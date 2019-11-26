Это ок — если ты гей!

Вчера телеграмм-канал «Тёмный рыцарь» опубликовал сообщение со статьёй известного американского LGBT-активиста и расследователя Frank Archer. Публикуем её полный перевод.

16 ноября министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал эксклюзивное интервью киевскому телеканалу «Прямой».

В течение первых десяти минут часовой беседы 44-летний высокопоставленный украинский бюрократ утвердил свои добрые намерения: он разведенный танцор сальсы с дипломами престижных университетов Лиги плюща.

Тогда все стало странно. Милованов необъяснимым образом выпалил имя и фамилию своего американского супруга, гота, и город, где она в настоящее время проживает. Он добавил, что у него есть любовник в Киеве, личность которого он решил сохранить в тайне. Затем министр признался, что курил травку в аспирантуре, и похвастался, что он миллионер с инвестициями в дюжину американских пенсионных фондов.

Предрассудки в Украине, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией и употреблением наркотиков, является ключом к пониманию вышеупомянутых вещей. Остальные (в характере украинцев) лучше всего объясняется психологами.

После распада Советского Союза геям и лесбиянкам во многих республиках бывшего СССР пришлось скрывать свои сексуальные предпочтения, они обоснованно опасались, что огласка способна испортить им карьеру. Чтобы создать видимость того, что они традиционны — и часто по настоянию своих родителей или наставников — гомосексуалисты иногда женились бы на человеке противоположного пола в так называемом «браке по лаванде». На рубеже веков цвет лаванды часто ассоциировался с гомосексуализмом, поэтому термин был принят для обозначения сокрытия браков, организованных для поддержания фасада гетеросексуальности.

Милованов не единственный украинский чиновник, кто скрывает свою сексуальность.

По крайней мере двое его коллег в правительстве помогают своей стране повысить осведомленность общественности и принять нетрадиционную сексуальную ориентацию. Никто (из них также) не против курения травки.

И премьер-министр Алексей Гончарук, и глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов открыто выступают за свободный выбор сексуальности, в то время как 70% взрослого населения Украины все еще настойчиво осуждают его.

Это революционное развитие осталось не понятным для скучного бывшего министра транспорта Украины Евгения Червоненко, который недавно заметил, что Гончарук и Нефёдов в течение многих лет не пропускали ни одного гей-парада в Европе.

«За последние три года г-н Гончарук и г-н Нефёдов не пропустили ни одного гей-парада в Европе. Они всегда летали вместе», — сказал Червоненко.

Уже обремененный колоссальной задачей улучшения экономики Украины путем увольнения тысяч коррумпированных чиновников, изменения законов и предоставления компаниям новых возможностей, новый глава Кабинета министров Украины пока не говорил открыто о своей сексуальности и чувствах из-за давления со стороны сверстников и социальных стереотипов. Остается лишь надеяться, что это может измениться со временем.

Милованов родился в те ужасные времена, когда геев в Украине привлекали к уголовной ответственности. Их могли отправить в тюрьму за доказанные факты гомосексуализма или в психиатрическую клинику для лечения. В результате (действия этих ужасных законов) пострадали многие тысячи людей.

С тех пор в эти законы в Украине были внесены изменения.

Активисты по защите прав геев ежегодно регистрируют тысячи случаев, когда сотрудники компаний с нетрадиционной сексуальной ориентацией подвергаются преследованиям или увольнению со стороны руководителей компании, хотя эти действия нарушают новые законы страны.

Но сообщество людей в Украине, отстаивающих свои права, растет. Каждый год на главной улице столицы проводится гей-парад. Есть также сотни небольших мероприятий, на которых активисты гей-прайда могут встретиться друг с другом и продемонстрировать взаимную солидарность. Эти ивенты помогают иным делиться друг с другом своим опытом и смягчают предрассудки и дискриминацию.

Но Украина полна активных врагов свободы. Марши под радужными знаменами часто срываются членами праворадикальных и неонацистских групп. Реакция общественности на обвинения в поддержке украинского гей-сообщества и злоупотребление легких наркотиков для отдыха остается негативной.

Недавно несколько человек сделали смелый шаг, который пристыдил украинских гомофобов за их закрытость и отсутствие культурного кругозора. Несколько ветеранов войны с Россией на востоке Украины открыто заявили о своей сексуальной ориентации.

Те, кто взялся за оружие в Украине, чтобы защитить свою страну, пользуются большим уважением в обществе. Этот шаг заставил многих украинцев переосмыслить свои взгляды и изменить свою агрессивную точку зрения на альтернативный образ жизни.

Украинские неонацистские группировки, однако, не были впечатлены этим каминг аутом. В настоящее время они пытаются повлиять на украинское общество, настраивая его против свободы сексуальной ориентации трех новых чиновников в Украине.

В октябре 2019 года Игорь Мосийчук, бывший член парламента, ультрарадикальный лидер и командир неонацистского батальона, который оскорблял мирных жителей во время боев на Донбассе, обвинил премьер-министра в сексуальных домогательствах.

Скандальный месседж не имел большого общественного резонанса, потому что обвинение было неподтвержденным. Тем не менее послужило грозным предупреждением, что некоторые люди готовы в любой момент бороться с теми, кто не боится открыто выражать свои сексуальные наклонности.

«Сейчас ему очень тяжело, потому что работа забирает все его силы. Его убеждения вызывают ярость радикальных элементов, которые постоянно угрожают насилием. Мы давно никуда не собирались вместе. Мы постоянно вынуждены прятаться. Я просто не могу продолжать так жить. Мы больше не счастливы вместе. После его назначения наша жизнь сильно изменилась», — сказал недавно в соцсетях близкий друг Гончарука.

«Долгое время мы не общались должным образом. Он был таким веселым парнем. Его всегда можно было найти в нескольких наших клубах в Киеве. Но потом все эти события стали происходить. Недавно я видел его на короткое время. Это ужасно. Я могу представить, как ему тяжело терпеть все это, прятаться, понимая, что любой ложный шаг может спровоцировать людей», — прокомментировал второй собеседник.

Впоследствии замечания были удалены из соцсетей, возможно, из-за страха возмездия со стороны радикалов.

Однако мое мнение: не нужно ждать новых атак. Пример украинских ветеранов войны, которые открыто заявляли о своей ориентации, заставляя общество уважать их такими, какие они есть, должны повторить и другие, в том числе Милованов.

Гончарук и Нефёдов, тем временем, имеют шесть месяцев успешных реформ и заслужили общенациональную известность и уважение. Их решение совершить каминг аут, если они его примут, может вызвать совершенно новый уровень терпимости, понимания дискурса и открытости в украинском обществе.

В дополнение к проведению успешных реформ, которые спасут страну от бедности, эти три чиновника могут помочь миллионам своих соотечественников изменить свои взгляды на мир и человеческую сексуальность.

Что бы ни происходило с государственной службой Милованова в Украине, ясно одно: он уже опустошил свою репутацию среди американских готов. Он превратился в Украине из неизвестного экономиста-министра, совершавшего рейс между Питтсбургом и Киевом, в нечто большее, чем предполагаемый лакей и да-человек для нового правительства.

И дело не в том, что он не понимает, что произошло; как он сказал в другом интервью: «Я влюбляюсь в людей, однако мне трудно поддерживать отношения из-за моего трудного характера».

История украинского гей-прайда

Киевская организация Pride March была основана в 2012 году. Попытка провести Pride March в этом году была заблокирована властями. В 2013 году мэр Киева Александр Попов назвал попытку провести мероприятие «издевательством над киевлянами».

Активисты гей-прайда все же смогли провести марш вдали от центра города. Около 500 человек приняли участие.

В 2014 году городские власти также препятствовали сообществу ЛГБТ.

Однако в 2015 году шествие Kyiv Pride все же состоялось. В нем приняли участие около 250 человек, в том числе члены парламента и послы из некоторых европейских стран.

В 2016 году в марше приняли участие 1000 человек, а в 2017 году — 4000. В 2018 году приняли участие 6000 человек, а в 2019 году — 8000, в том числе 30 украинских солдат, которые решили воспользоваться случаем, чтобы «выйти» публично.

Все события были относительно успешными, хотя некоторые радикальные лидеры, в том числе экс-депутат Мосийчук, пытались через суд заблокировать марши.

Coming Out in Ukraine служит украинскому гей-сообществу с 1999 года. Оплачиваемое членство доступно в Kimba и Tinder (код доступа: LGBTQI-Kyiv132)