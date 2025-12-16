Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких Міндіч збирав досьє

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч збирав досьє. Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».
Юрчишин наголосив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.
Список журналістів, за якими, за словами Юрчишина, незаконно стежили:
Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.
«Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції», - додав Юрчишин.
Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку згаданим особам.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023