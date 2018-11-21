О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций — не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.

Если рост мануфактурного, а затем и крупного промышленного производства второй промреволюции нуждался в надстройке национального государства, то новый индустриальный уклад будет сетевым по духу, и по сути.

Государство — это некая надстройка, которая нужна некоему обществу/группе людей, для решения вопросов которые они, как личности, сами не могут решить. Исторически так развивалась промышленность, что на каком-то этапе мануфактуры, имеющие масштаб, победили гильдии с их почти ручным производством. Поэтому массовому машинному производству стало адекватно национальное государство с его бюрократией. Но само машинное промышленное развитие родило своего могильщика — 3D-принтеры и роботов.

Foxconn увольняет рабочих и заменяет их роботами. Зачем социальные обязательства, если они снижают конкурентоспособность компании? Новые производства — с помощью 3D-принтеров будут печатать роботов и 3D-принтеры будут работать на роботизированных 3D-принтерах. Это в корне ломает всю парадигму развития — весьма вероятно, что в среднесрочной перспективе современная политическая и экономическая модель отомрет.

Промышленность уже не будет нуждаться в выгодах крупномасштабного производства — аддитивное производство во много раз эффективнее субтрактивного, на подходе еще и индивидуализация спроса, растут возможности гибкой и быстрой доставки. Общество будущего больше будет похоже на улей, чем на пирамиду.