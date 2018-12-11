Об инфляции в ноябре 2018 года

Госстат обнародовал информацию о ценах за ноябрь текущего года. Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь — ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.

Как определяют Основные принципы, среднесрочная цель по инфляции выше, чем в развитых странах, но близка к инфляционным целям стран с развивающимся рынком. Совет НБУ отмечает, что установление среднесрочной цели на уровне 5% связано с исторически высокой и изменчивой инфляцией в Украине и более высокой амплитудой инфляционных шоков. По мере достижения среднесрочной инфляционной цели в 5% в дальнейшем ее уровень может быть снижен для создания лучших предпосылок дальнейшего снижения номинальных процентных ставок.

Базовая инфляция в ноябре 2018 по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,1%, с начала года — 8,1%.

Обнародованные Госстатом данные свидетельствуют о том, что тренд роста цен на потребительском рынке, который сложился начиная с сентября, сохраняется. Однако темпы роста цен — 1,9% в сентябре, 1,7% в октябре, 1,4% в ноябре — имеют нисходящий характер.

В ноябре наиболее высокими темпами росли цены по группе «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» — на 6,1%. В первую очередь это вызвано увеличением стоимости природного газа на 22,9%. Услуги канализации подорожали по сравнению с октябрем на 2,5%, горячая вода и отопление выросли в цене на 2,3%, услуги водоснабжения — на 2,1%.

Рост цен по группе «Связь» на 1,7% объясняется подорожанием услуг операторов мобильной связи.

В текущем году растет потребительский спрос, что является весомым фактором инфляции — согласно данным Госстата, реальная заработная плата в октябре 2018 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 14,2%. Существенно растает и кредитования населения — по состоянию на конец октября задолженность по кредитам домохозяйств была на 17,6% больше, чем на начало года. Таким образом, в немалой степени факторы инфляции находятся на стороне спроса.

Повышение Национальным банком учетной ставки (в течение текущего года ставка была повышена четыре раза — до 16% в январе до 17% в марте до 17,5% в июле и до 18% в сентябре) сдерживало инфляцию.

Однако, повышение учетной ставки имеет неоднозначный эффект — уровень инфляции в значительной мере определяется моделью взаимодействия субъектов микроэкономики, в частности компаний реального сектора и домохозяйств. Она зависит от решений органов государственной власти, скоординированности монетарной и фискальной политики. Тем не менее, модель поведения субъектов микроэкономики в значительной степени формируется под влиянием теории ценообразования на рынках с несовершенной конкуренцией. Высокий уровень монополизации экономики Украины является важным фактором, вызывающим инфляцию предложения. Этот фактор находится за пределами влияния НБУ. В таких условиях действенность монетарных инструментов по снижению инфляции ограничена.

Повышение ставки Национальным банком должно приводить к более высоким процентным ставкам на денежно-кредитном рынке, в частности по депозитам и кредитам, предоставляемым субъектам экономики. В случае подорожания кредитования высока вероятность того, что производители будут закладывать более высокие процентные ставки по кредитам в себестоимость изготовленной продукции, что усилит инфляцию предложения.

Отдельно отмечу, что беспокойство вызывает рост цен производителей, который в значительной степени происходит вследствие удорожания производственных затрат. В ноябре цены производителей промышленной продукции повысились по сравнению с октябрем на 1,7%, в годовом измерении (ноябрь 2018 году к соответствующему месяцу прошлого года) цены производителей выросли на 16,5%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители. Он охватывает все стадии производства. Рост цен производителей может сообщать о сохранении или ускорении потребительской инфляции в начале следующего года (как правило, цены производителей с определенным временным лагом транслируются в потребительские цены).