Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. В стоимостном выражении это около 21,5 млрд. грн по сравнению с прошлогодним показателем (напомню, в 2018 году ВВП Украины составил 3,559 трлн. грн).

Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?

По большому счету, перечень мероприятий, которые позволят в ближайшей перспективе (1-1,5 года) решить проблему, не такой уж и большой.

Полагаю, многие эксперты сразу же скажут — как глава Совета НБУ обеспечьте серьезное снижение учетной ставки. Но, во-первых, Совет НБУ не участвует в установлении учетной ставки, что, кстати, расходится с практикой ряда Центробанков мира. Во-вторых, пусть я лично не в полной мере разделяю позицию Правления НБУ как относительно обоснованности нынешнего уровня учетной ставки, так и по времени начала циклов ее изменения (считаю, начинать повышать ее надо было в июле 2017 года, а не в октябре 2017 года, а начинать снижать можно было осенью 2018 года, а не весной 2019 г.), но тенденция к снижению инфляции заметна. А резкое снижение учетной ставки при воздействии ряда других условий может привести к ускорению инфляции. В-третьих, давайте не будем преувеличивать действенность учетной ставки, как инструмента содействия росту экономики. Оценка, сделанная на основе матрицы «затраты — выпуск», показывает, что повышение учетной ставки на 1 процентный пункт приводит к росту расходов в экономике примерно на 0,2-0,3%.

Однако считаю, что сегодняшнее значение учетной ставки 17,5% является слишком высоким, особенно в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляцию. В целом прогнозируется тенденция к замедлению темпов инфляции. Мало убедительными выглядят утверждения, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга.

Все это свидетельствует о том, что пока Правление НБУ осуществляет достаточно жесткую монетарную политику и ее смягчения переносится.

Другие специалисты предложат снижение налогов и в качестве примера приведут США. Но не все так просто. Президент США Д. Трамп назвал свою налоговую реформу «исторической победой». Но сенатор-демократ Э. Уоррен назвала ее «грабежом». За 2018 проявились экономические последствия снижения налогов на 1,5 трл. долларов в виде ускорения роста ВВП, но сработав в краткосрочной перспективе, позволив ускорить рост экономики (2,9% в 2018 году против 2,3% в 2017 году), реформа может осложнить ситуацию в перспективе долгосрочной. И в краткосрочной она уже дала серьезный негативный эффект — налоговая реформа Трампа стоила бюджету США около 230-250 млрд. долларов в год.

Если бы корпорации платили налоги с прибыли в формате 2011-2016 годов, то налоговые сборы за 2018 могли бы составить 430-450 млрд. долларов, а фактически собрали 200 млрд. долларов. Чтобы понять масштаб объясню — это половина годового прироста дефицита федерального бюджета США. В 2016 году, до вступления Трампа на пост президента США, дефицит бюджета балансировал около 500 млрд. долларов в год, а сейчас подбирается к 1 трлн. долларов. Поскольку в отличие от США мы не можем финансировать дефицит госбюджета за счет выпуска treasures, серьезное снижение налогов — не тот метод, который может позволить себе сейчас Украина.

Еще одно предложение, которое вроде бы лежит на поверхности — активизировать потребительское кредитование, тем самым существенно оживив внутренний спрос. Но и это не выход. Дело в том, что большая часть потребительской продукции импортируется в Украину и рост потребительского кредитования скорее приведет к нарастанию отрицательного сальдо торгового баланса и дополнительному давлению на курс гривны.

Что мне представляется возможным для стимулирования роста экономики таким образом, чтобы эффект был сравнительно быстрым, в течение 1-2 лет?

Первое — инфраструктурные проекты. Степень изношенности транспортной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ настолько высока, что начав активно решать эту проблему мы можем одним выстрелом убить двух зайцев — существенно улучшить состояние инфраструктуры и дать импульс росту экономики. Здесь может сыграть положительную роль активизация механизма государственно-частного партнерства, применяя который можно использовать финансовый и научно-технический потенциал частного сектора в условиях ограниченности госбюджетного финансирования и недешевого банковского кредитования. Важной чертой подобного партнерства является синергия финансовых возможностей частных компаний с госгарантиями, которые значительно повышают уровень доверия к реализованным проектам. Государственно-частное партнерство увеличит эффективность инвестиций в Украину, причем осуществленных без отвлечения средств из госбюджета. Например, в настоящее время в Великобритании проекты государственно-частного партнерства обеспечивают 17% экономии госбюджета, во Франции два основных оператора государственно-частного партнерства обеспечивают 60% переработки отходов, 62% водоснабжения и 75% городского центрального отопления в стране.

Второе — стимулирование экспорта. Оно осуществляется, в том числе и за счет расширения сотрудничества украинского бизнеса с ЕБРР и международными банковскими группами, предоставляющими в Украине услуги по торговому финансированию. Ежегодно украинские предприятия (в т.ч. экспортеры) не выбирают открытых лимитов по торговому финансированию на 2-2,5 млрд долл. США.

Перспективным является и создание специального экспортно-кредитного агентства, которое предоставляет такие услуги, как открытие кредитных линий экспортерам и зарубежным покупателям украинской продукции, кредитование транспортных расходов экспортеров, закупок ними технологического оборудования. На экспортно-кредитные агентства также возложена функция страхования и гарантирования экспортных кредитов. В течение нескольких лет в Украине велась бурная дискуссия на тему создания экспортно-кредитного агентства. Самое время перейти от слов к делу.

Но куда важнее наконец понять, что любые меры по стимулированию экспорта, если они не будут связаны с промполитикой, не дадут серьезных результатов. Все длительные успехи в увеличении экспорта из стран, например, Юго-Восточной Азии были связаны исключительно с организацией производства новых технологических продуктов. Поэтому необходима поддержка компаний-лидеров, имеющих высокую динамику роста несырьевого экспорта. Необходимо способствовать хотя бы точечной реиндустриализации с акцентом на экспорт. Также требуется создание режима максимального благоприятствования для открытия в Украине сборочных производств европейских технологических лидеров — с прицелом на заимствование технологий.

Третье — меры поддержки строительной отрасли. Здесь, как и в случае с развитием транспортной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ, очень важен мультипликативный эффект. Строительство и инфраструктура — отрасли, которые стимулируют рост производства в машиностроении, металлургии, металлообработке, промышленности стройматериалов, транспортной отрасли. И создают большое количество рабочих мест.

Кроме мероприятий макроуровня нужны и технические меры для достижения устойчивого роста экономики страны. Какие? Мне кажутся эффективными следующие:

— поощрение самофинансирования инвестиций в частном секторе.

— стимулирование ускоренной амортизации для предприятий, экспортирующих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

— наращивание государственных капитальных инвестиций, в частности в аэрокосмической отрасли.

— создание механизма трансформации внутренних сбережений во внутренние инвестиции.

Умение управлять экономическими процессами в условиях цикличности развития, своевременно выявлять причины даже краткосрочных экономических изменений — одна из наиболее актуальных задач, стоящих сейчас перед руководством Украины. Считаю, что предложенные макро- и технические меры буду способствовать успешному решению задачи поддержания стабильных темпов роста экономики страны с прицелом на ускорение.