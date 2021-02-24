Как лидеры логистической отрасли привлекают новых клиентов — пример «Евротерминала»

Привлечение новых клиентов требует постоянного развития. Логистическим компаниям недостаточно просто предоставлять услуги перевозки. Комплексные решения, включающие хранение, таможенное оформление, курьерскую доставку грузов и многое другое, с радостью приветствуется клиентами.

Нововведенная маркировка определенных товаров вносит корректировки в логистические схемы. Для выполнения требований необходима соответствующая инфраструктура. Большие компании, такие как «Евротерминал», финансируют развитие складских комплексов, маркировочной техники и консолидированных складов. Компания также предоставляет комплекс услуг, связанных с полным циклом импорта.

Из просто доставки в спектр услуг

Компания меняет позиционирование себя на рынке, отказываясь считать себя операционистами. Мастодонты логистической отрасли бизнеса ориентируются на консультирование и продвижение товаров потребителя, предлагая решение логистических проблем. Украинские компании, такие как «Евротерминал», наращивают объем и делают выбор услуг более разнообразным. К примеру, наиболее частый запрос - координация логистических процессов и управление цепями поставок клиентов. Для выполнения поставленных целей, логистические компании не только используют опыт коллег из других стран, но и уделяют все большее внимания оптимизации и планированию процессов.

Статистика

Данные исследования рынка логистических услуг Украины «Украинского логистического альянса» 2017 года говорят о том, что часть клиентов, довольных сотрудничеством с логистическими компаниями, составляет 33%, а частично удовлетворенных - 54%.

Причины частичного недовольства:

недостаточный уровень квалификации персонала;

срывы сроков доставки;

недостаток нюансов;

отсутствие гарантий качества;

отсутствие доверия и специализации;

низкий уровень клиентоориентированности.

Парадокс украинского рынка заключается в избыточном предложении при небольшом спросе. Это было обнаружено при таком же опросе среди логистических компаний:

57% среди опрошенных назвали своим преимуществом клиентоориентированность;

30% отметили высокое качество предоставляемых услуг;

48% выделили компетентность своего персонала.

Клиенты и поставщики заинтересованы в оптимизации расходов, внедрении новейших технологией для улучшения процессов и повышения качества предоставляемых услуг. Такие компании, как «Евротерминал» отмечают, что немаловажный пункт - коммуникация между клиентом и поставщиком логистических услуг.

Развитие и перспективы

Сильное влияние на рынок имеют национальные законы и правила. Не менее важными в этом вопросе остаются регламенты Европейского союза. Содействие нормативно-правовых актов значительно повысит качество логистики. Например, Одесский порт на территории ООО «Евротерминал» внедрил западный опыт - технологию «Единое окно», где в одном офисе на территории Сухого порта собраны все необходимые государственные и негосударственные учреждения для оформления, к примеру, автомобиля. «Евротерминал» не первый раз подчеркивает свою клиентоориентированность.