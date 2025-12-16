Каллас: ЄС не розглядає можливість зняття санкцій з російської федерації

Європейський Союз наразі не розглядає можливість зняття санкцій з Російської Федерації, а навпаки вважає за необхідне посилити тиск на росію.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

ЄС поки не збирається знімати санкції з росії, незважаючи на мирні перемовини.

"Зняття санкцій наразі не обговорюється… Як я вже зазначила, ми повинні посилити тиск на росію", – наголосила Каллас.

Вона нагадала, що держави ЄС вирішили, що будуть запроваджувати санкції щодо "тіньового флоту" росії на постійній основі.

"Сьогодні ми застосували санкції до 40 суден та деяких осіб, що сприяють ("тіньовому флоту" рф. – Ред.). Ми не чекаємо на великі пакети (санкцій), а насправді рухаємося вперед з тими рішеннями, які можемо ухвалити", – заявила "ЄвроПравді" головна дипломатка ЄС.

Вона розповіла, що санкції проти "тіньового флоту" рф мали величезний вплив на доходи від нафти.

"Робота над 20-м пакетом санкцій триває паралельно, але я вважаю, що ми не повинні чекати. Ми показали, що не чекаємо на ці пакети (санкцій), а насправді швидше просуваємося із запровадженням санкцій щодо "тіньового флоту" на постійній основі", – підкреслила посадовиця.

"Отже, ми насправді робимо більше, щоб позбавити їх (росіян) коштів для фінансування цієї війни" – резюмувала Кая Каллас.