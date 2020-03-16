Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

15 марта ФРС на внеочередном заседании снизила учетную ставку до уровня 0–0,25%. За последние 30 лет внеочередные заседания с вынесением решений были лишь дважды — после терактов 11 сентября 2001г. и после банкротства Lehman Brothers. А тут два экстренных заседания за половину марта! При том, что плановое заседания должно состояться 18 марта.

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) — самое значительное разовое снижение ставки ФРС — сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов — 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. — самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!

По степени воздействия на денежный и долговой рынок — это самый сильный прыжок в сверхмягкую монетарную политику, чем когда-либо в истории ФРС. Степень воздействия определяет процентный эффект, т.е. снижение ставок. К примеру, снижение ставки с 5% до 4,5% — это 10%, а снижение ставки с 1,25% до 0,25%, произошедшее в первой половине марта 2020г., это в 5 раз! Почувствуйте разницу!

Проблема в том, что два мартовских решения ФРС сильно сократили возможности дальнейшего воздействия на рынки, живущие на катастрофических ожиданиях. Нельзя гарантировать, что «допинг» (а вместе со снижением ставки есть еще QE на 700 млрд. долл. и «репо» с потенциалом в 1,5 трлн. долл.) не нужно будет повторять через неделю-другую при появлении новых фактов или даже четких ожиданий о развитии пандемии в Европе — в этом случае возможностей действовать у ФРС будет немногим больше, чем у ЕЦБ. Ведь именно «ликвидированный» вчера процентный пункт отделял США, сохранявшую условно положительную реальную ставку, от зоны евро, функционирующей в условиях нулевой ставки и вынужденной оперировать в денежно-кредитной политике выкупом активов как основным инструментом. Впрочем, а был ли у ФРС выбор?

Тем не менее, пока рынок отреагировал дальнейшим падением на решение ФРС по ставке — торги в Азии по фьючерсам на американские акции начались со стремительного падения, после чего были остановлены из-за достижения граничного лимита падения. Европейские биржи открылись падением на 4-6%.

P.S. Интересно, кого из самых крупных игроков фондового рынка так мощно «сквизануло» на обвале рынков, что потребовались такие действия ФРС?.

P.P.S. Тем временем, падение промпроизводства в Китае за январь-февраль составило 13,5%. Это худший показатель за последние 30 лет. Экспорт из Китая за январь февраль снизился на 17,2%.