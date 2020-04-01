Рынок земли: выбор между Северной Кореей и Замбией?

Украина ушла из клуба, где были Венесуэла и Северная Корея. Только вот вопрос. В какой клуб вошла Украина? В клуб Зимбабве и Замбии?

Меня бесят манипулятивные вопросы вроде: ты за рынок земли или против рынка? Для меня он звучит: ты за Северную Корею или за Замбию? Лично я не хочу делать такой выбор, потому что оба варианта мне не нравятся.

Я ведь не против рынка земли, но мне важно, как он будет работать. Какие выгоды принесёт людям, государству. Тем более, если у нас не знают, как будет работать рынок, то есть опыт других стран. Думаю, мало кто открывал книгу Джо Стадвела, профессора Кембриджа. Почитайте, что этот авторитетный человек пишет про рынок земли.

Он довольно четко показал, как реформа земли привела к разным результатам в странах Азии. Она принесла пользу Японии, Южной Корее, так как там она запускала с четкой задачей преодоления безработицы, бедности на селе. И потому все делалось для создания мелкого фермерства.

И, с другой стороны, Филиппины и Индонезия, где реформа запускалась без решения определенных задач и целей, лишь «аби було» и привела к концентрации земли у крупных латифундистов, бедности и безработице.

Да. Эти вопросы можно проигнорировать и запустить рынок лишь бы он был. Только многие поклонники рынка не понимают, что таким образом они создают почву для социализма. Такими глупыми, непродуманными действиями, вы убиваете веру людей в рынок и взращиваете веру в социализм. Потому как если вся земля вдруг окажется в руках кучки крупных латифундий, а население останется бедным и без работы, то люди будут уверены, что их обманули. И никто их в этом не переубедит. Вам этого хочется? Вам мало источников нестабильности? Вам мало революций? Хотите создать ещё один повод?

И меня уже немного утомил этот тренд рыночного карго-культа. Такое впечатление, что в рыночных реформах мы, как аборигены. Вслепую копируем все подряд, даже не пытаясь вникнуть в суть вопроса.