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Что случилось с испанской экономикой

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Что случилось с испанской экономикой

До начала кризиса 2008 года Испания имела очень низкий размер госдолга — всего 36% ВВП. Несмотря на то, что многие проблемы в экономике начали проявляться задолго до начала кризиса, однако до кризиса они скрывались. Потеря конкурентоспособности производственного сектора привела к росту торгового дефицита. Однако проблема успешно маскировалась ростом экономики в секторе недвижимости. Всего за 10 лет (с 1996 по 2007) цены на недвижимость выросли в три раза. И налоги от этого роста позволяли финансировать государственные расходы без поиска дополнительных средств. Однако, мнимая стабильность испарилась под напором кризиса.

Банковская система Испании до кризиса считалась одной из самых надежных. Однако, во время бума цен на жильё, банки начали отступать от своих правил и снижать требования к заёмщикам. Чтобы как-то скрыть снижение стандартов кредитования и появления проблем были использованы разные приемы бухучёта. Конечно, это делалось не со зла, а чтобы не снижать доверие инвесторов. Все надеялись, что экономика страны быстро восстановится и потери можно будет компенсировать будущими доходами. Однако масштабы кризиса были намного больше чем предполагалось вначале. В 2008 экономика упала на 15%, в 2009 ещё на 3,5%, и в 2010 на 0,1%. Несмотря на то, что 2011 экономика показала небольшой рост в 0,7%, однако на 2012 — прогнозировался спад на 1,7%. Это была затяжная рецессия.

Вместе с падением экономики начали падать цены на недвижимость. За период 2007-2013 цены упали на 37%. Вместе с падением цен, так же значительно снизился спрос на эту недвижимость. Поскольку эта недвижимость в основном была в залогах, то конечно же это падение отразилось и на банковском обеспечении кредитов. Проблему так же усугублял рост безработицы. Люди оказались не в состоянии выплачивать свои ипотеки. Активы банков стали токсичными. Токсичные активы — термин который появился после кризиса 2008 и значил, что актив нельзя перепродать или продать по значительно заниженной цене, что гарантировано приведёт к убыткам. Чтобы как-то спасти банковскую систему государство объединило 7 региональных банков, что занимались ипотекой, в один — Bankia. Однако это не сильно помогло. Совсем скоро понадобилось 23 млрд евро для спасения объединённого банка. В пересмотренной отчетности за 2011, где ранее была показана прибыль 309 млн евро, появился убыток на 4 млрд.

Падение цен на недвижимость и снижение спроса на неё привели к тому, что у государства снизились доходы бюджета. Это отразилось на росте дефицита бюджета, который в 2009 превысил 11% ВВП. Чтобы покрыть дефицит государство было вынужденно занимать деньги, что конечно привело к росту долга. К 2012 он уже составлял 85% ВВП. Данный уровень госдолга не являлся чем-то критичными, если бы не стоимость заимствования. Учитывая проблемы в экономике страны, доверие инвесторов стремительно снижалось. Никто не верил, что Испания сможет преодолеть свои проблемы сама. Это отразилось на стоимости долга. В июне 2012 доходность по ценным бумагам Испании превысила 7%. Испания, которая ранее заявляла, что сможет преодолеть кризис сама, оказалась на грани финансового краха.

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Для того чтобы избежать гибели испанское правительство было вынуждено обратится за внешней помощью. На экстренном совещании министров финансов ЕС было принято решение выделить Испании 100 млрд евро помощи для спасения ее экономики. Учитывая роль и размер экономики Испании в ЕС, для неё не выдвигали требований о мерах жесткой экономии, как до этого потребовали в Греции.

Испания
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Пятница, 26 октября 2018
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что случилось с испанской экономикой

До начала кризиса 2008 года Испания имела очень низкий размер госдолга - всего 36% ВВП. Несмотря на то, что многие проблемы в экономике начали проявляться задолго до начала кризиса, однако до кризиса они скрывались. Потеря конкурентоспособности производственного сектора привела к росту торгового дефицита. Однако проблема успешно маскировалась ростом экономики в секторе недвижимости. Всего за 10 лет (с 1996 по 2007) цены на недвижимость выросли в три раза. И налоги от этого роста позволяли финансировать государственные расходы без поиска дополнительных средств. Однако, мнимая стабильность испарилась под напором кризиса.
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