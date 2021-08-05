Скончались еще два шахтера, пострадавшие на шахте в Донецкой области

В ожоговом отделении городской больницы Краматорска (Донецкая обл.) скончались еще двое горняков, пострадавших в результате взрыва в шахтоуправлении «Покровское» в субботу, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

«Ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты „Покровское“ 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших», — написал Волынец в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, 31 июля ранним утром на шахтоуправлении «Покровское» произошел взрыв. Среди пострадавших — четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Трое горняков скончались, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.