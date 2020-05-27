Как крупные трейдеры борются за рост импорта удобрений в Украину. И при чем тут аграрии?

В последние недели даже многие не причастные к сельскому хозяйству и химической промышленности люди стали свидетелями баталий вокруг подготовки решения Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о введении некоторых ограничений на импорт минеральных удобрений в Украину. Вкратце, с критикой инициатив Минэкономразвития Украины и МКМТ выступило несколько общественных организаций, главной деятельностью которых является защита прав украинских аграриев. Согласно их мнению, любые ограничения импорта приведут к росту цен на отечественные минеральные удобрения, а это, в свою очередь, ударит по АПК.

Звучат также вполне популистские и даже политические лозунги о недопустимости заработков украинских олигархов, которые владеют химическими предприятиями, на простых фермерах. То, что любая компания по производству минеральных удобрений — будь то зарубежная, или отечественная — главной своей целью ставит именно прибыль, а уровень цен на рынке достигается балансом между импортной и отечественной продукцией, в риторике защитников импорта отсутствует.

Зачем квоты?

Справедливости ради стоит отметить, что Министерство экономики Украины решает в данный момент сложную задачу. С одной стороны — растущие объемы импорта удобрений заставляют реагировать на ситуацию. Загнать украинские предприятия в нерентабельное положение означает позволить иностранным производителям, и в первую очередь их трейдерам в Украине, монопольно диктовать свои условия рынку. Радикальное ограничение импорта напротив может создать крен в пользу украинских компаний и заводов. Кабинет министров Украины, в свою очередь, решает еще одну задачу — сохранить рабочие места и удержать показатели промышленного производства в стране от глубокого падения, и в этом вопросе украинский химпром — один из главных факторов стабильности.

Как отметил заместитель министра экономики Тарас Качка, вопрос о целесообразности введения квот уже решен, и они будут введены. Минэкономики опирается на результаты специальных расследований относительно импорта минеральных удобрений в Украину, в рамках которых был проанализирован огромный массив данных и показатели динамики рынка за последнее время. Однако, по словам Качки, вмешательство в рынок со стороны государства будет минимальным. Но и эти слова не успокоили аграрных лоббистов, для которых вопрос импорта минеральных удобрений в Украину, судя по всему, оказался на данный момент ключевым.

В этой дискуссии практически незамеченным остается один важный факт. Многие общественные организации, которые сегодня протестуют против будущих решений МКМТ относительно импорта минудобрений, являются выразителями интересов не только «простого украинского фермера», но и крупных трейдеров, которые как раз и занимаются импортом и продажей минеральных удобрений агрохозяйствам, и других материальных ресурсов, в которых нуждается АПК. Однако есть среди них и такие, которые не просто работают в интересах крупных игроков, но и смогли сделать из общественной деятельности успешный бизнес.

Бизнес на фермерах или защита прав фермеров?

Самым ярким представителем в перечне таких организаций является «Всеукраинская аграрная рада» (ВАР). Если внимательно посмотреть на то, кто возглавляет ВАР, то можно понять, что под благовидными лозунгами защиты села скрывается крупный бизнес, который сам заинтересован в заработках на аграриях.

Главой и одним из идеологов ГО «Всеукраинская аграрная рада» является бывший заместитель министра сельского хозяйства Украины Андрей Дикун. Он же является директором «Первый украинский сельскохозяйственный кооператив» (ПУСК) и ООО с аналогичным названием. Эти фирмы были созданы для совместных закупок фермерскими хозяйствами средств защиты растений, удобрений, семян, техники. Однако очень быстро перепродажа материальных ресурсов аграриям стала полноценной бизнес-деятельностью компаний Андрея Дикуна.

Рассмотрим небольшой, но очень показательный пример — импорт удобрений. Ведь именно вокруг этого вопроса «Всеукраинская аграрная рада» Андрея Дикуна, и целый ряд аналогичных организаций, сегодня подняли волну возмущения.

Оказывается, ПУСК Дикуна является достаточно крупным импортером минеральных удобрений в Украину, которые потом реализуются среди украинских фермеров. Так «Первый Украинский сельскохозяйственный кооператив» (ПУСК) еще совсем недавно рапортовал, что в течение 2019 года почти втрое увеличил объемы поставок минеральных азотных удобрений украинским аграриям. В 2018 было поставлено 17 тыс. тонн, а в 2019 — 47,7 тыс. тонн, 35,6 тыс. из которых — импорт. Удобрения ПУСК импортировал из Румынии, Литвы и Турции. Тут также важно сказать, что эти три страны также оказались в зоне особого внимания Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины из-за подозрений в тесной кооперации с российскими производителями минеральных удобрений, ввоз которых на территорию Украины запрещен с середины 2019 года.

В прошлом году Государственная фискальная служба Украины инициировала масштабные проверки импортируемых минеральных удобрений. У чиновников возникли сомнения насчет происхождения товара — эмбарго на удобрения из России создало новые условия для контрабандистов, выдающих российский продукт, например, за белорусский, турецкий, румынский, литовский или казахский.

Российский импорт, паспорта и «Еврохим»

Например, в декабре 2019 года Россия экспортировала российских NPK-удобрений в объеме 367,195 тыс. тонн. Более половины данного объема — 195,668 тыс. тонн, поступило в страны Европы, причем отгрузки на европейские рынки выросли на 48% по сравнению с годом ранее. Почти весь этот объем — 191,948 тыс. тонн, был отправлен в страны Евросоюза, включая Румынию, Латвию и Литву. И если отгрузки в страны Евросоюза увеличились на 80%, то поставки в страны за его пределами уменьшились на 86%, до 3,72 тыс. т. В первую очередь российские производители удобрений говорили о потере стратегически важного для них рынка Украины. По странному стечению обстоятельств именно из таких стран как Румыния, Латвия и Литва в разы выросли поставки минеральных удобрений в Украину. Это уже отдельный вопрос — происходит ли банальная замена сертификата происхождения ввозимых в Украину удобрений, или на рынках других стран россияне попросту осуществляют взаимозамену своего товара на произведенный в европейской стране, и заводят его в Украину через своих трейдеров. Именно во всех этих торговых манипуляциях и подменах должно было разобраться Минэкономики Украины.

Интересно, что ПУСК Андрея Дикуна уже попадался в скандалы с подделкой сертификатов происхождения удобрений и уклонении от уплаты компенсационной пошлины за импорт минеральных удобрений в Украину. Так, сотрудниками следственного отдела Херсонского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Херсонской области проводились обыски у брокера ПУСК — «ПСО «Авилан», и было возбуждено уголовное дело № 12019230040000561 от 21.02.2019. Однако ПУСК удалось «замять» эту неприятную историю, получив от турецкой компании сертификаты о, что завезенные в Украину удобрения отгружены с завода в Турции. Далее возможностей проверять происхождение продукции у Национальной полиции нет.

В скандалы с лоббированием российских интересов «Всеукраинская аграрная рада» попадает не впервые. Во время парламентской предвыборной кампании из списка партии «Слуга народа» исключили кандидата под № 99 Михаила Соколова. Как оказалось, заместитель главы ВАР Михаил Соколов не только не вышел из гражданства Российской Федерации, но числится партнером в российской лоббистской компании «Кесарев Консалтинг». «Кесарев Консалтинг», в свою очередь, имеет связи с российскими химиками и производителями удобрений. Председатель совета партнеров компании «Кесарев Консалтинг» Петр Орджоникидзе одновременно является и Председателем совета директоров ПАО «Тольяттиазот». Интересно, что до этого назначения в химической промышленности Пётр Орджонкидзе никогда не работал. Как не работал в аграрной отрасли и Михаил Соколов, который неожиданно начал защищать интересы украинских сельхозпроизводителей только после прихода в Всеукраинскую аграрную раду Андрея Дикуна.

А уже в феврале 2020 года сооснователи Всеукраинской аграрной рады Николай Орлов и Кирилл Левтеров обвинили Михаила Соколова и Андрея Дикуна в работе на крупнейшего российского производителя минеральных удобрений «Еврохим», а также заявили, что ВАР начал отходить от своих базовых пунктов и фактически начал действовать против фермеров.

В связи с этим нет ничего странного в том, что организация, за которой тянется шлейф скандалов, и которая фактически является лоббистским подразделением бизнеса по импорту минеральных удобрений её учредителя Андрея Дикуна, выступает главным противником ограничений на импорт удобрений в Украину.

Вот только непонятно при чем тут защита прав простых фермеров.