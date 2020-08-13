Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек — почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск?

Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?

Маск не одинок. Прочитайте биографию любого великого мыслителя, предпринимателя или лидера. Там постоянно проступает одно качество: необыкновенная энергия, с которой они берутся за дело.

Бен Франклин основал печатную империю, изобрел громоотвод и помог написать Декларацию независимости. Мари Кюри получила две Нобелевские премии, воспитывая детей. Знаменитый график сна Томаса Эдисона — всего четыре часа в сутки.

Видя эту тенденцию, трудно отрицать, что ваша жизнь могла бы быть лучше, будь вы немного более мотивированными. Или можно посмотреть на это с другой стороны?

Мотивация: рациональная или пристрастная?

Теории мотивации обычно бывают двух видов:

Рациональные. Наши устремления отражают наши предпочтения. Мы мотивированы видимыми возможностями. Если вы не чувствуете энтузиазма, проблема в том, что вы не видите цели, к которой стоило бы отправиться. Пристрастные. Мы близоруки и ленивы. Наш разум не предназначен для современности, поэтому мы часто игнорируем очевидные способы сделать жизнь лучше. Усиление мотивации, даже искусственно, может сделать нас лучше.

Рациональные теории распространены в экономике. Многие экономические теории утверждают, что мы принимаем оптимальные решения с поправкой на наши возможности.

Это предположение часто критикуется. «Разве эти оторванные от реальности умники не знают, что люди иррациональны?»

Тем не менее, я с этим тезисом во многом согласен.

В физике многие проблемы упрощены и оторваны от реальности. Необычные тела считаются идеальными сферами. Трение игнорируется. Плотность одинаковая. Но эти упрощения не только не ведут к провалу — они позволяют легко анализировать результаты и получать невероятно точные прогнозы.

Аналогично, даже если люди предвзяты, то притворяясь рациональными, они все равно делают довольно хорошую работу. Иногда наши ошибки исправляются сами собой. Даже если большинство инвесторов предвзято относятся к фондовому рынку, не потребуется много усилий, чтобы обнаружить ошибку, исправить ее и получить неожиданную прибыль.

Сигнальные теории повышают вероятность рациональной мотивации еще больше. Эти теории говорят, что мы часто лжем самим себе о своих истинных мотивах, чтобы выглядеть лучше в глазах других людей. Наши мотивы шифруют скрытую логику, которую мы не воспринимаем осознанно. Когда вы не чувствуете мотивации что-то делать, но не можете сказать, почему, возможно, вы просто не хотите соглашаться с какими-то доводами.

Если вы принимаете эту точку зрения, то наши мотивы обычно рациональны. Илон Маск очень мотивирован, потому что у него действительно большие возможности. Ваша нерешительность может быть обусловлена больше возможностями, чем вашим характером.

Возможно, недостаток мотивации — это заблуждение?

Другие теории мотивации утверждают, что мы изначально предвзяты.

Иногда это происходит потому, что идеальная рациональность невозможна. Всегда есть бесконечный набор вариантов. Мы знаем только о маленькой их части. Рациональность всегда ограничена, поэтому умные решения обязательно игнорируют некоторые варианты.

Или это могут быть практически правила, которые больше не работают. Современность существенно отличается от окружающей среды, которая нас сформировала. До недавнего времени в подавляющем большинстве случаев в жизни мог быть только один победитель. Было мало инноваций или социального прогресса. Амбиции были злом, потому что в большинстве случаев получить что-то большее означало, что это нужно отнять у кого-то другого.

Таким образом, илонов масков не может быть много, потому что наши инстинкты не могут постичь идею, что человек способен создавать богатство или продвигать прогресс. Мы слепы к этим возможностям, нам ближе путь к достижению статуса, который использовали наши предки.

Мотивация: слушать или подталкивать?

Эти две точки зрения предлагают два разных подхода:

Если вы считаете, что мотивация в основном рациональна, правильный подход — слушать. Обратите внимание на то, что мотивирует вас. Если вы не чувствуете себя вдохновленными, возможно, сейчас у вас не слишком хорошие возможности. Если же вы чувствуете себя одержимыми, это хороший знак, что вы на правильном пути.

Если мы в наших мотивах всегда пристрастны, то нужен небольшой толчок. Даже большие возможности требуют дисциплины. Правила, системы и привычки не дают ленивой сущности проявить себя.

Я придерживаюсь промежуточного мнения. Я думаю, что подталкивание необходимо в краткосрочной перспективе. Прокрастинация улетучивается после того, как вы что-то начинаете делать. Разочарование исчезает после хорошего ночного отдыха. Мотивация всегда скачет вверх-вниз, поэтому кратковременные изменения не имеют большого значения.

Однако в долгосрочной перспективе ваша мотивация — это важный сигнал. Если вы не можете мотивировать себя месяцами или годами, возможно, проблема в проекте, которым вы занялись.

Мы как река, текущая вниз по склону: мы ведем себя так, как нам выгоднее всего. Мы можем построить плотины и водоотводы, чтобы перенаправить поток, но наши инженерные усилия ограничены. Вы добиваетесь наибольшего прогресса, когда не пытаетесь толкать воду в гору.

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