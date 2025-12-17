Схооф: Комісія щодо питанням компенсації збитків, завданих Україні, буде розташовуватися в Нідерландах

Компенсаційна комісія, яка займатиметься питанням компенсації збитків, завданих Україні внаслідок повномасштабної російської агресії, буде розташовуватися в Нідерландах.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Гаазі.

“Було прийнято резолюцію з проханням до Нідерландів прийняти Компенсаційну комісію. Ми із задоволенням погодимося на це”, - запевнив голова нідерландського уряду.

За його словами, практично щодня росія здійснює безжальні атаки проти українського населення, економіки та інфраструктури.

"Будинки обстрілюють, підприємства знищують, енергетичні об’єкти зазнають серйозних пошкоджень. Такі цілеспрямовані напади не можуть бути безкарними. Сьогодні ми разом підписали рішення про створення компенсаційної комісії, яка зосередиться на компенсації завданих збитків вашій країні.

Нідерланди також заявили про готовність розмістити тут цю інституцію під егідою Ради Європи... Раніше ми вже запропонували себе як країну для розміщення Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, що відповідає нашій традиції - саме тут, у цій міжнародній столиці миру і справедливості, у Гаазі”, - сказав він.

Схооф також відзначив, що нині ще не вирішене питання, чи готовий путін справді зробити кроки до миру.

"Поки що ніщо на це не вказує. Тому ми маємо й надалі посилювати тиск на росію та підтримувати Україну на всіх рівнях, насамперед у військовій сфері”, - наголосив урядовець.