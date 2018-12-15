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На российском крючке

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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На российском крючке

Военное положение и противостояние Украины с Россией на Чёрном море не мешает криминальным авторитетам из РФ заниматься коррупционными схемами с буксирами в портах Большой Одессы.

Одесса, декабрь 2018-го. В области введено военное положение. Все корабли украинских ВМС приведены в состояние полной боевой готовности. Разведка предупреждает о возможных провокациях со стороны российского военного флота. Обстановка в городе напряженная.

А в это время россиянеспокойно и незаметно атакуют одесскую акваторию. Правда, это тихая война. Вместо боевых кораблей действуют портовые буксиры, причём под украинским флагом. Оружие здесь – не пушки, а деньги, которые россияне намерены выкачивать из украинского госпредприятия. Но если коррупционеров из страны-агрессора не остановить, экономике Украины будет нанесен не меньший урон, чем от снарядов.

В порт «Южный» по коррупционной схеме собирается зайти Андрей Марисов – одиозный гражданин России с криминальной биографией. Связанное с ним ООО «Таг Сервис» уже не первый месяц пробивается на буксирный рынок в портах Большой Одессы. Уставный фонд компании – всего 1000 грн, 500 из которых внес Сергей Скляр. Именно он и помогает Марисову в экспансии на «Южный».

Впрочем, для реализации своих планов в «Южном» Марисов может использовать и другую фирму, или вовсе создать новую – схема открытия «прокладок», с участием разных посредников, у Марисова хорошо отработана. Портовики говорят, что на этот раз одна его из целей – обслуживание компании Ferrexpo, которая экспортирует через «Южный» окатыши. Сергей Скляр уже имеет бизнес-связи Ferrexpo, что повышает шансы договориться. Какие именно государственные или частные предприятия будут помогать Марисову на этот раз предстоит разобраться – надеемся, правоохранительным органам, а не журналистам.

По информации источников в портовой сфере, в «Южный» Марисов планирует привести буксир ледового класса «Австралия» и, возможно, судно аналогичного класса «Львов». Это притом, что у госпредприятия есть собственный портофлот, который приносит прибыль порту и государству. Отбирать работу у государственных буксиров – значит ставить под угрозу благосостояние тысяч работников порта.

СБУ запретило Марисову въезд в Украину еще задолго до введения военного положения. Сейчас, когда в страну сложно попасть даже Борису Гребенщикову, Марисов спокойно зарабатывает на украинской госсобственности.

Интересно, что на днях генеральный прокурор Юрий Луценко предложил СНБО заморозить активы российского бизнеса в Украине. «Наблюдать, как российские фирмы, в том числе и госкорпорации, зарабатывают в Украине, нельзя», — сказал он. И хотя заявление было сделано на совещании в Одессе, буксирные дельцы его не услышали.

Эта история была бы типичным примером украинской коррупции, если бы не один нюанс: речь идет о прямой угрозе национальной безопасности.И эту угрозу несут не только структуры Марисова, но и украинские государственные и частные компании, которые сотрудничают с одиозным россиянином.

Пока дипломаты разных стран мира решают, как не дать агрессору заблокировать Азовское море для украинских грузов, российский криминал наносит экономический удар по Одессе – главному портовому городу страны. Остановить его еще не поздно – дело за правоохранительными органами.

Справка
Ferrexpo plc – первая украинская компания, разместившая акции на Лондонской фондовой бирже. Основной ее актив – Полтавский горно-обогатительный комбинат. В 2017 году компания экспортировала 10,407 млн тонн окатышей и получила чистую прибыль $394 млн. Основной бенефициар Ferrexpo – народный депутат Украины Константин Жеваго.

Ferrexpo, порт Южный, порт, Андрей Марисов
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