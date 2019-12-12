В Кабмине прокомментировали снижение учетной ставки НБУ

Снижение учетной ставки на 2 процентных пункта до 13,5% годовых, двойное повышение электронного лимита для инвестиций физлиц за границу до EUR100 тыс. в год должно положительно повлиять на курс гривны, полагает министр экономики Тимофей Милованов.
«Все это должно положительно повлиять на курс гривни и снизить стоимость капитала в экономике», — написал Милованов в Facebook в четверг.
В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что такое смягчение монетарной политики центробанка стало подтверждением стабильности экономики.
«Значит, снижение инфляции до 5% в ноябре — не разовая победа, а прогнозированный и ожидаемый тренд. Простым языком — это подтверждение того, что экономика стабильная и сильная, в условиях которой граждане могут без страха сберегать деньги в гривне, а бизнес — инвестировать в Украину», — написал премьер-министр в Телеграм-канале.
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