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Lucid Motors выпустил электромобиль с самым большим запасом хода

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Американо-китайская компания Lucid Motors представила новый электрокар под названием Air. Продажи автомобиля стартуют в следующем году. Изначально купить можно будет только топовые версии электрокара.

Старшая версия машины называется Air Dream Edition и стоит 169 тыс. долларов. Автомобиль получил получил два электромотора мощностью 1095 сил. Разгон до сотни у новинки занимает 2,5 секунды. Запас хода — 810 километров. К примеру, самая дальнобойная версия Tesla Model S под названием Long Range Plus на одном заряде проезжает 650 километров.

Во втором квартале 2021 начнутся продажи модификации Lucid Air Grand Touring с двумя электромоторами суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Запас хода такой версии превысит 830 километров. Разгон до сотни у машины составляет 3 секунды. Максимальная скорость полноприводного электрокара — 270 км в час. Желающим приобрести такой автомобиль придется заплатить минимум 139 тыс. долларов.

В конце следующего года откроется прием заказов на версию Air Touring. Такой электрокар стоит 95 тыс. долларов. Автомобиль мощностью 620 л.с. может проехать без подзарядки 653 километра. Стоимость базовой модификации Air составит 80 тыс. долларов. Однако в продаже такая версия появится только в 2022 году. Технические характеристики начальной версии электрокара пока неизвестны.

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Дизайн электрокара повторяет одноименный прототип, который был представлен еще в 2016 году. Новинка получила стеклянную крышу, широкий капот, 21-дюймовые колесные диски AeroDream. У электрокар два багажных отделения: объем заднего — 456 л, а переднего — 202 литра. Коэффициент лобового сопротивления — 0,21.

В салоне люксового электрокара устанавливается OLED-дисплей диагональю 34 дюйма с разрешением 5К, а также небольшой убирающийся тачскрин. Водителю доступна система быстрой подзарядки батарей, а также продвинутый автопилот третьего уровня.

авто, электромобиль, Lucid Motors
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