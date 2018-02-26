Александр Данченко о перспективах цифровой экономики и о сложностях на пути цифровых трансформаций

Украина стоит на пороге цифровых трансформаций. В эту гонку активно включились даже на самом верху. Премьер Гройсман встречается с бизнесом и обсуждает вопрос цифрового разрыва, Вице-премьер Кубив лоббирует цифровые проекты, в парламенте активно обсуждают вопросы с криптовалютами. Статистика стран, которые перешли в режим цифровой экономики, говорит о том, что выгода очевидна и легко измерима. Рост ВВП и экономики в целом, уменьшение уровня коррупции и бюрократизма, упрощение повседневной жизни при использовании цифровых технологий – это все верные признаки того, что страна на правильном пути. В Украине пока что все на этапе презентаций и прогнозов. Когда от слов все перейдет в русло практической реализации – спросили у Александра Данченко, главы парламентского Комитета по вопросам информатизации и связи.

- Кто такие цифровые евангелисты и сколько их в Украине?

- Это люди, которые понимают, что без высоких технологий Украине не выжить и не выбраться из кризиса не только экономического, но и ментального. Таких людей на самом деле очень много, и часто они не подозревают о таком своем статусе. Каждый раз, когда я читаю в СМИ, что какой-то украинский старт-ап привлек очередные инвестиции, то понимаю, что в нашем цифровом полку прибыло.

- Почему о цифровых реформах начали говорить только в последний год-полтора?

Начали говорить намного раньше, просто тихо. Многим в нашей стране до сих пор выгодно, чтобы Украина оставалась чьим-то сырьевым придатком и находилась в вечном состоянии стагнации. Должно смениться еще пару поколений политиков, госслужащих, для которых госслужба будет не кормушкой, а инструментом что-то качественно изменить в стране. У нас ведь зачем идут в политику – либо защитить бизнес-интересы или расширить свое влияние.

- Вы тоже пришли из бизнеса в политику…

Верно, но я именно из тех, кто говорил о цифровой экономике последних лет десять, но тихо. Каждый раз, когда компания, которую я возглавлял (оператор связи «Датагруп» - прим.ред) реализовывала какой-то крупный инфраструктурный проект, я говорил о том, что государству нужна единая цифровая инфраструктура и стратегия. Мы действительно опоздали с этими вещами и сейчас догоняем поезд.

- Сколько еще нужно времени, чтобы перейти на цифровую экономику?

Исходя из Digital Agenda, мы говорим о периоде 3-5 лет, потому что упираемся в несколько глобальных вопросов. Первый – это общегосударственная инфраструктура. Ни один цифровой проект не будет иметь смысла без тотального покрытия страны высокоскоростным интернетом. Именно об этом говорили на встрече с премьером Гройсманом. В Украине построено достаточно много оптики, развивается спутниковый интернет, а также мобильный интернет стандарта 3G, совсем скоро операторы запустят 4G. У каждой технологии свои преимущества и недостатки, они могут работать самостоятельно и быть взаимозаменяемыми, что важно для труднодоступных и географически сложных регионов.

Далее стоит вопрос критической инфраструктуры и кибербезопасности. Мы сделали большой шаг, приняв базовый закон о кибербезопасности. Сейчас активно работаем с ЕвроСоюзом над большим кибер-законом, с едиными для Европы стандартами и правилами.

Я очень рад решению Конгресса США оказать поддержку Украине в вопросах кибербезопасности, поскольку самостоятельно Украина не справится.

- Это проблемы финансирования?

Нет, это проблема понимания масштабов угроз. В современном мире нельзя говорить о кибербезопасности отдельно взятой страны. Киберпреступникам все равно на географические и геополитические границы.

На самом деле решение Конгресса США свидетельствует о том, что в мире наконец-то поняли, что в Украине идет гибридная война. Наша страна находится на передовой этого «фронта», но при этом не является конечной целью противника. Сегодня США и Европа ощущают опасность и масштабность кибервойн, а значит нам всем нужно объединить усилия и скоординировать действия в борьбе с Россией.

- Давайте вернемся к проектам цифровой экономики, которые уже работают в Украине. Есть отдельные нововведения в городах, есть проект eHealth…

Общегосударственные цифровые проекты должны быть едиными с точки зрения логики и инструментов их реализации. Это прекрасно, что цифровые евангелисты в отдельных городах реализовывают свои проекты, но ведь на этапе интеграции в единую общегосударственную систему могут возникнуть сложности. Наиболее успешные проекты, например электронный билет или электронный кабинет жителя, должны масштабироваться и в другие города. И это вопрос уже местных властей и персонала. Сейчас важно действовать в нескольких направлениях: привлекать фанатичных цифровых евангелистов, строить инфраструктуру, кооперироваться с бизнесом, который готов и может дотировать реализацию цифровых проектов.

Прекрасный пример в Гадяче: доступ к интернет построил оператор связи, eHealth внедрило государство – в итоге имеем прекрасно работающий инструмент. Также нужно учитывать время на обучение и популяризацию услуг среди населения. Мы годами стояли в очередях и решали вопросы «за шоколадку». Чем раньше каждый гражданин перестанет идти по такому пути, тем раньше мы выберемся из коллапса.

- Почему нельзя взять за основу сценарий какой-то страны, которая уже живет в цифровом измерении?

Можно изучить опыт, и мы активно это делаем. Я часто посещаю Эстонию, Польшу, в конце прошлого года был в Корее. Но давайте понимать, что эти страны начали цифровизацию не вчера и даже не позавчера. И подходили они к организации процесса логически правильно. В каждой из стран есть «хозяин процесса» - министерство или другое ведомство, которое отвечает сугубо за цифровизацию и инфраструктурные проекты. В Украине пока что этого нет. Есть активисты в законодательной и исполнительной власти, волонтеры, общественные организации, но это неправильно. Даже если говорить с международными донорами или с локальным бизнесом о финансировании проектов, то они должны понимать, кому дают деньги и кто отвечает за реализацию проектов.

Далее. Digital Agenda – это прекрасно, но есть вопрос масштабирования каждого проекта в плоть до каждого маленького села и гражданина. Это комплексный инвестиционный проект. Например, конечно точкой должно быть цифровизация коллективного хозяйства в селе N. Село N должно получить: тотальное покрытие интернетом с подключением линии в амбулаторию, школу, администрацию. Должно быть интернет покрытие пашнины и фермерского хозяйства, парк дронов, штат ИТ-специалистов и т.д. Должна быть дотационная программа для покупки компьютеров/смартфонов для жителей. Тогда мы можем прийти к бизнесу и сказать: вот есть село N, нужны такие-то ресурсы, вы выступаете инвестором, а взамен государство дает привилегии. Привилегиями могут быть льготы на аренду земли, электроэнергию и т.д. Только при таких условиях мы можем говорить о полноценном рабочем документе.

- Вы часто говорите о том, что для цифровой экономики нет подходящей законодательной базы. На каком этапе принятие нужных законов?

Стыдно говорить о цифровых реформах, если инновационная отрасль ИКТ живет по законам образца 1996 года. Необходимые законы подготовлены и ждут своей очереди на рассмотрение депутатами. Основной – «Об электронных коммуникациях» ждет уже не один год. Надеюсь, что в связи с активизацией вопроса цифровизации, рассмотрение нужных законов тоже ускорят. Это касается, помимо упомянутого выше, проекта «О радиочастотном ресурсе». И есть еще вопрос действия уже принятого закона «Об инфраструктуре». Он принят, но его работа блокируется со стороны тех, чью коррупционную составляющую мы ликвидировали. Об этом также говорили на встрече с Гройсманом и месяц назад с Вице-премьром Кубивым. В Украине мало построить сети, нужно еще и преодолеть препятствия со стороны региональных структур облэнерго и Министерства охраны здоровья.

Вы спрашивали меня о том, почему мы не можем взять опыт других стран и быстро развернуть цифровую инфраструктуру. Вот потому и не можем, что десятилетиями создавались различные «кормушки», и мы тратим очень много времени, чтобы их ликвидировать. Вот и имеем нонсенс, когда частный бизнес строит инфраструктуру, готов на льготных условиях подключать социальные и государственные объекты, но при этом еще и должен идти договариваться и платить за то, чтобы дали возможность подключить.

- Какое место криптовалют в системе цифровой экономики и есть ли шанс того, что в Украине как-то легализируют и стандартизируют этот процесс?

Сложный и интересный вопрос одновременно. Криптовалюты безусловно важная составляющая цифровой экономики, только у нас не до конца понимают что это и что с этим делать. Соответственно госорганы ответственные за финансовую политику переводят стрелки друг на друга. Но тут Украина не исключение и страны с мировыми экономиками – США, Китай, также не до конца определились с государственной политикой в отношении криптовалют. В моем понимании в этом вопросе не должно быть локальных политик, стандарты в отношении криптовалют должны быть едиными.

Что касается Украины, то нам нужно определиться с понятийной базой. Для начала разделить криптовалюты и майнинг. Это еще один процесс или вид услуг в ИТ-сегменте, поскольку это все-таки вычисления и распределение данных в сетях. Относительно государственной поддержки ИТ-сектора говорили очень много. Создавать условия для этого сегмента рынка нужно обязательно. Я общался с группой украинских майнеров, которые приняли решение переехать в Канаду, которая создает все условия для этого рынка в виде льгот на арендную плату и на электричество. Переезд даже одной такой команды – это потеря инвестиций в размере примерно 5 млн долларов. Украина для таких ребят зона риска, даже если закрыть глаза на коммунальные платежи, то не известно когда силовые структуры нагрянут и заберут оборудование.

Что касается криптовалют, то мы провели не одну рабочую встречу по этому поводу с желанием хоть как-то разобраться в бардаке. В ВРУ зарегистрировано пару законопроектов по криптовалютам. Нормы этих документов сводятся к созданию еще одного контролирующего органа, руководить которым нужно поставить кого-то «своего» и конечно же выделять немаленькие суммы из госбюджета. А лицензирование криптовалют – это анахронизм и еще одна коррупционная лазейка.

На данном этапе я не вижу острой необходимости создавать отдельный закон, было бы достаточно нормативного документа, тем более что процесс его принятия намного меньше и проще нежели принять закон. Это может сделать Минфин вместе с Нацбанком.

Кстати, криптовалютчики могли бы стать хорошими инвесторами для тех же общегосударственных цифровых проектов, только сотрудничество должно быть честным и прозрачным.

- Скоро начнется предвыборная кампания, будете идти на второй срок?

Мне кажется, что предвыборная кампания не заканчивается никогда, во всяком случае количество популизма зашкаливает. Для опытных политиков – это норма жизни, а я шел с четким планом действий. В моем понимании было все прозрачно: проект реформ, поддержка со стороны рынка и понимающих депутатов, обсуждение законопроекта в зале и в путь. Ведь делаем благое дело, миллиардная отрасль ИКТ может работать еще более эффективно.

Генерация политиков только-только начала обновляться, но, к сожалению, пройдет еще много времени прежде чем основная часть будет идти на госслужбу с целью качественных реформ.

Мне много чего из запланированного не удалось, но до окончания каденции еще достаточно времени, чтобы завершить все запланированное.

Буду ли я идти на второй срок – поживем увидим.