Назван самый экологически чистый регион Украины

Новый бизнес, зашедший в регионы, способствует улучшению экологической ситуации области. К такому выводу пришли эксперты в экологическом рейтинге, проводимом журналом Фокус.
На первом месте остается Черновицкая область. «Здесь нет таких крупных промышленных комплексов, как на востоке страны, и в числе главных загрязнителей окружающей среды числятся лишь несколько предприятий: черновицкий водоканал, местный жиркомбинат, кирпичный и бетонный заводы», — говорится в исследовании «Фокуса».
В итоге, общий бал Черновицкой области — 53,5, выбросы загрязняющих веществ — 0.4 т/кв. км, а ожидаемая продолжительность жизни для обеих полов — 73,3 года.
Следующие 5 мест в рейтинге — Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская области.
На дне рейтинга — промышленные кластеры Украины — Донецкая и Днепропетровская области. В Донецкой области, к слову, выбросы составляют 29,6 тонны на квадратный километр, что в 74 раза больше, чем в Черновицкой. А на Днепропетровщине ожидаемая продолжительность жизни для обеих полов — 70,2 года, что на 3 года меньше, чем в самом чистом регионе Украины.
По сравнению с предыдущим рейтингом, сразу несколько регионов улучшили свои позиции. Речь идет об Ивано-Франковской, Харьковской и Сумской областях.
Так, улучшение ситуации на Сумщине произошло «благодаря тренду сокращения выбросов промышленностью, чему способствует новый бизнес, развивающийся на площадях шосткинской „Свемы“, ныне превращённой в индустриальный парк».
«К примеру, компания „Фармак“ инвестировала $40 млн в строительство в Шостке ультрасовременного завода по производству активных фармацевтических ингредиентов, оснащённого современными системами очистки воздуха и воды», — говорится в исследовании журнала «Фокус».
По сравнению с прошлым рейтингом, ожидаемая продолжительность жизни для обеих полов в Сумской области выросла на 6 месяцев, и сейчас составляет 71,7 года.
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