Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких Міндіч збирав досьє

105

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч збирав досьє. Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Юрчишин наголосив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.

Список журналістів, за якими, за словами Юрчишина, незаконно стежили:

  • Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
  • Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія» та головний редактор Цензор.нет)
  • Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)
  • Володимир Федорин (головний редактор Forbes Ukraine)
  • Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)
  • Юрій Ніколов (співзасновник проєкту NashiGroshi)
  • Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.

«Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції», - додав Юрчишин.

Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку згаданим особам.

