Войти
Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли
официально
Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли
Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу
позиция
Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

макроэкономика
RSS

О влиянии учетной ставки на экономику

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
652
О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.

За прошлый год украинская экономика росла максимальными темпами за последние семь лет — на 3,3% (по оценкам Национального банка). Однако в 2019 году, по утверждению самого Правления НБУ, из-за жесткой монетарной политики, которая необходима для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политики, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году, рост реального ВВП может замедлиться до 2,5%. Обоснованно ли это? Низкая инфляция или падение роста ВВП? Из-за этого ряд экспертов робко надеялись на снижение учетной ставки. Тем более, что инфляцию по итогам 2018 удалось удержать в пределах однозначного значения. А вот кредитование предприятий за прошлый год выросло лишь на 3,8%. С учетом того, что отношение выданных банками кредитов предприятиям к ВВП находится на уровне около 30%, такие темпы роста кредитования не добавляют оптимизма.

Есть ряд факторов, сдерживающих активизацию кредитования, и высокие ставки по кредитам — один из них. Высокая учетная ставка обусловливает высокие ставки по ОВГЗ и депозитным сертификатам НБУ. Есть ли у банков стимул кредитовать промышленных производителей, если можно без малейшего риска вложить деньги в государственные ценные бумаги и депозитные сертификаты, да еще и с довольно привлекательной доходностью? Вопрос риторический. Наверное поэтому некоторые эксперты выступали за снижение Нацбанком учетной ставки — чтобы таким образом дать сигнал к уменьшению привлекательности ценных бумаг правительства и НБУ, что должно было в определенной степени стимулировать банки к активизации кредитования реального сектора экономики.

Бесспорно, номинальный якорь в виде цели по инфляции может быть достигнут только при большом доверии к действиям монетарных властей. И чтобы заслужить доверие, необходимо идти на определенные затраты ради поставленной цели. Но вопрос в том, всегда ли поставленная цель оправдывает средства? Особенно, если побочным эффектом является отсутствие содействия росту экономики ...

Нобелевский лауреат Д. Стиглиц писал — «много бывших коммунистических стран в большинстве своем обратились к капитализму, но некоторые из них выбрали искаженный вариант рыночной экономики. Они поменяли своего бога Карла Маркса на нового — Милтона Фридмана. Но новая религия хорошо им не служит». Ценовая стабильность является благодатной средой для экономического роста, но никак не фактором, обеспечивающим рост. Проводимая в Украине в последние годы монетарная политика подчинена благим целям обуздания инфляции и стабилизации финансового сектора, но не особо учитывает динамику развития реального сектора экономики. Она осуществлялась в определенной степени автономно от реальных экономических и социальных процессов.

Следствием этого, а именно, достаточно высоких ставок по кредитам прямому заемщику, которые обусловлены и уровнем учетной ставки НБУ, стала недостаточная загрузка производственных мощностей большинства отраслей промышленности Украины, в результате чего в значительной мере не используется их потенциал. В структуре капитальных инвестиций (по итогам 9 месяцев 2018) банковские кредиты составляют 7%, в то время, как собственные средства предприятий — 73,2%. Такие источники инвестиций, как средства местных бюджетов и деньги населения на строительство жилья, по удельному весу превосходят банковские кредиты.

Думаю, нам нужно двигаться к тому, чтобы приоритеты в денежно-кредитной сфере по возможности совпадали с приоритетами в развитии реального сектора экономики. Реализация монетарной политики должна происходить в увязке с промышленными приоритетами. Именно в этом секторе создаются условия для роста и модернизации экономики. Но возможности банковской системы используются не полностью.

Монетарная политика в том числе должна способствовать экономическому росту, а не только служить средством борьбы с инфляцией. Борьба с инфляцией способствует стагнации кредитования, делает экономику Украины менее устойчивой к воздействию внешних шоков. В сегодняшней ситуации борьба с инфляцией любой ценой приведет к ограничению потенциала экономического роста. Впрочем, ряд специалистов уверены, что уже привела ...

Кредит трактуется как канал, увеличивающий количество денег в обращении, и в этом смысле он таит в себе угрозу повышения инфляции. Чтобы нивелировать негативные нюансы, расширение кредитования должно быть направлено на обновление и модернизацию основных фондов, повышение качества продукции и стимулирование роста эффективности труда.
Политика высоких процентных ставок, реализуемая в настоящее время НБУ, конечно, имеет право на жизнь, поскольку позволяет существенно ограничить темпы инфляции, а, следовательно, и рост расходов отечественных производителей. Способствует она и большей стабильности валютного курса. Но эта политика была бы более эффективна в условиях высокой инвестиционной активности и при более высоких темпах экономического роста.

Попытка погасить инструментами монетарной политики все ценовые шоки в условиях малой открытой экономики, зависимой от мировых цен на сырье, не может привести к комплексному успеху.

Решение Нацбанка по сохранению учетной ставки на достаточно высоком уровне имеет безусловную ценность в свете его основной задачи — обеспечения стабильности национальной денежной единицы (через стабильность ее внутренней покупательной способности). Но эти же действия не синхронизированы с главной задачей экономики в данный момент, которая, я убежден, заключается в ускорении темпов роста, что должно найти отражение в повышении уровня благосостояния граждан. Сейчас есть несоответствие между приоритетами реализованной Нацбанком монетарной политики и приоритетами структурной политики, ориентированной на переход к инновационной модели развития. Это несоответствие необходимо преодолевать. Как? Через поиск компромиссных решений между правительством (если оно стремится к ускорению экономического роста за счет перехода к инновационно-высокотехнологичной модели экономики) и Нацбанком...

Читайте также: В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Подытоживая скажу то, что не всем моим коллегам из Нацбанка понравится. Нам всем очень важно понимать, что НБУ — это не ФРС, Банк Англии или Национальный банк Швейцарии. Реальность деформированного рынка другая. Очень интересные и прогрессивные вещи пишут специалисты из монетарного блока, объясняя свои решения по учетной ставке. Но, так уж целесообразно говорить теми же словами и действовать теми же методами, как будто вы находитесь в лондонском Сити или неспешно прогуливается по улицам Вашингтона? Одна из проблем в том, что НБУ, который является интеллектуальным лидером в среде госорганов, пытается играть роль банка, находящегося в развитой экономике, и действует не совсем «по одежке».

НБУ, учетная ставка, Богдан Данилишин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 февраля 2019
Понедельник, 4 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016