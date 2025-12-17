Шкрум: Міністерство розвитку не планує ніякого податку на відбудову

Міністерство розвитку не планує ніякого податку на відбудову.
Про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.
"Ці дискусії є неправильною інтерпретацією дискусії про фінансування відновлення. Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома", - зазначила Шкрум.
Вона зауважила, що усі податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни.
"Прошу не шукати хайп там, де його немає. Ці маніпуляції зараз шкодять", - додала перша заступниця міністра.
Раніше Шкрум в інтервʼю українській редакції Forbes сказала, що Міністерство розвитку громад та територій працює над створенням окремого Фонду відбудови. У перспективі той наповнюватиметься від окремого податку.
За її словами, це вимушений крок, бо «жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни». Більшість цих установ мають довгі бюрократичні процедури та високі вимоги державних гарантій... У перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023