При обысках буксирных компаний Марисова нашли доказательства взяточничества, – СМИ

Во время обысков, которые Служба безопасности Украины проводила одесских офисах компаний, связанных с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым, были обнаружены доказательства взяточничества. Об этом сообщил источник издания Комментарии в правоохранительных органах.
«Нашли флешку с записями взяток, которые давал Марисов агентским компаниям, чтобы они выбирали именно его буксиры», — объяснил источник, добавив, что общая сумма взяток достигала $100 тыс в месяц.
Он также сообщил, что правоохранители нашли и другие доказательства противоправной деятельности обыскиваемых компаний.
Источник не уточнил, будет ли избрана мера пресечения Марисову или должностным лицам буксирных и агентских фирм.
Как сообщалось, обыски на фирмах, связанных с Марисовым, санкционировал Шевченковский районный суд Киева своим решением от 23 января 2019 года.
«Из материалов уголовного производства усматривается, что, начиная с 2014 года по настоящее время, гражданин Российской Федерации Марисов Андрей Борисович, получив задание от спецслужб РФ совершает действия, направленные на финансирование действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Одесской и других областей Украины, посягательство на ее территориальную целостность и совершения террористических актов», — говорилось в решении суда.
Согласно решению суда, целью обыска были документы об операциях подконтрольных Марисову фирм, а именно: ООО «Экофлот», ООО «Си Уинд», ООО «Навир Сервис», ООО «Вел Шиппинг», ООО «Марин Порт Сервис Южный», ООО «Укрфлот-Сервис» и ООО «Таг Сервис».
В документе указывалось, что с помощью указанных фирм и их учредителей, а также, заручившись поддержкой должностных лиц Одесского порта и Госслужбы морского и речного транспорта Украины, фигурант расследования «организует заключение финансово-хозяйственных договоров, в том числе по аренде государственных плавсредств, что позволяет Марисову получать значительные доходы от выполнения указанных договоров и в дальнейшем использовать их в собственных противоправных действиях».
Издание напоминает, что Андрей Марисов был арестован в 2002 году во время операции «Паутина», которую итальянская полиция проводила против русской мафии. Официально Марисову запрещен въезд в Украину, тем не менее, он ведет бизнес в Одесском морском торговом порту (ОПТМ). Сферы деятельности подконтрольных Марисову компаний — лоцманские и буксирные услуги. В настоящее время его фирмы пытаются начать операции в ГП «МТП «Южный», крупнейшем морском порту Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016