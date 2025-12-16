Bloomberg: Німеччина планує значно посилити оборонну співпрацю з Україною

Німеччина планує значно посилити оборонну співпрацю з Україною, вперше розглядаючи можливість інтеграції української зброї та отримання від Києва даних про бойові дії. Уряд канцлера Фрідріха Мерца представив 10-пунктний план, спрямований на прискорення інтеграції української промисловості в європейський оборонний ринок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ключовим елементом плану є розробка меморандуму про взаєморозуміння щодо даних про бойові дії, зокрема інформації про роботу німецьких оборонних технологій на фронті. У документі зазначено, що це дозволить військовим силам та промисловості обох країн "навчатися та розробляти стратегії та системи на основі реалістичних даних".

У документі також йдеться про те, що військова підтримка України Берліном вже "значно сприяла розвитку промислового потенціалу та технологічних інновацій у Німеччині".

Ця угода про співпрацю в галузі оборони розглядається як частина можливих гарантій безпеки для України. Напередодні президент Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером дав зрозуміти, що Україна може прийняти гарантії безпеки від США та Європи як засіб запобігання майбутній російській агресії, що замінить її довгострокову мету вступу до НАТО.

Німеччина залишається найбільшим військовим спонсором України в Європі, надавши допомогу на суму понад 40 мільярдів євро.