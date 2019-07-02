Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь.

Они созданы для этого: технологические компании заинтересованы в том, чтобы наше внимание было приковано к их приложениям, веб-сайтам и устройствам. Они нашли способы заставить нас пользоваться технологиями постоянно — блестящие новинки каждую секунду, мощные рекомендательные системы, — используя наше желание ничего не упустить, стремление к развлечениям и комфорту.

Но вы все это уже знаете. Проблема возникает, когда мы пытаемся понять, как справиться со всем этим. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни. Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко.

Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.

В этом нет ничего нового — я ратую за простоту ограничений уже более десяти лет, и многие другие также предлагали простоту и ограничения. Это нужно тем, кто оглушен технологиями.

Но, как и в других случаях, подход постоянно нужно пересматривать. Постоянно возвращаться. Напоминать себе. Продолжать тренироваться.

Вот практика упрощения при помощи ограничений применительно к технологиям:

Определите, где в вашей жизни слишком много технологий. Где вы попадаете в ловушку бесконечного просмотра видео или фотографий, где пропадаете в дебрях социальных сетей или новостных сайтов, переключаясь в реактивный режим, часто проверяя сообщения и тут же отвечая на все вопросы? Если вы чувствуете себя немного зависимыми от Instagram, Twitter, Reddit, Youtube, Netflix, Facebook, Messenger/Whatsapp или тому подобного… это область, на которую нужно обратить особое внимание. Можно составить краткий список мест, на которых стоит сосредоточиться. Расширяйте список, когда замечаете, что другие области слишком вас занимают. Подумайте о той простоте, которая бы вам понравилась. Довольны ли вы тем, сколько внимания сейчас отнимают у вас технологии? Если да, то нет необходимости в упрощении. Но если вы хотите больше времени проводить оффлайн, чаще общаться с окружающими, больше сосредоточиться на значимой работе, быть более активным без технологий… тогда спросите себя, насколько вас это заботит. Действительно ли вы намерены измениться или просто говорите, что собираетесь это сделать? Если вас это заботит, представьте себе простоту, которая вам понравится. На что она похожа? Какие преимущества она принесет в вашу жизнь? Обдумайте соответствующие ограничения. Итак, допустим, вы хотите ограничить время в Instagram (допустим, он отнимает у вас слишком много времени)… Можно ввести такое ограничение: не заглядывать в него на телефоне (удалить приложение), а просматривать в веб-браузере только после 7 вечера. Правильные границы — те, что кажутся вам подходящими, которые при этом создают простоту и целенаправленность. Ниже я приведу более конкретные идеи для ограничений, но на этом этапе вы просто выбираете те, которые, по вашему мнению, подойдут вам в каждой области технологий. Запишите ограничения и поделитесь ими с одним человеком. В первую очередь запишите. Например, напишите в блокноте: «Я буду читать Facebook только один раз в день, с 17 до 18 часов». Составьте список всех ограничений в одном месте и поделитесь им с кем-нибудь, чтобы наверняка следовать правилам. Протестируйте ограничения. Сначала придерживайтесь новых границ неделю. Действительно придерживайтесь, а не просто скажите, что собираетесь это сделать. Почувствуйте приверженность этому в сердце. В конце каждого дня размышляйте о том, как все прошло… Придерживались ли вы ограничений? Что мешало? Посмотрите, как пройдет каждый день в течение недели. Это реальный тест для ограничений, которые вы создали. При необходимости внесите коррективы. Вам нужно каким-то образом изменить ограничения, чтобы сделать их более выполнимыми? Или есть способ углубить обязательства? Какие напоминания можно установить? Какую ответственность создать? Как можно улучшить подход? Не появились ли другие области, о которых вы не задумывались раньше — возможно, чтение блогов после просмотра определенных веб-сайтов. Добавьте их в список, установите ограничения. Вносите корректировки каждую неделю.

Это общий процесс, а теперь давайте поговорим о конкретных идеях.

Простые ограничения для телефона

Телефон — это одна из самых больших зависимостей большинства людей, потому что он объединяет в себе множество других! От Facebook и Instagram до новостей и сообщений — все это доступно вам в любое время, когда хочется.

Вот несколько способов, которыми можно ограничить использование телефона (выберите, что вам подходит):

Не пользуйтесь телефоном в машине, за обеденным столом, стоя в очереди или разговаривая с другими людьми. Если вы пьете кофе или обедаете с кем-то, договоритесь убрать телефоны, за исключением случаев, когда действительно очень нужно что-то посмотреть или внести запись в календаре. Заведите такое же правило для ужинов с семьей. Если вы ведете машину (или едете на пассажирском сидении), скажите себе, что все сообщения и другие материалы могут подождать, пока вы не доберетесь до пункта назначения. Стоя в очереди, есть большой соблазн скоротать время, посмотрев что-то в телефоне или сделав что-нибудь полезное… но откажитесь от этого и попробуйте просто стоять в очереди.

Если вы пьете кофе или обедаете с кем-то, договоритесь убрать телефоны, за исключением случаев, когда действительно очень нужно что-то посмотреть или внести запись в календаре. Заведите такое же правило для ужинов с семьей. Если вы ведете машину (или едете на пассажирском сидении), скажите себе, что все сообщения и другие материалы могут подождать, пока вы не доберетесь до пункта назначения. Стоя в очереди, есть большой соблазн скоротать время, посмотрев что-то в телефоне или сделав что-нибудь полезное… но откажитесь от этого и попробуйте просто стоять в очереди. Удалите приложения, которые больше всего вас искушают. Недавно я удалил с телефона все социальные сети, новости и другие отвлекающие приложения. Теперь у меня есть Instapaper и Kindle (для долгого чтения), Whatsapp (для семейных сообщений), Todoist (для обновления списка задач) и некоторые другие необходимые приложения (Chrome, несколько финансовых приложений и приложений для путешествий). Отсутствие в телефоне самых больших соблазнов (Facebook, Twitter, Reddit, Instagram и т.д.) значительно упростит вашу жизнь с точки зрения технологий.

Недавно я удалил с телефона все социальные сети, новости и другие отвлекающие приложения. Теперь у меня есть Instapaper и Kindle (для долгого чтения), Whatsapp (для семейных сообщений), Todoist (для обновления списка задач) и некоторые другие необходимые приложения (Chrome, несколько финансовых приложений и приложений для путешествий). Отсутствие в телефоне самых больших соблазнов (Facebook, Twitter, Reddit, Instagram и т.д.) значительно упростит вашу жизнь с точки зрения технологий. Определите временные рамки, когда вы будете отвечать на сообщения. Я признаю важность мессенджеров — сам использую Whatsapp для общения с семьей, а также Gmail и Slack по работе. Но я также уверен, что все это нужно ограничивать, иначе придется постоянно отвлекаться, чтобы ответить на запросы других людей. Вместо этого я ограничиваю ответы определенным временем: электронная почта утром и ближе к вечеру и 1-2 раза в день – обмен сообщениями. Я делаю исключение для срочных сообщений, которые требуют ответа раньше. Это означает, что я оставляю уведомления включенными, чтобы можно было ответить, если это действительно необходимо. Я знаю, что моей семье понравилось бы, если я реагировал быстрее, но установление ограничений означает принятие таких жестких решений.

Представьте себе, что, если внедрить такие ограничения, большая часть жизни станет проще и это позволит сохранять концентрацию. И да, это может быть еще проще, но я рассказал о том, что подходит мне именно сейчас.

Простые ограничения для компьютера

Многие из нас работают в интернете, помимо поиска новостей и развлечений. Если вы относитесь к таким людям, то знаете: работа и жизнь в сети может означать, что ваша жизнь перегружена технологиями.

Но независимо от вашей работы, можно упростить ситуацию с помощью ограничений.

Определяйте намерения и наиболее важные задачи при включении компьютера. Потратьте минуту, чтобы выбрать 1-3 наиболее важные задачи на день, прежде чем погружаться в работу. Установите одно или два намерения: стремиться к осмысленной работе, быть внимательными в течение дня, быть дружелюбными к тем, кто присылает вам сообщения и т.д. Это делает работу более преднамеренной. А затем постарайтесь сосредоточиться в первую очередь на наиболее важных задачах.

Потратьте минуту, чтобы выбрать 1-3 наиболее важные задачи на день, прежде чем погружаться в работу. Установите одно или два намерения: стремиться к осмысленной работе, быть внимательными в течение дня, быть дружелюбными к тем, кто присылает вам сообщения и т.д. Это делает работу более преднамеренной. А затем постарайтесь сосредоточиться в первую очередь на наиболее важных задачах. Закройте вкладки, выполняйте одну задачу за один раз. Вместо того, чтобы открывать в браузере тысячу вкладок, закройте их все, кроме одной. Другие можно добавить в закладки и вернуться к ним позже (создайте папку закладок «Позже»). Те, что связаны с проектами и задачами, добавьте в список задач (используйте специальный плагин для браузера). Избавьтесь от лишнего, оставьте открытой только одну вкладку, чтобы полностью сконцентрироваться и заняться наиболее важными задачами.

Вместо того, чтобы открывать в браузере тысячу вкладок, закройте их все, кроме одной. Другие можно добавить в закладки и вернуться к ним позже (создайте папку закладок «Позже»). Те, что связаны с проектами и задачами, добавьте в список задач (используйте специальный плагин для браузера). Избавьтесь от лишнего, оставьте открытой только одну вкладку, чтобы полностью сконцентрироваться и заняться наиболее важными задачами. Установите напоминания и делайте перерывы. Используйте расширение для напоминаний, например, Break Timer, которое напомнит сделать перерыв и размяться. Много сидеть не слишком полезно! Ограничив время непрерывного сидения, вы не даете технологиям перегружать разум. Возвращаясь после каждого перерыва, проверьте свои намерения — появилось ли новое? Как обстоят дела с последними намерениями? Нужно ли закрыть вкладки? На чем вы хотите сосредоточиться сейчас?

Используйте расширение для напоминаний, например, Break Timer, которое напомнит сделать перерыв и размяться. Много сидеть не слишком полезно! Ограничив время непрерывного сидения, вы не даете технологиям перегружать разум. Возвращаясь после каждого перерыва, проверьте свои намерения — появилось ли новое? Как обстоят дела с последними намерениями? Нужно ли закрыть вкладки? На чем вы хотите сосредоточиться сейчас? Блокируйте отвлекающие факторы, за исключением определенных промежутков времени. Есть много блокировщиков сайтов или интернет-блокировщиков — просто выберите один. Подумайте, какие сайты вы хотите ограничить. Когда вы хотите использовать их? Возможно, вы читаете новости в 10-10:30 утра, а все остальное откладываете на время после 6 вечера. Установите эти ограничения в блокировщике сайта. Таким образом вы не отказываетесь полностью от того, что вас отвлекает, но вводите принудительные ограничения.

Есть много блокировщиков сайтов или интернет-блокировщиков — просто выберите один. Подумайте, какие сайты вы хотите ограничить. Когда вы хотите использовать их? Возможно, вы читаете новости в 10-10:30 утра, а все остальное откладываете на время после 6 вечера. Установите эти ограничения в блокировщике сайта. Таким образом вы не отказываетесь полностью от того, что вас отвлекает, но вводите принудительные ограничения. Ограничьте отправку сообщений и беспорядочное блуждание в интернете. Как и в случае с телефоном, определение времени для отправки электронной почты или сообщений — хороший способ ограничить эти действия. Можно сделать что-то подобное и с вещами, которые нужно проверять — установите время, когда вы это будете делать. Или ограничьте себя 5 минутами (установите таймер в браузере). То же самое и с беспорядочным веб-серфингом. Если вы собираетесь начать читать какую-то захватывающую новую статью, установите таймер. Или сохраните ее на будущее (я использую Instapaper, но есть и другие хорошие сервисы).

Конечно, вам не обязательно делать именно это. У вас могут быть другие идеи упрощения при помощи ограничений. Это всего лишь несколько примеров. Но попробуйте хотя бы некоторые из них и посмотрите, становится ли вам проще благодаря силе ограничения.