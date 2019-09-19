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ЕС позитивно расценил решение Украины об анбандлинге «Нафтогаза»

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ЕС позитивно расценил решение Украины об анбандлинге «Нафтогаза»

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович начал в четверг подготовку к назначенным на этот день в Брюсселе трехсторонним переговорам о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года со встречи с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и поблагодарил за принятое накануне украинским правительством решение об анбандлинге «Нафтогаз Украины».

«Мы приветствуем существенный прогресс в анбандлинге „Нафтогаз Украины“ как элемент, важный для успешного результата трехсторонних переговоров», — написал он на своей странице в Twitter после переговоров с украинским министром.

Миссия Украины в ЕС сообщила, что на встрече Шефчовича с украинской делегацией была подтверждена общая позиция: «европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены».

«Начали новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Настроение, как и погода за окном, замечательные», — прокомментировал, в свою очередь, первые встречи в Брюсселе перед трехсторонними переговорами глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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Кабмин Украины накануне назначенных на 19 сентября трехсторонних переговоров обновил план анбандлинга от НАК «Нафтогаз Украины» транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэколгии Минфину. ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ, 100% «дочка» АО «Укртрансгаз»), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал, будет передано в собственность «МГУ». Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему.

транзит газа, Марош Шефчович, анбандлинг
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Четверг, 19 сентября 2019
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