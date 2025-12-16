Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та компаній, які підтримують "тіньовий флот" росії та його ланцюг постачання

Рада ЄС 15 грудня запровадила санкції проти дев’яти осіб та компаній, котрі підтримують так званий "тіньовий флот" росії та його ланцюг постачання. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Мета - обмежити доходи рф, що фінансують війну проти України.

До списку увійшли бізнесмени, пов’язані з державними російськими нафтовими компаніями Роснефть та Лукойл, які контролюють судна для транспортування нафти та нафтопродуктів, приховуючи їхнє походження та застосовуючи ризиковані схеми судноплавства.

Під санкції потрапили також судноплавні компанії зі Сполучених Арабських Еміратів, В’єтнаму та росії, що володіють або керують танкерами, які перевозять нафту або нафтопродукти з порушенням правил та підпадають під обмежувальні заходи ЄС або інших країн.

Активи тих, хто потрапив до санкціонованого списку, заморожуються, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати підсанкційним особам кошти.

Фізичні особи також підлягають забороні на в'їзд до країн-членів ЄС або транзит.

Санкції вже застосовуються до понад 2600 фізичних та юридичних осіб, які були включені у список на тлі невиправданої та неспровокованої військової агресії росії проти України.