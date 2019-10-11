Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога — подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре. Это более чем очевидно в 2019, когда благодаря мирному большинству победил Зеленский. Но почему гибридный сепаратизм меньшинства снову в новостном ТОПе украинских и российских каналов?
Как несколько сотен радикалов могут загнать в угол ВСУ и спецслужбы (хотя по предварительным данным в АТО/ООС участвовало за 5 лет войны более 300 000, и)?
Кому выгодна популяризация лидеров гибридного сепаратизма накануне Нормандской встречи (как и в 2014 — скоординированная на укр и росс каналах популяризация «правого сектора»)?
Гибридный сепаратизм — это когда агрессивное меньшинство «сепарирует» нас всех на правильных и неправильных, патриотов и непатриотов независимо от региона, политических взглядов и культурных пристрастий. И именно так с цикличной регулярностью превращают реальное, существующее в Украине мирное большинство в «молчащее», уступающее силе и медиа-напору агрессивному меньшинству.
В итоге, вполне возможен очередной срыв мирных переговоров. Московский и киевский режимы остаются каждый при своем, все чаще звучит т.н. «кипрский вариант». А мирное большинство — снова с испугом наблюдает за часовыми эфирами национал-патриотов и российских имперцев...
Сколько раз уже игралась эта пластинка, и все равно она в моде.
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