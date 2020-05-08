В России ожидают в 2020-2021 годах падения ВВП на 7,1%

Снижение ВВП России за 2020-2021 годы суммарно может достигнуть 7,1%, следует из пессимистического варианта прогноза Института «Центр развития» российской Высшей школы экономики.

«Пессимистический сценарий исходит из того, что быстро справиться с эпидемией в мире (и в России, в частности) не удастся, и предусматривает более глубокий спад мировой экономики в 2020 году и более пологую траекторию восстановления. В пессимистическом сценарии рецессия в России прекращается лишь в 2022 году, а суммарное падение ВВП за 2020-2021 годы составляет 7,1%», — говорится в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе».

Такой сценарий предполагает также рост уровня безработицы в РФ до 9,5% в 2020 году и 9,8% в 2021 году с ее сохранением на высоких уровнях на всем прогнозном периоде по причине слабого восстановительного роста экономики. В этом случае реальные располагаемые доходы населения в 2020 году упадут на 12,1%, а также будут плавно снижаться и в последующие годы.

В базовом сценарии российский ВВП в целом следует за мировым, но показывает, как это было и раньше, худшую динамику: падение в 2020 году составит 4% с последующим отскоком в 3,1% в 2021 году и постепенным возвратом к темпам менее 2%. Безработица в данном сценарии достигнет 8% в 2020 году, а реальные располагаемые доходы населения упадут на 8,2% с последующим небольшим отскоком в 2021-2022 годах.