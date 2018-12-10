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Преимущества микрокредитования онлайн на карту

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Преимущества микрокредитования онлайн на карту

Как было бы хорошо иметь скатерть-самобранку или бездонный кошелек, которые бы помогали восполнять наши материальные запасы в любой удобный момент времени. Но в реальности у подавляющего большинства из нас есть один-два источника регулярного дохода, которые позволяют жить от зарплаты до зарплаты. Не всегда получается уложиться в имеющийся бюджет, особенно если возникают непредвиденные расходы — затраты на лечение, ремонт, поездки, выгодную покупку вещей и гаджетов по распродаже. Какие-то внезапные расходы приятны нам, другие нет, но все они формируют дефицит нашего бюджета. Решить проблему поможет кредит онлайн.

Несколько лет назад нужно было отправляться в банк или в офис микрофинансовой организации, чтобы получить необходимую сумму. Но сегодня это необязательно. Можно в комфортной для себя обстановке, в любое время суток, в выходные или будние дни зайти в интернет и подать заявку на получение средств. Основным преимуществом сотрудничества с МФО является минимальная вероятность отказа. Если человек приходит в банк, он не может быть уверен, что ему гарантированно одобрят кредит. Для этого необходимо предоставить справку о доходах, об официальном трудоустройстве, а иногда и предоставить залог, найти поручителей. В МФО все проще — отказ приходит только в исключительных случаях. Достаточно всего лишь предоставить паспортные данные, иметь банковскую карту или электронный кошелек, заполнить простую анкету. Кредит онлайн на карту доступен большинству платежеспособного населения.

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить несколько основных преимуществ микрокредитования:

  • практически гарантированное одобрение заявки;
  • отсутствие необходимости предоставлять справку о доходах;
  • возможность взять кредит онлайн — на карту или электронный кошелек;
  • любое целевое назначение кредита;
  • простота и прозрачность процедуры;
  • возможность улучшить свою кредитную историю, взяв небольшой заём и вовремя его вернув.

Если вы никогда не брали микрокредиты, у вас наверняка есть вопросы, ответы на которые можно узнать по ссылке. Большинство опасений у потенциальных клиентов связано с высокой процентной ставкой, но благодаря достаточно короткому периоду кредитования, переплата получается несущественной, если своевременно возвращать долг. Благодаря сотрудничеству с МФО многие уже нашли свой «волшебный кошелек», который всегда готов раскрыться в сложной ситуации.

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