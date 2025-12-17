Шкрум: Міністерство розвитку не планує ніякого податку на відбудову

Міністерство розвитку не планує ніякого податку на відбудову.

Про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

"Ці дискусії є неправильною інтерпретацією дискусії про фінансування відновлення. Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома", - зазначила Шкрум.

Вона зауважила, що усі податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни.

"Прошу не шукати хайп там, де його немає. Ці маніпуляції зараз шкодять", - додала перша заступниця міністра.

Раніше Шкрум в інтервʼю українській редакції Forbes сказала, що Міністерство розвитку громад та територій працює над створенням окремого Фонду відбудови. У перспективі той наповнюватиметься від окремого податку.

За її словами, це вимушений крок, бо «жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни». Більшість цих установ мають довгі бюрократичні процедури та високі вимоги державних гарантій... У перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде.