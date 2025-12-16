Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких Міндіч збирав досьє

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч збирав досьє. Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Юрчишин наголосив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.

Список журналістів, за якими, за словами Юрчишина, незаконно стежили:

Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)

Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія» та головний редактор Цензор.нет)

Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)

Володимир Федорин (головний редактор Forbes Ukraine)

Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)

Юрій Ніколов (співзасновник проєкту NashiGroshi)

Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.

«Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції», - додав Юрчишин.

Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку згаданим особам.