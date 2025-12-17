Свириденко: В Україні знайшли “вільні” потужності на 800 МВт

За результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури була виявлена можливість вивільнення щонайменше 800 МВт електричної потужності.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
«За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості», – написала вона в Telegram.
За словами Свириденко, з переліків виключили дві категорії:
Прем’єрка зазначила, що споживачів супутнього навантаження, які були визначені під час перегляду переліків критично важливих обʼєктів і не є критичними, буде переведено на графіки відключень відповідно до загального порядку.
«Цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Доручили Міненерго разом з Держенергонаглядом тримати на контролі виконання рішення на місцях», – написала прем’єр.
