Финансы объединяют

В основном население постсоветских стран знает лишь два инструмента инвестирования и сбережения капитала: депозиты и недвижимость (единицы знают и используют банковские металлы). И первый, и второй пункты уже давно стали в основном механизмом сбережения. В Украине, например, средняя ставка депозита в гривнах 15-17%, в долларах — 2-4%. В Беларуси — 10-12% в рублях и 2-4% в долларах. При этом инфляция в Украине 9,8% (данные за 2018г.), а налог на прибыль с депозитного вклада 15%. В Беларуси инфляция 5,6%, а налог на депозит 13%. В итоге получается, что реальный доход от депозитов — 5-7% суммы вклада, как в Украине, так и в Беларуси. Соседние государства в этом отношении очень похожи.

Инвестирование в недвижимость для населения тоже приближается к 5-7% годовых. Так, в Украине при перепродаже объекта в течение первых трех лет доход облагается дополнительным налогом в 15%. Рынок недвижимости в целом стоит. Если пытаться избежать дополнительных 15% налога, у инвестора появляются обязательные платежи. При инвестициях в недвижимость для аренды необходимы дополнительные капиталовложения в ремонт и обустройство объекта. В итоге получаем рентабельность на том же уровне, что и реальная прибыль с депозитного вклада — 5-7% годовых. Исключением, конечно, являются застройщики, которые зарабатывают от 50 до 100%, возводя и продавая объекты, привлекая на это деньги населения или банковские средства. Вложение в недвижимость уже стало инструментом для «длинных» денег, не застрахованных от рисков рынка в целом. В данном случае депозит, конечно, выгоднее, так как из него можно «выйти» в любой день, но при этом недополучив львиную долю процентов по договору. В любом случае культура и понимание нашими гражданами этих двух инструментов присутствует.

«Деньги — товар — деньги» — известная формула капитализма, и чем чаще прокручивать эту операцию, тем быстрее человек становится богаче. Но единственным законным и самым быстрым вариантом, где можно использовать эту формулу, является фондовая биржа. На развитых рынках можно делать несколько операций в минуту, получая прибыль. А можно приобрести акции какой-то компании, понимая перспективу ее развития, и продать их через несколько лет, заработав не 5-6% годовых, а несколько тысяч процентов. К примеру, при выходе на рынок Белорусской калийной компании или крупнейших банков («Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк»). В Украине это также могут быть акции каких-то государственных банков («Приватбанк», «Укргазбанк», «Ощадбанк»), которые впоследствии привлекут международных инвесторов. И такой механизм доступен только на фондовой бирже.

Ключевая цель работы биржи во всем мире — привлечение зарубежных инвесторов и капитала для публичных компаний. Украина, например, с этим хорошо справлялась до 2012г.: на биржу были выведены десятки крупных компаний. Но уже больше семи лет там стоят на месте. Во время финансового голода украинские компании пытаются выйти на лондонскую, варшавскую или другие крупные биржи. Вынужденный шаг, но при этом украинцы в 2018г. в банках хранили более 500 млрд гривен и более $13 млрд — в целом около $33 млрд ($800 на душу населения). В Беларуси в банках хранилось BYN26,5 млрд (в эквиваленте около $13 млрд, почти $1400 на душу населения). При этом довольно сложно посчитать, сколько денег украинцы и белорусы вложили в криптовалюты — на хайпе движения вверх. К сожалению, еще сложнее посчитать, сколько они потеряли. А ведь эти деньги могли привлекаться и через фондовый рынок.

Есть еще одна схожесть украинского и белорусского фондовых рынков. Рынок живет в основном за счет облигаций. По статистике, в Украине 88% — это торги гособлигациями, 2% — акциями. А в Беларуси 97% — торги гособлигациями и менее 1% — акциями. Все это лишь подчеркивает недоразвитость рынка (что, в принципе, является и плюсом, так как имеет огромные перспективы развития и роста) и необразованность населения в этой сверхприбыльной сфере.

Несмотря на то, что у наших стран фондовый рынок застрял в развитии примерно на одном уровне, нам, безусловно, стоит обмениваться опытом, достижениями, возможно, перенять опыт у соседей с более развитым рынком — Латвии, Литвы, Эстонии, выработать совместный план развития. Можно сделать фондовый рынок открытым для инвестирования гражданам Украины и Беларуси, а возможно, и всего Балто-Черноморского союза. Ведь ничто так не объединяет людей и страны, как общий финансовый интерес.