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Захист інтелектуальної власності, думка експерта

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Захист інтелектуальної власності, думка експерта

Під поняттям інтелектуальної власності мається на увазі те, що людина створила завдяки своєму розуму. До такої власності належать різні твори літературні та художні, різні винаходи, а також різні символи, логотипи та назви. Право на інтелектуальну власність можна зберегти за собою завдяки різним патентам, авторським правам та товарним знакам. Завдяки цьому автор може отримати як хорошу фінансову винагороду за свою оригінальну ідею, та й більше визнання. Є спеціальні юридичні послуги, які дозволяють вам захистити свою інтелектуальну працю.

Існує кілька видів інтелектуальної власності, і ми зараз їх детально розглянемо у нашій статті.

Види інтелектуальної власності

Інтелектуальну власність прийнято розділяти на кілька видів, таких як: авторські права, товарні знаки, патенти, промислові зразки, комерційні таємниці та графічні вказівки.

Перший, і найпоширеніший вид – авторське право. Він є юридичним терміном, який використовується для опису прав, які надаються авторам на всі твори, які вони створили. Це може бути художні, літературні та інші подібні твори. Авторське право охоплює велику кількість різноманітних творів мистецтва та проведення різноманітних заходів.

Другий вигляд — це патент. Власник патенту має право вирішувати, чи можуть, і яким чином можуть користуватися його продуктом. В обмін на отримання патенту, його правовласник повинен повністю розкрити всі технічні характеристики у спеціальному документі, який є патентом.

Наступний вид інформаційної власності – це товарний знак. Він має на увазі позначення, яке здатне відрізняти продукцію або ж послуги однієї компанії, від послуг і продуктів іншої. Товарні знаки були винайдені вже дуже давно, ще в давнину люди ставили різні печатки або щось на кшталт тавра, на свої продукти. Таким методом можна було відрізнити товари одного продавця, від товарів іншого, якщо це та сама сфера.

Також існує такий вид інтелектуальної власності, як промислові зразки. Це естетичне або технічне рішення будь-якого виробу. Такий зразок може існувати у вигляді тривимірного чи двомірного макета з різними характеристиками. Характеристик може бути кілька, переважно це може бути колір, докладний малюнок чи просто лінії.

Ще один із видів ІВ – комерційна таємниця. Вона має на увазі повне право на нерозголошення будь-якої конфіденційної інформації. Такі права можна передати або продати комусь, але лише згідно з ліцензією. Якщо було проведено експертизу, і було виявлено порушення цих прав, будь-яке поширення конфіденційної інформації, її використання чи розкриття, можна вважати недобросовісним вчинком та повним порушенням прав власника цієї інформації, і власник може легко звернутися до суду.

Що оцінює Міжнародний індекс захисту прав власності

Міжнародний індекс прав власності, він PRI показує нам повну ситуацію з тим, як захищені права власності в різних країнах. У ньому так само відображається як справа з правами щодо захисту інтелектуальної власності. Існують три головні фактори, які завжди враховуються при оцінці.

Перший фактор — це захист прав інтелектуальної власності. Цей показник відображає як висловить свою думку експерт щодо захисту ІС у їхній країні. Повна оцінка береться за підсумками результатів опитувань та різних критеріїв.

Другий фактор — це захист патентів. Він відображає, як розвинене патентне законодавство в країні, Україна тут не виняток. Цей фактор складається з кількох показників, таких як: чи бере участь ця країна в міжнародних договорах і чи є обмеження прав на патент.

Останній фактор – піратство, яке пов'язане з порушенням авторського права. Для цього фактора дані збирають з різних відкритих та закритих джерел. Чи було порушення цього чинника, визначає судовий експерт.

Рівень захисту ІС у різних країнах відповідно до індексу IPRI

Кілька років тому, до такого списку було внесено майже 100 країн. Країна навчає максимум 10 балів при процедурі оцінювання ступеня захищеності ІВ. Всі ці країни можна розділити на три категорії, з високим, середнім і, звичайно, низьким рівнем захисту. Найвищий бал був зарахований до Фінляндії, це майже 9 балів.

Також є ще окрема група для деяких країн, які не були внесені до індексу. Переважно це через брак тієї чи іншої інформації.

Висновки

Якщо говорити про рівні захисту ІВ, то можна зробити висновок, що це досить важливий фактор, який може свідчити, що настільки розвинена держава. Це добре покаже, як держава розвинена економічно, й у тому числі продемонструє позицію верховенства прав. З першої сторони буде видно механізми захисту прав громадян країни, а з іншого – ndash; чи є перспектива, щоб розвивати бізнес у цій країні.

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