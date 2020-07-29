Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Тут один выдающийся реформатор излил на грешные наши головы свое «оригинальное» видение судебной реформы. И что же предлагает нам сей высоколобый муж с певучим акцентом?

Ликвидировать 564 суда, оставив всего 200. И это, конечно же, поспособствует всеобщему доступу к правосудию. Уже теперь столичные суды назначают рассмотрение дел аж на 2021-й год. Едва ли можно сказать, что суды не загружены, а количество их в Украине избыточно.

Ликвидировать административные и хозяйственные суды. То есть очередное перетряхивание кадров. Неугодных уберут, а окружные суды будут рассматривать дела всех категорий. Иными словами, судья превратится в эдакого семейного врача. Он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Качество правосудия неминуемо пострадает.

Заменить ВСП, ВККС и ГСА единым контролирующим органом. В итоге получим орган с функциями трех ликвидированных и колоссальными полномочиями по контролю над судьями. Этот орган будет назначать и увольнять судей. Дальше, по-моему, объяснять не надо.

Суд в смартфоне. Электронный суд давно уж придумали. Он и сейчас есть, но не работает как следует. Не надо изобретать велосипед. Нужно починить имеющийся.

Внедрить альтернативное правосудие. Напомню, что правосудие, согласно Конституции Украины, осуществляется только судами. То есть предложение гениального реформатора противоречит Основному закону.

Использовать в Киеве английское право, а потом распространить его на всю страну. По сути своей, английское право — это прецедентное право. А прецедентное право — это высочайший уровень правоприменения, доверие к судьям и независимость оных. В Украине всего этого нет и в помине.

Ликвидация Конституционного суда и замена его Конституционной палатой Верховного суда. А в чем смысл? Если он и есть, то я не уловил. Полагаю, что в судьях. «Неправильных» заменить «правильными». Гениально!

Маленький Верховный суперсуд. Сейчас на остатках в Верховном суде лежат тысячи нерассмотренных дел. Едва ли этот «суперсуд» осилит такой объем работы. И что с того? Получим новые фильтры и новое же ограничение доступа к кассации. Дойдет до того, что решения суда первой инстанции будут окончательными.

Такие вот гениальные предложения от гениального реформатора. В целом же, словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.