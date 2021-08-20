Украина вошла в топ-5 рейтинга глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021г

Украина заняла четвертое место в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году, составленном американской аналитической компанией Chainalysis.

Согласно данным на сайте Chainalysis, первые три места заняли Вьетнам, Индия и Пакистан. Пятое место заняла Кения. США заняли восьмое место, Китай — тринадцатое.

В аналитическом отчете компании говорится, что в Украине наибольший объем транзакций с криптоактивами среди участников рынка в мире. Кроме этого, Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.

В Министерстве цифровой трансформации, комментируя данный рейтинг, отмечают, что четвертое место, которое заняла Украина в рейтинге, свидетельствует о стремлении граждан к использованию криптоактивов и необходимость создания механизмов для дальнейшего развития криптоиндустрии в стране.

«Благодаря данным блокчейн-компании Chainalysis знаем, что украинцы активно пользуются криптоактивами и умеют на них зарабатывать. Одна из приоритетных целей нашего министерства — обеспечить все необходимые условия для деятельности и развития криптокомпаний в Украине. Убежден, что создание качественно правового поля для работы на рынке виртуальных активов усилит позиции Украины как юрисдикции на международной карте», — цитируется на сайте Миницфры заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков.