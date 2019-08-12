Причалы 5-6 порта «Южный» непригодны для эксплуатации из-за дноуглубления, – источник

На причалах №№ 5 и 6 ГП «МТП «Южный» произошло смещение конструкций в результате дноуглубительных работ, из-за чего безопасная эксплуатация этих причалов стала невозможной. Эксперты говорят, что в одном из двух причалов есть существенное смещение.
Об этом сообщил информированный источник в портовой сфере, ссылаясь на результаты недавно проведенного исследования.
По словам источника, смещение в причале № 6 существенно превышает допустимые отклонения, является критичным и требует срочной реконструкции. Ремонт, даже капитальный, этой проблемы не решит. Дальнейшая эксплуатация причалов в таком состоянии может привести к их обрушению — а значит, значительным финансовым потерям, а также риску для жизни людей, работающих в порту.
Он добавил, что руководство порта намеренно скрывает данные экспертизы, тем не менее продолжая давать на причал дополнительную нагрузку ради увеличения грузооборота. «На причал продолжаются повышенные нагрузки. Это, и дноуглубительные работы, которые недавно были проведены у причалов в очень сжатые сроки, вероятно и привело к губительным последствиям. Несовершенный проект, нецелесообразное дноуглубление, высокая интенсивность работ — все это может стать причиной обрушения двух причалов», — подчеркнул источник.
Как сообщалось, в мае 2017 года администрация порта «Южный» и китайская компания CHEC подписали контракт на дноуглубление морского подходного канала и операционной акватории причалов №№ 5 и 6 с 19 метров до 21 метра. Проект планируется завершить в 2019 году, его стоимость составляет 586,045 млн грн.
ГП «МТП «Южный» — крупнейший морской порт Украины. В 2018 году порт увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 1,9% — до 42,702 млн тонн.
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