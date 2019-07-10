Кто приходит «на поклон» к одиозному топ-менеджеру Януковича Виталию Белякову

Резонансное разоблачение теневого офиса министерства энергетики прямо под носом у Службы безопасности Украины наделало большого шума в узких кругах не только среди министерских функционеров, но и в определенных подразделениях спецслужбы. В том числе и тех, которые кладут самые неотложные докладные записки об угрозах нацбезопасности на стол Президенту Владимиру Зеленскому. Тем не менее, картина происходящего была бы неполной без прямых доказательств того, кто посещает тайный офис на улице Ирининской и каковы могут быть их мотивы.

В первой части расследования мы рассказали о том, что по соседству с комплексом зданий Службы безопасности Украины в Киеве расположился негласный офис Виталия Белякова — нового куратора угольной отрасли, а в перспективе — всей энергетики Украины. Беляков — бывший топ-менеджер Александра Януковича.

По данным СМИ первоначально задачей Белякова была организация поставок угля с неподконтрольных территорий через Беларусь на «Центрэнерго». Для этого на госпредприятии сменили менеджмент. Возглавил компанию Владимир Потапенко, а директором по материально-техническому обеспечению стал бывший комдир «Центрэнерго» при Януковиче, кум Белякова Александр Уваров.

Уваров с 26 июня 2012 года занимал должность директора компании «Углесинтез Инжиниринг» (код ЕГРПОУ 38218657). Его учредителями выступали Эдуард Слинько принадлежащая ему ООО «СЛ Групп» (38220430). С 2010 года Слинько был гендиректором корпорации «МАКО» и одним из формальных бенефициаров «Всеукраинского банка развития». Последние две структуры напрямую связаны с сыном экс-президента Александром Януковичем.

Отец Александра Уварова Игорь Уваров сегодня назначен начальником департамента топлива, который и будет операционно реализовывать «беларусскую» схему через площадку в г. Ельске.

Именно в этой конфигурации Игорю Коломойскому якобы было обещано получение ежемесячной рентной платы в $20 млн за возможность «сжигать» на «Центре» до 500 тыс. тонн/мес угля из копанок и шахт на оккупированной территории под видом топлива из России.

Естественно, в ответ группа товарищей рассчитывает на определенную автономию (можно только представить заработок, который предполагается получать, если $20 млн новый менеджмент согласен «сбрасывать» каждый месяц), а также политическую поддержку. Предполагается, что СБУ должна закрыть глаза на такие поставки и дать возможность подписать «Центрэнерго» контракты с фирмами из окружения Сергея Курченко. Кроме того, властная верхушка и правительство также должны не замечать существенно более низкого качества поставляемого угля (и соответственно, его повышенный расход — это тоже часть схемы).

Шахтеры потянулись в Киев

Но затем функционал «офиса на Ирининской» расширился — Беляков получил возможность собеседовать потенциально лояльных руководителей госшахт, которые будут подконтрольно готовить предприятия к реструктуризации, приватизации или интеграции в Национальную угольную компанию — уже при новой власти. При этом Игорю Насалику, которому накануне вручили подозрение детективы НАБУ, отведена в этой истории роль свадебного генерала. Он лишь подписывает соответствующие документы.

Именно по результатам таких собеседований, по всей видимости, на минувшей неделе Насалик своими приказами стремительно сменил директоров на ряде государственных шахт.

В частности, ГП ОК «Укруглереструктуризация» возглавил Виктор Ермаков, экс-чиновник Минэкологии.

Главой ГП «Первомайскуголь» вместо Олега Водопьянова назначен Анатолий Жиленко, ранее занимавший должность директора «Шахты им. Г. Капустина» госкомпании «Лисичанскуголь». С Жиленко на шахте приключилась малоприятная история. Поскольку на предприятии всем известно о возбужденном — и пока не закрытом — уголовном производстве против нового начальника (за разворовывание более 2 тыс. тонн угля на сумму более 11 млн грн.) — то на территорию его просто не пустили. 4 июля, когда руководитель департамента угольной промышленности Минэнерго Александр Владыченко должен был представить нового директора на шахте, рабочие просто заблокировали вход на территорию.

К слову, похожая ситуация сложилась и на ГП «Волыньуголь», где главой комиссии по реорганизации вместо Андрей Пилипюка стал Владимир Юркив. Юркив довольно скандальная личность на Волыни — буквально за несколько недель до этого он восстановился через суд на должности директора шахты № 9. Уволили Юркива как раз за то, что он не передавал балансы шахты тогдашнему главе ГП «Волыньуголь».

После последнего назначения работники шахт начали собирать подписи — не только против Юркива, но и в целом против реорганизации предприятия и вхождения шахт в состав Национальной угольной компании.

ГП «Предпусковая дирекция шахты № 10 «Нововолынская» вместо Григория Бара возглавил Анатолий Шульга, который известен как директор государственного ПАО «Донбасшахтобуд». На ГП «Мирноградуголь» вместо Юрия Корнеева назначен Александр Зорин. При этом накануне появления этого приказа на сайте министерства разместили другой.

ГП «Мирноградуголь» должен был возглавить скандальный экс-мэр Харцызска, который в марте 2014 года проводил митинги в поддержку террористической организации «ДНР».

Хватило буквально одной ночи, чтобы этот приказ был отозван и на место Дубового был назначен более нейтральный Зорин, ранее работавший в Курахово и в «Волыньугле».

Однако попытка назначить Дубового — в контексте будущих поставок угля из «ДНР» и «ЛНР» — симптоматична. Дело в том, что Насалик и раньше был не против таких поставок, и даже ездил на неподконтрольную территорию договариваться с «министром» Тимофеевым.

Кто приходит?

Под офисом на Ирининской мы зафиксировали некоторых визитеров «теневого» Минэнерго. Среди них, в частности, удалось идентифицировать предположительно Анатолия Жиленко, Виктора Ермакова и Анатолия Шульгу.

Анатолий Жиленко (слева)

Виктор Ермаков

Анатолий Шульга

Кроме того, в здании также, по всей видимости, побывали директор ГП «Артемуголь» Николай Алышев, директор компании «Региональные энергосети» (РЕМ) Сергей Белоус. Интересно, что в здании также, скорее всего, побывал и экс-гендиректор ГП «Селидовуголь» Сергей Пахомов, которого Насалик в прошлом году прямо обвинял в плачевном состоянии шахт и неспособности управлять объединением. Кадровые назначения по этим предприятиям пока не озвучивались.

Николай Алышев

Сергей Белоус (слева)

Сергей Пахомов

Но наиболее интересным и именитым гостем «теневого штаба» Минэнерго оказался экс-народный депутат и бизнес-партнер министра Игоря Насалика Валерий Келестин. Судя по данным источника, он побывал на Ирининской на прошлой неделе как минимум дважды.

Валерий Келестин

Визит Келестина в эту компанию достаточно символичен. Ведь именно на его предприятиях в 90-е годы Насалик заработал свои первые миллионы. Речь идет о корпорации «Техно-Центр», которая принадлежала братьям Юрию и Валерию Келестину, а также влиятельному депутату от Народного фронта Андрею Иванчуку (Юрий Калестин феврале 2016 года трагически погиб в автокатастрофе, долей сегодня владеет его дочь).

Это крупный многопрофильный холдинг, его основной бизнес — торговля нефтепродуктами, а также распределение электроэнергии. Игорь Насалик несколько лет был президентом этой компании. В группу входили также агрофирма «Злагода» (объединила 8 бывших колхозов), агрофирма «Войниловская», ПАО «Рогатинская сельхозтехника», компании «Сельхозхимия» и «Агроснаб», Гороховский и Владимир-Волынский сахарные заводы в Волынской области, ТРК «Захид» и компания «Галпласт+», руководителем которой работал младший брат Насалика — Сергей. Именно из «Техно-Центра» в 1998 году Насалик ушел в Верховную Раду. Однако при этом связи с бизнес-партнерами не потерял. Например, через почти 15 лет после этого — в 2012 году, будучи на посту мэра Калуша, он открыто агитировал за Келестина на выборах в Верховную раду. Сегодня же в публичном пространстве информации о Келестине не найти.

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Пока в Киеве сотрудники СБУ и охрана Рината Ахметова, сами того не подозревая, берегут покой «теневого» Минэнергоугля, на предприятиях на местах — особенно неспокойно. Некоторые шахты готовы прекратить отгрузку угля в знак протеста против новых схем и «менеджеров» из прошлого, которые не намерены реформировать отрасль, а лишь сядут на потоки. Очевидно, что ситуация должна разрешиться уже в ближайшее время. Вполне возможно, что все ждут вмешательства главы государства. Если его, конечно, вообще посвящают в такие нюансы, как поставка угля из ОРДЛО и если он в принципе видит в этом проблему. Хотя в этом случае можно скорее более глобально поставить вопрос о реальной независимости Владимира Зеленского от интересов и схем Игоря Коломойского.