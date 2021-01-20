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Учительница в Белом доме: Кто такая Джилл Байден — новая первая леди США

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Учительница в Белом доме: Кто такая Джилл Байден — новая первая леди США

Новой первой леди США станет Джилл Трейси Байден. Мы собрали основные факты из биографии 69-летней уроженки Нью-Джерси.

Знакомство с будущим президентом

Джилл Джейкобс родилась в многодетной семье в Нью-Джерси в 1951 году. До знакомства с сенатором Джозефом Байденом она была замужем за бывшим футболистом Биллом Стивенсоном. Брак не сложился, пара рассталась в 1974 году, а спустя год ее приятель по колледжу Фрэнк Байден познакомил Джилл со своим братом Джо.

Он был старше Джилл на девять лет, а за четыре года до первой их встречи потерял в автокатастрофе жену Нейлию и годовалую дочь. Как рассказывала Джилл в интервью Vogue, на первом свидании Джо пригласил ее в кино, а затем проводил домой, пожав на прощание руку. «Я тогда зашла к себе, позвонила маме и сказала: «Я наконец-то встретила джентльмена», — призналась будущая первая леди.

Джо и Джилл поженились в 1977 году в Нью-Йорке. Свадьба была достаточно скромной, на церемонии, помимо молодоженов, присутствовали только сыновья Байдена от первого брака — Бо и Хантер. «Так и было задумано. В новую жизнь мы вступали вчетвером», — позже написал Байден в своей книге.

Медовый месяц за железным занавесом

Джо и Джилл выбрали достаточно необычное место для медового месяца — Венгерскую Народную Республику, одну из стран соцлагеря. Как писало издание Hungary Today, в Восточную Европу пара отправилась по рекомендации приятеля Байдена Тома Лантоса. Семья последнего эмигрировала в США из Венгрии.

Визит был неофициальный, но в Будапеште Байдена с супругой приняли в том числе заместитель председателя правительства Иштван Гусар и замглавы МИД ВНР Янош Надь. Большую часть медового месяца пара все же провела наслаждаясь красотами озера Балатон.

Страсть к преподаванию

Изначально Джилл поступала в Университет Делавэра, рассчитывая работать в модной индустрии. Но она быстро охладела к этому направлению и решила сосредоточиться на преподавании английского. Занималась она в том числе с детьми с ментальными нарушениями. Работа учителя настолько ее вдохновляла, что в конце 1980-х она как-то призналась мужу, что не оставит профессию даже в том случае, если он когда-нибудь станет президентом.

Когда Байден в итоге стал вице-президентом при Бараке Обаме, Джилл действительно продолжила преподавательскую деятельность, устроившись в колледж под Вашингтоном. Впервые в истории супруга вице-президента совмещала работу и роль второй леди, за что в Белом доме ее уважительно называли «доктор Джилл Байден». В колледже к протокольным обязанностям своей сотрудницы отнеслись с пониманием и шли навстречу, когда ей надо было взять отгул ради официального мероприятия или визита. Участвовать в предвыборных мероприятиях мужа Джилл соглашалась лишь в выходные.

Участие в политической карьере мужа

Джилл Байден далеко не всегда поддерживала амбиции мужа, который еще в 1988 году пытался стать кандидатом в президенты США. Как сообщала Washington Post, в 2004 году она даже устроила демарш на встрече супруга с активистами Демократической партии, которые уговаривали Джо Байдена вступить в президентскую гонку.

Однако именно после победы Джорджа Буша на тех выборах Джилл Байден резко изменила свое мнение. Ее раздражал тот факт, что президентом вновь избран человек, который втянул США в войну в Ираке. «Ты должен это изменить», — заявила она мужу.

Позже Джилл Байден активно помогала мужу в предвыборной кампании, помогала ему в составлении речей, сама выступала на публике вместе с Мишель Обамой. В прошлом году она побывала на нескольких митингах с участием мужа и даже противостояла оппонентам, которые пытались помешать выступлению.

Благотворительная деятельность

Джилл Байден активно участвует в деятельности фондов по борьбе с раком, а также организаций, которые занимаются помощью семьям военнослужащих. Это связано в том числе и с историей ее семьи. Старший сын Байдена Бо, который часть карьеры провел на военной службе, умер от онкологического заболевания в 2015 году.

В 2010 году Джилл Байден снялась в эпизоде сериала «Армейские жены» о женщинах, чьи мужья служат в американской армии.

Кадр из сериала «Армейские жены»

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Джо Байден, Джилл Байден
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