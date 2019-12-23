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RTVi: американский, еврейский или российский

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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RTVi: американский, еврейский или российский
Понять, кому близок русскоязычный международный телеканалом RTVi не так-то просто

У медиахолдинга ВГТРК и телеканала НТВ в суде требуют почти 8 млрд рублей за показ популярных телесериалов. Слушания идут по делу о банкротстве одной из компаний медиагруппы бизнесмена Владимира Гусинского, более всего известного в качестве основателя НТВ. Громкие слушания опять привлекли внимание СМИ к активам, ранее принадлежавшим медиа-магнату. Их судьба различна — одни деградировали, другие изменились до неузнаваемости, стараясь следовать «линии партии». Наиболее интересным в их ряду можно назвать телеканал RTVi, который подчеркнуто демонстрирует свою независимость и объективность, иногда даже напоминая НТВ «свободного периода». Гусинский ставил этот канал на ноги, однако сейчас им владеет совсем другое поколение медиа-менеджеров, не склонных к публичности, что вызывает немало подозрений по поводу того, чей это проект. Более того, в Украине трансляция RTVi запрещена с 6 сентября прошлого года — телеканал заподозрили в пророссийской пропаганде и срок очередного запрета вещания должен истечь 7 марта 2020 года. История телеканала неординарна и очень интересно присмотреться к нему поподробнее, чтобы понять какую роль в его истории играли русские, евреи, армяне, а также зачем его купил русскоязычный американец армянского происхождения.

Телеканал RTVi считается первопроходцем в области заграничного русскоязычного телевидения постсоветского периода. Он был основан задолго до появления «РТР-Планеты» и «Первого канала. Всемирной сети», в 1997 году. Сегодня это мультиплатформенное СМИ, вещающее на русском языке более чем в 50 странах по всему миру, предоставляя зрителям познавательный, развлекательный, новостной контент, а также локальные программы, интересные русскоязычной аудитории в разных странах мира.

Русский след

Последний раз RTVi фигурировал в связи с Украиной. Напомним, еще 6 сентября 2018 года Национальный совет Украины принял решение запретить на полгода трансляцию канала на территории страны, увидев русский след в его программах, а 6 марта 2019 года продлил запрет до 7 марта 2020 года. Позиция Национального Совета Украины основывается на том, что контент телеканала не соответствует требованиям Европейской Конвенции о трансграничном телевидении (ЕККТ). В частности, он якобы транслирует информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны и насилия. Национальный Совет, например, считает, что в эфир допускаются лица, создающие угрозу национальной безопасности, а также RTVi транслирует фильмы, созданные российскими компаниями и гражданами после 1 января 2014 года.

В ответ представители RTVi заявляли, что не нарушают требования ЕККТ. Причем, украинские СМИ отмечали, что принимая решение о приостановлении трансляции телеканала, Национальный совет превысил свои полномочия, так как в соответствии с Законом Украины «О телевидении и радиовещании» эта структура не может выносить санкции в виде приостановления ретрансляции телеканалов. Между тем, раньше к RTVi предъявляли совсем другие «национальные» претензии.

Еврейский вклад

RTVi был основан бизнесменом, бывшим президентом Российского еврейского конгресса и впоследствии опальным олигархом Владимиром Гусинским и первоначально назывался «NTV International». У этого СМИ было зарубежное юридическое лицо — и после того, как российские активы Гусинского отошли «Газпром-Медиа», международный канал ему удалось оставить за собой. В 2002 году был создан бренд RTVi, главным акционером остался все тот же Гусинский, президентом являлся бывший генеральный директор НТВ Игорь Малашенко, а генеральным директором московского представительства — молодой телеведущий из команды старого НТВ Андрей Норкин.

Когда Норкин возглавил московское бюро, то, по его словам, там почти сразу образовалось двоевластие. Вторым человеком, определяющим редакционную политику, стал привлеченный к работе Гусинским Алексей Венедиктов, который, стал создавать телевизионную версию «Эха Москвы». Российское юрлицо канала называлось «Эхо ТВ» — и его президентом был Венедиктов, который якобы, по мнению Гусинского, обеспечивал предстоящую возможность его возвращения в Россию. В декабре 2007 года Норкин ушел с канала, по одной из версий, в связи с тем, что затраты на производство контента не соответствовали производимому эффекту, по другой — в связи с умеренной политической позицией RTVi, не устраивавшей его акционера.

Однако уже через 5 лет, в 2012 году, с RTVi якобы попрощался и сам Гусинский, продав телеканал бывшему генеральному директору канала «Звезда» Руслану Соколову. Новый владелец в интервью «Коммерсанту», в частности, сказал, что «подходит к этой истории как к бизнесу» и «с Кремлем ничего не согласовывал». Он оставил без ответа принципиальные вопросы: точную цену сделки; компанию, которой теперь принадлежит телеканал; цель и мотивы его приобретения, а также судьбу половины пакета акций, которая принадлежала Борису Березовскому и семье Бадри Патаркацишвили и находилась в доверительном управлении у Гусинского. Березовский тогда подтвердил эту информацию в интервью Радио Свобода, а также заявил, что российское государство последовательно уничтожает остатки независимых от Кремля СМИ. И, вспоминая, как Гусинского посадили в тюрьму, чтобы отобрать канал НТВ, отметил, что опальный бизнесмен, помня это, поступал в соответствии со своими представлениями о том, на что способен Кремль.

По словам бывшего президента фонда «Триумф» Рафаэля Филинова, Березовский вложил в RTVi несколько десятков миллионов долларов. Через несколько лет после инвестирования он поставил условие: либо Гусинский возвращает долг, либо отдает телеканал, однако Гусинский ему отказал, потеряв финансирование. Конечно, слабо верится, что такие люди как Березовский могли с легкостью простить подобные долги, особенно, учитывая, что к этому времени его финансовое состояние сильно ухудшилось. Однако уже 23 марта 2013 года Борис Березовский умер.

Еще осенью 2009 года живший в Израиле Гусинский говорил, что готов вернуться в Россию, «если власти позволят это сделать». Однако эксперты отмечали, что едва ли сделка с Соколовым была мотивирована политикой. Канал не создавал проблем Кремлю и не стал условием возвращения беглого предпринимателя в Россию, причиной продажи стала нехватка финансирования. Так, в 2006 году канал столкнулся со снижением рекламных доходов в Израиле: суд запретил русскоязычному RTVi транслировать израильскую рекламу, ссылаясь на местный закон о связи. При этом, по словам экспертов, в 2012 году продавалась доля в телеканале, а не в вещательных структурах. «Если RTVi начнет переход на другие сети, это займет много времени и будет угрожать потерей аудитории. Канал остается зависимым от структур Гусинского», — отмечал гендиректор агентства «Телекомпас» Константин Голиков. Таким образом, после продажи компании Гусинского продолжили оказывать техническую поддержку RTVi и обеспечивать трансляции в кабельных сетях, а это значит, что канал оставался де-факто подконтрольным ему.

В этом же году информационную службу телеканала RTVi возглавляет Екатерина Котрикадзе, которая до этого работала на грузинском телеканале «Пик» и была внештатным сотрудником RTVi. Руслан Соколов делился воспоминаниями с Медузой о состоянии телеканала на момент покупки: «Двенадцать программ „Эха Москвы“ every fucking day!». С мая 2013 года из эфира были убраны все программы, производимые совместно с радиостанцией «Эхо Москвы», кроме программы «Особое мнение». Освободившееся эфирное время RTVi заменил собственным контентом.

А через 3 года, в 2016 году, стало известно, что RTVi ждет новая жизнь: Руслан Соколов, а по предположениям ряда СМИ, например «Медузы», некий тайный инвестор, якобы «Ростех», вложил в компанию несколько миллионов долларов. А для того чтобы полностью переделать и сам канал, и его сайт, генеральным продюсером RTVi был назначен Алексей Пивоваров, позже была сформирована и новая управленческая команда.

Отметим несколько интересных фактов. С 2007 года Гусинский живет в Испании, он получил испанское подданство, доказав, что является сефардом (потомком евреев, изгнанных из этой страны в 1492 году). В Испании же находится юридическое лицо RTVi. Более того, в этом году стали известны интересные подробности о связи Гусинского с Россией.

«Проект» провел расследование, по итогам которого стало известно о сделке Гусинского с Кремлем. Так, опальный олигарх отказался от политической борьбы с Владимиром Путиным и от попыток вернуть себе контроль над телеканалом НТВ в обмен на право вести бизнес в России. Соглашение позволило бизнесмену сохранить часть своих медиа активов и стать одним из крупнейших поставщиков сериалов на федеральные каналы. Гусинский поставил российскому телевидению 456 сезонов различных сериалов, что могло принести предпринимателю от 172 до 529 миллионов долларов. В списке: «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Сейчас кредиторы «Форвард-фильм» требуют у ВГТРК и НТВ почти 8 млрд рублей за их показ.

Интернациональный период и американский покупатель

Тем ни менее, с 2016 года и начинается современная история RTVI, причем канал, судя по данным его официального сайта, позиционирует себя уже не просто как телекомпанию, а как мультиплатформенное и трансмедийное СМИ. Был проведен ребрендинг и обновлена сетка вещания, перезапущен официальный сайт, RTVi появился в социальных сетях и мессенджерах, открыл собственную студию в Москве. В 2019 году главным редактором американского офиса RTVI стал Станислав Кучер, а Екатерина Котрикадзе вернулась в Москву, где возглавила информационное вещание телеканала.

Судя по всему, сделку по продаже актива в 2019 году американскому бизнесмену Микаелю Исраеляну, о которой недавно писали Reuters, РБК и ряд других зарубежных и российских СМИ, готовили продолжительное время. В апреле текущего года стало известно о смене контентной стратегии, и видимо для проработки грядущей сделки, Руслан Соколов нашел сотрудника, который займется развитием коммерческого направления. Он предложил кандидатуру Юлии Москвитиной, которая ранее входила в состав правления СТС Медиа, крупнейшей медиа компании в Европе с листингом на NASDAQ, в которой занимала должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности. В ходе переговоров было принято решение, что она может претендовать на позицию CEO RTVi.

Но откуда же появился американский инвестор Исраелян? А познакомил его с Соколовым его давний знакомый, Кирилл Ганин. Он подтвердил, что знаком с Соколовым уже более 20 лет и действительно помогал ему с поиском инвестора, а также поделился причинам продажи актива. «Инвестируя в RTVi, у Руслана была амбициозная цель перезапустить СМИ и войти в российский мультиплекс. Для этого была разработана рекламная модель, под эту задачу был привлечен Борис Баум. Однако история закончилась не очень успешно, и вскоре Борис был уволен, а Руслан привлек меня для поиска потенциального покупателя его доли. За 9 месяцев я нашел покупателя в лице Микаеля», — заявил Ганин нам, отметив, что сейчас не имеет отношения ни к активу, ни к его владельцу. Отметим, что топ-менеджеры RTVi не смогли (или не захотели) рассказать ничего о той роли, которую сейчас для канала играет сам Ганин, отмечая только, что он не работал в компаниях «Ростеха», а в 2017 году был председателем совета директоров «Русинформэкспорта», представляя там частного инвестора.

Между тем, по сведениям источников «Проекта», «нерушимое соглашение» истекает в 2019-2020 году. Не является ли совпадением покупка канала Микаелем Исраеляном именно в 2019 году?

Нового владельца канала не смутили новости о сокращении численности сотрудников RTVi весной 2019 года. Телеканал тогда объяснял это изменением контентной стратегии и сетки вещания с преобладанием развлекательных программ. Было существенно сокращено вещание сквозного эфира из московской студии, потребовались сотрудники с другими навыками, часть занятых в сквозном эфире были уволены. При этом компания наняла работников для новых актуальных задач в разных странах мира. Общая штатная численность компании увеличилась и составила более 200 человек.

Смена контентной стратегии объясняет, в том числе, и продажу актива Соколовым Исраеляну. Сегодня новостные каналы меньше приносят деньги, острота общественно-политических программ размывается, поэтому они фокусируются на развлекательном контенте. Влияние на аудиторию, в том числе и еврейскую, стало трансформироваться, канал стал менее влиятельным и перестал выполнять свои задачи. Исраелян же давно занимается бизнесом в США, является генеральным директором Muse Lifestyle Group и известен как успешный предприниматель в области интертеймента и девелопмента. Вполне возможно, ему, в отличие от Соколова, интереснее развивать телеканал, ориентированный на инфотеймент. Поэтому теперь в области его интересов — развитие русскоязычного медиа на американском рынке.

Как пишет Интерфакс, сделка построена по модели cash-in, то есть все деньги от нее будут направлены на инвестиции в компанию. Сумма сделки не разглашается. Микаель Исраелян рассказал, что иммигрировал в Америку много лет назад. Прожив в США более 20 лет, поняв и приняв культуру новой страны, он продолжает говорить на русском языке и считает себя частью глобального русскоязычного сообщества, объединенного единым культурным кодом. «Миграция продолжается и трансформируется, формируются новые сообщества, объединяемые технологическими, политическими и прочими трендами. Я вижу это отчетливо в США, в той же Калифорнии. Мировое сообщество русскоязычных насчитывает более 250 млн человек по всему миру — миллионы людей, живущих в центрах формирования мнения и принятия важных решений, касающихся России. Миллионы людей, заинтересованных в потреблении качественного и объективного контента, отражающего разные точки зрения „по обе стороны“ в прямом и переносном смыслах. Я решил стать частью RTVi и в данный момент сосредоточиться на экспансии канала в Калифорнии и на всем Западном побережье, потому что я вижу перспективы заинтересовать 20% американской русскоязычной аудитории, которая в данный момент проживает здесь», — отметил Исраелян.

Тень «Ростеха»

Однако откуда появилась версия, что в RTVi были вложены деньги «Ростеха»? Все это время она строится на намеках разных публичных персон, таких как Ксения Собчак, одним из спонсоров предвыборной кампании которой был российский предприниматель Сергей Адоньев. О том, что RTVi может быть подконтролен «Ростеху», писали российские журналисты и блогеры (в частности, журналист Олег Кашин). Подозрения нередко объясняют информацией о знакомстве Алексея Пивоварова с директором по особым поручениям «Ростеха» Василием Бровко, мужа Тины Канделаки, а также работе в связи с работой в RTVi бывших сотрудников учрежденной Бровко компании «Апостол».

Главный редактор RTVi Алексей Пивоваров, который отвечает за стратегическое развитие и соблюдение редакционной политики, утверждает, что на RTVi нет цензуры, как не было и случаев давления на него, например, со стороны того же «Ростеха». «Ростех» не имеет никакого отношения к телеканалу, все разговоры о связи построены на сплетнях и домыслах без весомого прямого доказательства. RTVi постоянно записывают то в оппозицию, то в кремлевские СМИ. И это лучшее подтверждение профессионализма журналистов. Мы остаемся равноудаленными от всех позиций, продиктованных эмоциями. Потому что канал не подстраивает свой эфир под нужную «партийную линию», а исходит из здравого смысла«, — рассказал Пивоваров нашему корреспонденту. Он также отметил, что среди сюжетов RTVi можно найти как материалы об успехах российской промышленности, так и материалы ФБК Алексея Навального, который вел расследование про 5-миллиардную квартиру руководителя «Ростеха».

Комментируя вопрос о влиянии Бровко на редакционную политику, Пивоваров говорит, что знаком с Василием достаточно давно и находится в приятельских отношениях, они могли консультировать друг друга по ряду вопросов. «Однако Василий никогда не существовал в жизни редакции, не управлял ей и не будет», — подчеркивает главный редактор RTVi, добавляя, что сами сотрудники RTVi «могут предлагать темы для публикаций, но это всегда носит исключительно рекомендательный характер».

Однако, по имеющейся у «Медузы» информации, вышедшее однажды на телеканале интервью Алексея Навального бывшему ведущему RTVi Тихону Дзядко вызвало раздражение у главы «Ростеха», который, якобы, позвонил Соколову и «настучал ему по голове». Но новости про Навального и деятельности основанного им Фонда борьбы с коррупцией так и продолжают выходить у RTVi. Сам же Пивоваров отвечая на вопрос о том, почему инвестор (или инвесторы) канала не выходят на свет в одном из интервью говорил: «У вас шаблонное представление о том, что личность собственника все определяет. На самом деле во многом все определяет личность тех, кто управляет. И те гарантии и обещания, которые даются на входе».

С Бровко, впрочем, знаком не только Пивоваров. Есть еще и Татьяна Дружняева, бывшая сотрудница компании «Апостол», принимавшая участие в создании для телеканала СТС информационно-развлекательной программы «Инфомания», работала в севастопольском ИКС-ТВ, подняв канал в рейтингах, на ВГТРК, «Пятнице», Рен ТВ. Дружняева рассказала, что на RTVi отвечает только за блок инфотеймента и координацию диджитала и никак не влияет на редакционную политику. Она полагает, что совсем неудивительно, что бывшие сотрудники компании «Апостол» работают в RTVi: «Это было коммуникационное агентство. Нет ничего странного, что сотрудники были взяты в ведущие компании, их по-прежнему рекомендуют люди из индустрии. Кстати, помимо них тут много других людей, нас порядка 200 человек в команде. Во всем след „Ростеха“ искать?»

По словам Юлии Москвитиной, отличаются офисы в Америке и России устроены неодинаково и это в принципе разные юридические структуры. «Телеканал RTVi — это американская компания с лицензией вещания в США, действующей согласно американскому законодательству. В России RTVi зарегистрирован как сетевое СМИ со 100% российским участием — RTVi Production. Но это не просто сайт, а продакшн площадка, которая производит контент и взаимодействует с подрядчиками и заказчиками, в том числе с американским телеканалом. Руководитель RTVi Production — Владимир Богданов. А у Соколова Майкл купил американскую компанию, правообладателя бренда в США. Это обычная практика для международных СМИ — регистрация компаний на разных территориях в соответствии с требованиями локального законодательства и заключение партнерских соглашений и лицензионных контрактов», — прокомментировала Москвитина.

Армянский поворот

«В США проживают около 7 млн русскоязычных людей, которые заинтересованы в высококачественном уникальном контенте на родном языке, а также в получении взвешенной объективной информации о происходящем в мире с разных с точек зрения. Изучив рынок русскоязычных медиа США, я считаю, что потенциал канала RTVi на американском рынке раскрыт не полностью, и планирую в первую очередь сфокусироваться на развитии бизнеса в Лос-Анджелесе», — заявил нам Исраелян.

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Кстати, в крупных СМИ армяне не первый раз занимают высокие посты. Так, в число руководителей субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», в состав которого входят российские телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «2×2», а также Comedy Club Production и «А Плюс продакшн», входит Артур Джанибекян.

Судя по нынешней редакционной политике RTVi, СМИ пытается подчеркнуть свою независимость и транслировать объективную точку зрения, не занимая однозначно никакую позицию по политическим вопросам. Это подчеркивает история первого русскоязычного международного телеканала, кураторами которого были и русские, и евреи, и армяне, после же приобретения актива Исраеляном RTVi ждет новая жизнь с американским владельцем. Учитывая смену владельца, многие эксперты предсказывают ослабление влияния еврейской и русской диаспоры на редакционную политику канала. Это, кстати, может дать повод для размышления и Национальному совету Украины: какой все же след лучше искать у RTVi — еврейский, русский, армянский или вообще американский и надо ли запрещать его трансляцию.

СМИ, телеканал, RTVi
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