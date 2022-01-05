Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия — это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность.

Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания.

Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация — это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.

Мы можем посмотреть на ситуацию как на площадку для тренировки нашего ума. Нынешняя обстановка может научить нас тому, как:

Сосредоточить внимание, когда переполняют эмоции

Находить радость в повседневных обыденных делах

Научиться состраданию к себе, когда мы испытываем сложные эмоции

Поддерживать связь людьми, когда они во власти тех же сложных эмоций

Находить смысл во всем, что мы делаем

Расслабляться когда вокруг царит хаос

Все, что сейчас вызывает психологический дискомфорт, может стать прекрасной возможностью для тренировки. А пандемия может стать величайшим учителем.

Возможности нашего времени

Правда в том, что так было всегда. Мы всегда отвлекались, заглушая сложные эмоции, одиночество, грусть, злость при помощи просмотра соцсетей, еды, алкоголя и других успокоительных. Мы всегда испытывали неуверенность, тревогу, разочарование и угнетенность.

Пандемия выдвинула все это на передний план. Выложила все карты на стол, и теперь мы не можем закрыть на них глаза.

Это сложно, но в этом есть и возможность — прямо взглянуть на те вещи, в которых мы не хотели себе признаваться.

Признать свои эмоции.

Тренировать в себе способность сострадать, благодарить, удивляться, чувствовать связь, находить смысл и быть осознанным.

Конечно, ужасно, что люди заболевают и умирают — не хочется делать вид, что все так радужно и безоблачно. Ужасно, что люди прибегают к наркотикам и другим нездоровым вещам, просто чтобы смириться с настоящим.

Но я уверен, что нужно извлечь максимум из того, что у нас есть. Давайте воспользуемся теми возможностями, которые дарит нам это время.

Как тренироваться

Начните с того, чтобы осознать свои эмоции: подавленность, рассеянность, одиночество, грусть, разочарование, разобщенность, тревогу.

Не отмахивайтесь от этого состояния: почувствуйте, как оно отзывается в теле? Можете ли вы побыть с этими ощущениями осознанно, мягко, с открытостью и любопытством?

Мы проникаемся сочувствием к самим себе — чувством тепла и пожеланием счастья.

Затем мы пробуем новый способ мыслить — вот несколько вариантов:

Любопытство : можем ли мы именно сейчас быть любопытными по отношению к чему-то, к ощущению своих эмоций или к тому, что переживает другой человек? Что меняется для вас, если вы практикуете любопытство?

: можем ли мы именно сейчас быть любопытными по отношению к чему-то, к ощущению своих эмоций или к тому, что переживает другой человек? Что меняется для вас, если вы практикуете любопытство? Удивление : можем ли мы отнестись к этому моменту жизни (нам самим, тому, что нас окружает, другим людям) с чувством изумления и признательности? С чувством удивления от самого чуда жизни? Как это поменяет ситуацию для вас?

: можем ли мы отнестись к этому моменту жизни (нам самим, тому, что нас окружает, другим людям) с чувством изумления и признательности? С чувством удивления от самого чуда жизни? Как это поменяет ситуацию для вас? Благодарность : можем ли мы испытать благодарность за все, что у нас есть в данный момент, за другого человека, за способность это увидеть? Каково было бы потерять все эти вещи? Можем ли мы посмотреть на все, что есть в нашей жизни через призму благодарности?

: можем ли мы испытать благодарность за все, что у нас есть в данный момент, за другого человека, за способность это увидеть? Каково было бы потерять все эти вещи? Можем ли мы посмотреть на все, что есть в нашей жизни через призму благодарности? Смысл : а что если бы все, что мы делаем, обладало смыслом? Что если бы любое действие было проявлением любви к себе или другим, служением другим людям? Как бы это могло изменить каждый наш поступок?

: а что если бы все, что мы делаем, обладало смыслом? Что если бы любое действие было проявлением любви к себе или другим, служением другим людям? Как бы это могло изменить каждый наш поступок? Осознанность : можем ли мы просто быть в каждом моменте жизни? Чувствовать связь с пространством вокруг и осознавать все, что происходит прямо сейчас? Что меняется, когда вы проявляете осознанность?

: можем ли мы просто быть в каждом моменте жизни? Чувствовать связь с пространством вокруг и осознавать все, что происходит прямо сейчас? Что меняется, когда вы проявляете осознанность? Связь : можем ли мы почувствовать связь с другими в каждом моменте? Со светом внутри самих себя? С целым миром вокруг нас? И осознать, что нас поддерживает весь мир.

: можем ли мы почувствовать связь с другими в каждом моменте? Со светом внутри самих себя? С целым миром вокруг нас? И осознать, что нас поддерживает весь мир. Расширение возможностей: есть огромная разница между тем, чтобы делать что-то, потому что так следует поступать, или потому что мы должны... и делать что-то, потому что мы так решили. Можете ли вы выбирать каждое действие вашего дня? Или отказаться от него, если действительно не хотите этого делать? Как могла бы изменится ваша жизнь, если бы вы выбирали действия, которые расширяют возможности вместо того, чтобы, просто чувствовать, как жизнь проходит мимо?

Выберите один из пунктов и практикуйте его несколько дней. Жизнь в эпоху пандемии предоставляет множество возможностей для практики, нужно только их увидеть. Воспользуйтесь ими и тренируйтесь.

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