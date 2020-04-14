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О программе правительства и Талейране

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О программе правительства и Талейране

Сила программы состоит в ее концептуальной целостности. Она должна быть логичным, внутренне непротиворечивым документом, объединившим в себе всю мощь современного теоретического экономического знания. В нормальной правительственной программе должно быть:

— проанализировано существующее положение дел в мировой экономике, среднесрочные и долгосрочные тенденции ее развития;
— исследовано — благодаря чему ведущие экономики достигли мирового лидерства, каким образом они собираются его сохранить, как не ведущие в экономическом плане страны собираются выбиться в лидеры;
— сообщено о состоянии украинской экономики в текущий момент;
— проанализированы причины отставания украинской экономики;
— заявлено о конкретных целях, которые планируется достичь с указанием количественных и качественных параметров и сроков их достижения;
— сообщено об инструментах и методах улучшения состояния экономики Украины с учетом мирового опыта, украинской специфики и актуальных тактических проблем, которые нужно преодолевать в краткосрочной перспективе.

Вы увидели это в зарегистрированной в Раде программе правительства?

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.

Позитивные отличия этой программы — лаконичность документа: в этот раз количество напрасно потраченного времени было намного меньше, чем при изучении программы Гончарука.

Негативные отличия — ясность изложения. Она не оставляет иллюзий о качестве работы тех, кто программу писал. Набор общих фраз. Тот случай, когда краткость не является сестрой таланта. Очевидно, что составители документа не являются поклонниками Талейрана. В 1802 году Наполеон поручил правоведу Редереру написание конституции Итальянской республики. Редерер приготовил два проекта — краткий и пространный. После этого он встретился с Талейраном и попросил его поддержать краткий проект. «Конституция — говорил Редерер — должна быть краткой и ясной». Но Талейран парировал — «Да, краткой. Но неясной».

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Если бы авторы программы изложили бы ее в неясном стиле, доброжелательно настроенные эксперты и невзыскательная публика могла бы говорить о глубоких скрытых смыслах, которые не так уж и легко угадать под тяжестью стиля изложения. А так этого не скажешь.

P.S. Отдельный вопрос — почему программа готовилась так долго и была внесена с 10-дневынм опозданием от крайнего срока (30 дней с момента назначения правительства). Документ такого качества и объема 2-3 добротных студента могут подготовить за неделю не слишком напряженного труда.

Кабмин, Вячеслав Бутко, Денис Шмыгаль
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
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