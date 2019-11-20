Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

С мая по октябрь 2019 природный газ для населения подешевел на 2,3 грн/м3 и среднестатистическая украинская семья сэкономила за эти полгода от 110 до 230 грн (от $4 до $9).

В ноябре тариф на газ для населения увеличился «всего» на 80 коп/м3, что приведет к увеличению расходов одной семьи на 180 грн только за один месяц.

Таким образом, при, казалось бы, при небольшом увеличении тарифа, ноябрь «съест» всю полугодичную экономию расходов на газ.

ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ?

Да потому что в отопительный сезон, потребление газа населением увеличивается в 9 раз — с 25,5 м3/мес до 226,1 м3/мес (см. График).

Среднемесячный счет за газ в неотопительный сезон составляет порядка 180 грн/мес, а в отопительный — 1600 грн/мес.

Для семей, которые не используют газ для приготовления пищи, а только для подогрева воды и отопления, потребление газа в отопительный сезон и вовсе увеличится в 19 раз — с 12,0 м3/мес до 226,1 м3/мес.

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С мая по сентябрь природный газ для населения дешевел и октябрю тариф снизился на 2,3 грн/м3 — с 8,5 грн/м3 в мае до 6,2 грн/м3 в октябре.

Для семей, использующих газ для подогрева воды и приготовления пищи, среднемесячная экономия составила от 38 грн ($1,5), а для тех, кто использует либо подогрев воды, либо для приготовления пищи — экономия составила всего 18 грн ($0,7) в месяц.

Всего, ЗА ПОЛГОДА СНИЖЕНИЯ ТАРИФОВ на газ в неотопительный сезон, В СРЕДНЕМ ОДИН АБОНЕНТ, СЭКОНОМИЛ ВСЕГО-НАВСЕГО ОТ $4 ДО $9 (от 110 до 230 грн). Подчеркиваю, в сумме за 6 месяцев — с мая по октябрь.

Согласитесь, что при такой мизерной экономии теперь совсем по-другому воспринимаются победные реляции нынешней власти о снижении тарифов на 30% с мая по октябрь.

Тем более, что это снижение зависело не от правительства, а от резкого снижения цен на европейский газ, к которому с мая и привязаны тарифы на природный газ для населения.

С ноября тарифы на природный газ для населения повысились на 80 копеек.

Казалось бы, не так много.

Но в отопительный сезон это означает увеличение расходов на 180 грн/мес.

Получается, что среднестатистическая семья, при снижении тарифов на 2,3 грн/м3, сэкономила за полгода от 110 до 230 грн, а в ноябре, при повышении тарифа на 80 копеек счет для нее увеличится на 180 грн. Т.е., фактически за один месяц «съедается» полугодичная экономия.

С учетом того, что европейский газ продолжает дорожать — с 1 ноября цена повысилась в 1,5 раза — будет дорожать газ и для украинских граждан. До 8,3-8,5 грн/м3.

И декабрьский счет на жилищно-коммунальные услуги увеличится еще минимум на 270-300 грн.

Итого, только за ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес.

А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.

В случае прекращения транзита российского газа в Европу с января 2020 года, цена на европейский газ может подскочить до 12-14 грн/м3 (такая цена была в прошлом году).

До такого же уровня подскочит и тариф на газ для населения. Ведь с января 2020 года отменяется предельная цена на газ для населения.

Также существенно подорожает тепло, в себестоимости которого 70% цены газа. А предельные цены на тепло отменены правительством на прошлой неделе.

И такие события происходят в стране, в которой собственного, более дешевого газа, практически достаточно для обеспечения потребностей украинских граждан.