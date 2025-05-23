«Гарвард» чи “Космолот”: що збираються незаконно збудувати в зеленій зоні Оболоні

Під вивіскою освітнього прориву та реформ Київська школа економіки (КШЕ) реалізує забудову 5 гектарів зеленої зони в Оболонському районі Києва — у партнерстві з фігурантами гральних скандалів і особами із санкційного списку РНБО. На території, формально призначеній для спорту, виростає не тільки новий кампус, але й історія про інституційне прикриття приватних інтересів.

Початок забудови: від гольф-клубу до «Гарварду для України»

29 квітня 2025 року президент КШЕ Тимофій Милованов оголосив про придбання території колишнього гольф-клубу в Оболонському парку за $18 млн. Загальний бюджет проєкту становить $40 млн.

Ділянка площею 5 гектарів офіційно належить до парку «Наталка» — об’єкта природоохоронного фонду. У 2017 році цільове призначення змінили на «07.02 — для фізичної культури і спорту». За словами Милованова, територія залишиться відкритою, забудова не буде багатоповерховою, а кампус стане українським аналогом Гарварду.

Однак офіційна документація свідчить про інше. Ще у 2017 році ТОВ «КСГ» отримало містобудівні умови на «будівлю для зимової гри в гольф із вбудованими адміністративними приміщеннями». Дозвіл на будівництво видано у 2018 році, а сертифікат готовності об’єкта — у 2020-му.

Хто насправді контролює «університет»

Проєкт реалізується не напряму КШЕ, а через юридичну особу — Приватну установу «Університет науки, підприємництва та технологій». Співвласником цієї структури є благодійна організація «Фонд Сергія Токарєва».

Сергій Токарєв — громадянин РФ, підсанкційний в Україні за причетність до діяльності гральної платформи «Космолот». Його фонд формально бере участь у забудові під виглядом підтримки освітнього проєкту.

Операційною головою фонду є Анастасія Дєєва — колишня заступниця міністра внутрішніх справ за Арсена Авакова. Вона відома скандалами навколо сумнівних тендерів та витоків особистих даних. Нині її структура — партнер проєкту, що контролює 5 гектарів рекреаційної землі столиці.

Від КМДА — до узгоджень і мовчання

Офіційні відповіді КМДА та Держгеокадастру підтверджують: ділянки з кадастровими номерами 8000000000:78:215:0049 та 8000000000:78:215:0050 були переведені у статус «для спорту» ще у 2017 році. Проте відповідно до Генерального плану Києва функціональне призначення території — зелені насадження загального користування.

Київський департамент містобудування прямо визнає: детальний план території (ДПТ) для цієї ділянки не розроблявся. Відомості про зміну функціонального призначення у генплан не внесені. Тим не менш, забудовник отримав усі необхідні дозволи та сертифікати.

Гранти і гроші західних платників податків

Згідно зі звітами КШЕ Foundation, з 2022 року організація залучила понад $150 млн пожертв. Серед донорів — уряди США, Великої Британії, країн ЄС, а також Soros Foundation, Schmidt Futures, BHP Foundation.

Це фінансування не спрямовується безпосередньо на забудову, але забезпечує функціонування інституції, її персоналу, медіаактивності й політичного лобізму.

Питання в іншому: яким чином структура, що афілійована з особами з українського санкційного списку, досі отримує західну фінансову підтримку й не підлягає жодному зовнішньому аудиту?

Ціна «Гарварду»

Уся ця історія — не про навчальний кампус. Вона — про приватизацію цінного міського ресурсу під прикриттям псевдоосвітньої легенди. Про підміну цільового призначення, що не відповідає функціональному. І про участь в цьому проєкті гравців з грального бізнесу — в тому числі з російським корінням.

КШЕ більше не виглядає як структура, яку можна вважати «репутаційно бездоганною». І якщо це «університет майбутнього» — то яким майбутнє буде у Києва та його публічного простору?