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Станет ли украинский коксующийся уголь действительно украинским?

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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Станет ли украинский коксующийся уголь действительно украинским?

Летом 2014 года Украина потеряла контроль над значительной частью территории Донбасса. В руках сепаратистов оказалось почти 110 угледобывающих шахт, что составляет 3/4 от их общего количества в нашей стране. Это привело к весьма существенному дефициту угля, потребность в котором пришлось восполнять за счет наращивания его импорта. Вместе с тем, существующая угольная проблема зачастую рассматривается лишь с одной стороны.

Говоря слово «уголь», зачастую имеют в виду энергетический уголь — антрацит. Он необходим для тепловых электростанций, доля которых в отечественной генерации электроэнергии составляет около 30%. Поэтому тема поставок угля на ТЭС одна из наиболее обсуждаемых, особенно в преддверии и в период отопительного сезона. Но, как говорится...

Не антрацитом единым

Есть ведь еще и коксующийся уголь. В настоящее время он не менее важен для Украины. Обратимся к данным Госстата за 2019 год: антрацита было импортировано в Украину 3,94 млн. т на 424,51 млн. долл., коксующегося угля — 16,5 млн. т на 2,35 млрд. долл. Т.е. почти в 4,2 раза больше в количественном выражении и более чем в 5,5 раза — в денежном.

Наглядная демонстрация острой нехватки в Украине коксующегося угля, которого за минувший год у нас было добыто лишь 6,32 млн. т, тогда как энергетического — 24,9 млн. т. Почему это настолько важно? Потому, что из коксующегося угля и угольного концентрата для коксования делают кокс, необходимый металлургам для выплавки чугуна и последующего производства стали. Еще немного статистики. В 2019 году Украина экспортировала черных металлов и изделий из них на 9,78 млрд. долл. или 19,5% от общего объема экспорта. Все это напрямую зависит от ситуации с коксующимся углем в нашей стране. А дефицит внешнеторгового баланса в прошлом году составил 12 млрд. долл.

Добывающие коксующиеся угли шахты в Украине на данный момент можно сосчитать на пальцах одной руки. Крупнейшим является Шахтоуправление (ШУ) «Покровское» (ранее — шахта «Красноармейская-Западная № 1»), расположенное недалеко от города Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области.

ШУ «Покровское» является, по сути, стратегическим объектом для нашей страны. А принадлежит он бизнесмену Виктору Нусенкису. Который стоит на откровенно антиукраинских позициях...

«Православный олигарх»

Нусенкис родился в Донецке, из-за чего его до сих пор нередко называют «украинско-российский бизнесмен». Называют ошибочно, поскольку со своей Родиной господин Нусенкис фактически порвал в 1999 году: принял гражданство России, купил в Подмосковье бывшую усадьбу графа Шереметева, построил себе новый дом и переехал туда вместе с семьей на ПМЖ. В Украину приезжал редко, исключительно по делам.

Еще с середины 1990-х господин Нусенкис — крайне набожный православный. Он жертвует огромные деньги, активно занимается строительством церквей, основал несколько православных телеканалов. На всех его предприятиях были введены обязательные молебны. К примеру, в ШУ «Покровское» на стене при входе висел график богослужений, присутствовать на которых было необходимо по 1 человеку (минимум) от каждого участка. Если кто-то не приходил, то у начальника участка и у всех его подчиненных начинались крупные проблемы. Для наглядности своей набожности господин Нусенкис даже отпустил длинную бороду и начал походить на священника. Перебравшись в Россию, он стал одним из основных спонсоров Русской православной церкви (РПЦ), принимал участие в Поместном Соборе РПЦ, на котором Патриархом Московским был избран Кирилл (Гундяев).

За такое религиозное рвение господин Нусенкис получил прозвище «православный олигарх». Вот только бизнес свой он вел и ведет диаметрально противоположно христианским заповедям «не кради», «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», «не желай ничего, что у ближнего твоего». И это касается не только бывшей Родины, о чем писали многие украинские СМИ, но и нынешней.

Например, с конца 2017 года идет процедура банкротства принадлежащей господину Нусенкису Угольной Компании «Заречная» (6 угледобывающих (3 действующие и 3 строящиеся) шахт, обогатительная фабрика, вспомогательные предприятия), которая находится в Кемеровской области. Ранее она входила в пятерку крупнейших экспортеров энергетического угля в России, а теперь должна своим кредиторам свыше 521 млн. долл., при балансовой стоимости имущества в, примерно, 147 тыс. долл. Кредиторская задолженность крупнейшего актива компании — шахты «Заречная» — составляет более 717 млн. долл., плюс почти 22,5 млн. долл. не уплаченных налогов в бюджет. «Православный олигарх» благополучно «выпотрошил» угольного гиганта, выводя деньги через принадлежавшее ему же ООО «Интерконсалтинг».

Нусенкис против Украины

Велика вероятность того, что подобная участь может ожидать и ШУ «Покровское». В таком случае господин Нусенкис получит не только значительную материальную выгоду, но и большое моральное удовлетворение. Недаром же весной и летом 2014 года этот адепт «русского мира» сперва активно финансировал пророссийские акции на Донбассе, после чего стал важным и стабильным источником поступления валюты в так называемый «Центральный республиканский банк ДНР». Не мудрствуя лукаво, он через свою компанию «„Донецксталь“ — металлургический завод» продает за границу, под видом российской продукции, уголь, добытый на оккупированной территории, а также коксовую продукцию, изготовленную на его коксохимических заводах «Макеевкокс» и «Ясиновский коксохимический завод», неподконтрольных Украине. Использует он для аналогичных целей и свои компании в Ростове и на Кузбассе. Добытый на временно оккупированной территории Украины уголь легализуется как добытый кузбасскими шахтами Нусенкиса через торговые площадки в Ростове. А потом его продают в Китай. Часть полученной валюты от этих операций Нусенкис направляет на финансирование ДНР.

В чем выход?

Но, есть надежда, что «Покровское» не повторит горькую судьбу «Заречной». В конце лета 2018 года украинский холдинг «Метинвест» вошел в состав акционеров шахтоуправления, выкупив 24,9% его акций. За прошедшее с того момента время стала видна серьезность намерений нового отечественного совладельца Так, чистый убыток в 988 млн. грн. по итогам 2018 года сменился чистой прибылью в 925 млн. грн. за 2019 год. Среднесписочная численность работников выросла на 300 человек, а средняя зарплата на предприятии увеличилась на 25%. Более 700 млн. грн. инвестировано в закупку нового оборудования.

Теперь у «Метинвеста» появилась возможность выкупить у господина Нусенкиса его оставшуюся долю в ШУ «Покровское» и стать, таким образом, полноправным собственником предприятия. Но для этого необходимо получить «добро» от Антимонопольного комитета, который пока раздумывает над своим решением. Не желая оказывать влияние на столь уважаемый государственный орган, предложим, тем не менее, его членам несколько вопросов «для размышления»:

— Как вы относитесь к тому, что стратегически важный объект украинской промышленности находится в руках человека, настроенного откровенно антиукраински и уже несколько лет финансирующего ДНР?
— Что произойдет, если господин Нусенкис искусственно доведет ШУ «Покровское» до банкротства, либо вообще закроет его? (абсолютный собственник, владеющий более 75% акций, может сделать все).
— При таком развитии событий принят в расчет негативный эффект от неизбежного увеличения импорта коксующегося угля на, минимум, 5 млн. т?
— Что будет с несколькими тысячами работников предприятия и десятками тысяч членов их семей?
— Заинтересована ли Украина в увеличении добычи коксующегося угля на ШУ «Покровское» до 8,3 млн. в год, что станет возможным после запланированных «Метинвестом» инвестиций в размере более 160 млн. долл.?

Ответы на эти вопросы решат дальнейшую судьбу не только ШУ «Покровское», но и, в немалой степени, всей украинской экономики.

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Есть и политические аргументы. Если градообразующее предприятие, находящееся в прифронтовом районе, оставить под контролем антиукраинского олигарха, оно может стать очагом дестабилизации. А если оно перейдет под контроль крупного украинского холдинга, это будет базисом для борьбы за души и умы населения Донбасса по обе стороны линии фронта. Которую пока мы не выигрываем...

уголь, Покровское, Виктор Нусенкис
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