що зумовить аналогічний перерозподіл із ІІІ на IV квартал. Ситуація в птахівництві загалом залишалася стабільною, натомість виробництво у тваринництві надалі зменшувалося через погіршення епізоотичної ситуації та наслідки війни.

Також тривало падіння результатів транспортної галузі, що поглибилося до 9,3% р/р на тлі зменшення обсягів експортних перевезень.

Відповідно до жовтневого прогнозу НБУ у ІV кварталі 2025 року відновлення економіки пришвидшиться до 3,4% завдяки розширенню бюджетних стимулів та приватного споживання. Ураховуючи результати попередніх кварталів, НБУ очікує, що за підсумками 2025 року зростання реального ВВП буде близьким до жовтневого прогнозу (1,9%). У наступні роки прогнозується помірне пришвидшення економічного зростання (до 2–3%) за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.

Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для економічного розвитку. Крім того, вагомий вплив на динаміку ВВП може мати й реалізація ризиків, зокрема пов’язаних із неритмічністю та/або недостатністю зовнішнього фінансування.

Водночас зберігається ймовірність реалізації позитивних сценаріїв. Вони передусім пов’язані з можливим посиленням військової та фінансової підтримки партнерів і зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.