При обысках буксирных компаний Марисова нашли доказательства взяточничества, – СМИ

Во время обысков, которые Служба безопасности Украины проводила одесских офисах компаний, связанных с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым, были обнаружены доказательства взяточничества. Об этом сообщил источник издания Комментарии в правоохранительных органах.

«Нашли флешку с записями взяток, которые давал Марисов агентским компаниям, чтобы они выбирали именно его буксиры», — объяснил источник, добавив, что общая сумма взяток достигала $100 тыс в месяц.

Он также сообщил, что правоохранители нашли и другие доказательства противоправной деятельности обыскиваемых компаний.

Источник не уточнил, будет ли избрана мера пресечения Марисову или должностным лицам буксирных и агентских фирм.

Как сообщалось, обыски на фирмах, связанных с Марисовым, санкционировал Шевченковский районный суд Киева своим решением от 23 января 2019 года.

«Из материалов уголовного производства усматривается, что, начиная с 2014 года по настоящее время, гражданин Российской Федерации Марисов Андрей Борисович, получив задание от спецслужб РФ совершает действия, направленные на финансирование действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Одесской и других областей Украины, посягательство на ее территориальную целостность и совершения террористических актов», — говорилось в решении суда.

Согласно решению суда, целью обыска были документы об операциях подконтрольных Марисову фирм, а именно: ООО «Экофлот», ООО «Си Уинд», ООО «Навир Сервис», ООО «Вел Шиппинг», ООО «Марин Порт Сервис Южный», ООО «Укрфлот-Сервис» и ООО «Таг Сервис».

В документе указывалось, что с помощью указанных фирм и их учредителей, а также, заручившись поддержкой должностных лиц Одесского порта и Госслужбы морского и речного транспорта Украины, фигурант расследования «организует заключение финансово-хозяйственных договоров, в том числе по аренде государственных плавсредств, что позволяет Марисову получать значительные доходы от выполнения указанных договоров и в дальнейшем использовать их в собственных противоправных действиях».

Издание напоминает, что Андрей Марисов был арестован в 2002 году во время операции «Паутина», которую итальянская полиция проводила против русской мафии. Официально Марисову запрещен въезд в Украину, тем не менее, он ведет бизнес в Одесском морском торговом порту (ОПТМ). Сферы деятельности подконтрольных Марисову компаний — лоцманские и буксирные услуги. В настоящее время его фирмы пытаются начать операции в ГП «МТП «Южный», крупнейшем морском порту Украины.