Зачем букмекеру казино?

Одним из самых спорных пунктов последней версии Законопроекта № 2285 о легализации в Украине игорного бизнеса, который Кабмин подал 18.10.2019г, является пункт, разрешающий Букмекерским конторам открывать он-лайн казино. Законодатель решил почему-то ограничить количество букмекеров цифрой 10, при этом победителей и сумму лицензии определять через систему электронного аукциона, правила которого будут написаны позднее Уполномоченным органом, утвержденным Кабмином в составе 7 персон. Но Закон уже предполагает дать возможность букмекерам открывать он-лайн казино. Вот об этом и поговорим подробнее и в цифрах.

На сегодняшний день в Украине есть компании, осуществляющие незаконную букмекерскую деятельность под прикрытием национальных лотерей, так как почти 10 лет букмекерская деятельность запрещена. Это Марафон; Пари-Матч; 1xBet; Unibet; Betfair; FavBet.

Закон позволяет принять участие в аукционе и иностранным компаниям. Но механизм электронного аукциона и дополнительные условия делают это практически невозможным.

Но зачем букмекерам возможность открывать он-лайн казино? Это совсем другой вид деятельности. В Беларуси на первом этапе он-лайн казино были под запретом, но затем правительство разрешило открыть их наземным казино с 2-летним опытом работы наземного казино. А мы обратимся к успешному опыту Грузии, где он—лайн казино разрешено открывать только наземным казино.

Вот мнение грузинского эксперта игорного бизнеса, официального представителя английской компании GVC Holding (компания входит в Топ-5 операторов мирового игорного бизнеса),

Георгия Мамулашвили: «Объединение он-лайн казино с наземным казино дает возможность чётко регулировать данную отрасль. Так как проверка регламента, по которому работает казино, происходит в наземном казино, а не он-Лайн. Также у государства появляется возможность при необходимости аннулировать лицензию у казино, если оно себя ведёт недобросовестно, нарушает установленный регламент, который со своей стороны согласовывается с налоговой службой, и наложить штраф на компанию при грубом нарушения установленного регламента. В противном случае, оператор может просто сменить адрес сайта и продолжить работать с клиентской базой так же, как и работал до этого. Данная модель также защищает местных операторов от иностранных операторов, иностранные он-лайн казино не могут оперировать на территории страны, как местные операторы без наземного казино. Эта модель за 15 лет оправдала себя полностью, т. к. и государство, и потребитель, и сам оператор защищены от недобросовестных операторов. Контроль над игорной отраслью сталь намного проще для государства, и любой оператор старается играть честную игру».

Кстати, еще один занимательный факт. С 2014 года в Грузии было продано три он-лайн казино. Первая сделка состоялась со шведской компанией «Europebet» в 2014 году. Это стоило компании «Betsson» 85 млн долларов. В данный момент два оператора находятся в стадии продажи. В 2018 году английская компания GVC Holding купила контрольный пакет Crystalbet, и сумма сделки с первого транша была 41, 3 млн евро, а вторая будет 2020 году 150 млн. евро, когда GVC Holding выкупит оставшиеся 49 процентов. Третья компания, «Adjarabet», была куплена компанией «Paddy Power» 2019 на таких же условиях, как и предыдущая, первый транш, 51 процент, составил 101 млн евро, а в 2021 году сумма будет эквивалентной семикратному EBITDA. Все три покупателя — это компании из Топ—10 мирового игорного он-лайн бизнеса.

Просто обратите внимание, по сути это совершенно ай-ти стартапы, которые проданы за весьма внушительные суммы. Интересно, как быстро в Украине вырастут компании, которые смогут так выгодно капитализировать мозги наших программистов.

Еще один факт в цифрах. Он-лайн казино в Грузии заплатили налогов в бюджет — 170 млн дол. А в планах Украинского правительства в 2019 году получить в бюджет со всех видов игорного бизнеса 100 млн.дол.

А что же в мире творится, если Грузия нам не указ? По оценкам аналитиков РБК, мировой рынок азартных игр онлайн вырос с примерно 6, 5 млрд. евро в 2003 году до более 45 млрд. евро в 2018 году. При этом годовой рост составлял около 10%. Одновременно с этим увеличилась и доля он-лайн казино в игровой индустрии в целом. Такой показатель вырос с 3% в 2003 году до 12% в 2018 году.

Согласно прогнозам, всего через пять лет указанные абсолютные значения увеличатся еще примерно в полтора раза, а доля он-лайн казино в общем объеме азартных развлечений вырастет до примерно 15%. Ограничивать законодательно растущий рынок — зачем?

Одно он-лайн казино обеспечивает работой более 100 IT-специалистов с минимальной зарплатой от 1500 долл. Скажите, а в чем тогда логика Законодателя ограничивать он-лайн казино в Украине всего 10-ю букмекерами, если наземных казино будет явно больше 20 и каждый из них будет иметь желание развивать он-лайн казино? А это 3000-5000 рабочих мест в ай-ти сфере с высокой зарплатой и уплатой налогов в Украине.

В Украине несколько тысяч айтишников работают на иностранные компании по разработке он-лайн игр, и все эти игры лицензируются на западе. А западные компании получают основные дивиденды от разработок наших программистов, которые считаются одними из лучших в мире.

Небольшое отступление в заключение. В Одессе на ул.Черняховского (это может быть любая улица в любом городе Украины) небольшое помещение букмекерской конторы, 10-12 метров, где можно делать только ставки на спортивные и неспортивные события. И через дорогу «пари-матч» (национальная лотерея, которая фактически игровой зал с псевдо-автоматами). После принятия закона «букмекеры» просто переедут в помещение напротив. Даже без замены оборудования. Все расходы только на смену вывески. И так по всей стране. Это лазейка в Законе, то ли по глупости, то ли по злому умыслу, может стоить бюджету сотни миллионов долларов и свести на нет президентские намерения убрать игровые залы с улиц, чтобы казино работали только в 5-ти звездочных фешенебельных отелях, а залы игровых автоматов были только в 3-4* отелях. Как это получится в итоге покажет время или 1+1.

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