Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия — это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность.
Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания.
Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация — это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Мы можем посмотреть на ситуацию как на площадку для тренировки нашего ума. Нынешняя обстановка может научить нас тому, как:
Все, что сейчас вызывает психологический дискомфорт, может стать прекрасной возможностью для тренировки. А пандемия может стать величайшим учителем.
Правда в том, что так было всегда. Мы всегда отвлекались, заглушая сложные эмоции, одиночество, грусть, злость при помощи просмотра соцсетей, еды, алкоголя и других успокоительных. Мы всегда испытывали неуверенность, тревогу, разочарование и угнетенность.
Пандемия выдвинула все это на передний план. Выложила все карты на стол, и теперь мы не можем закрыть на них глаза.
Это сложно, но в этом есть и возможность — прямо взглянуть на те вещи, в которых мы не хотели себе признаваться.
Признать свои эмоции.
Тренировать в себе способность сострадать, благодарить, удивляться, чувствовать связь, находить смысл и быть осознанным.
Конечно, ужасно, что люди заболевают и умирают — не хочется делать вид, что все так радужно и безоблачно. Ужасно, что люди прибегают к наркотикам и другим нездоровым вещам, просто чтобы смириться с настоящим.
Но я уверен, что нужно извлечь максимум из того, что у нас есть. Давайте воспользуемся теми возможностями, которые дарит нам это время.
Начните с того, чтобы осознать свои эмоции: подавленность, рассеянность, одиночество, грусть, разочарование, разобщенность, тревогу.
Не отмахивайтесь от этого состояния: почувствуйте, как оно отзывается в теле? Можете ли вы побыть с этими ощущениями осознанно, мягко, с открытостью и любопытством?
Мы проникаемся сочувствием к самим себе — чувством тепла и пожеланием счастья.
Затем мы пробуем новый способ мыслить — вот несколько вариантов:
Выберите один из пунктов и практикуйте его несколько дней. Жизнь в эпоху пандемии предоставляет множество возможностей для практики, нужно только их увидеть. Воспользуйтесь ими и тренируйтесь.