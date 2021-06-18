Почему в ЕС растет раздражение в отношении Украины

В Европе все громче звучат голоса, которые критикуют Украину и ее предводителей с идеологической точки зрения.

Яркий тому пример — статья в авторитетном европейском издании The Brussels Times с красноречивым названием «Европейские ценности — это не только флаги ЕС». В ней нет обыденных эмоциональных фраз, присущих отечественным политикам об обеспокоенности Запада, о поддержке европейских партнеров, о чем нам как мантру повторяли сначала во времена Порошенко, а теперь при Зеленском. The Brussels Times открытым текстом пишет, что нынешняя власть проводит политику с двойным дном, которая не отвечает идеологии Европейского Союза.

Чего только стоят такие фразы в ведущем европейском СМИ, как:

— «Украине предстоит пройти путь не популизма и зрелищности, а реальных перемен».

— «Подмена понятий стала нормальным политическим правилом в стране».

— «На смену борьбе с коррупцией пришла борьба с крупным и средним бизнесом».

— «Средства Запада, выделенные на борьбу с COVID-19, по-прежнему используются не по назначению, а это признак коррупции».

— «Пока Запад наблюдает, как Украина движется в противоположном направлении».

Запад серьезно беспокоит это отношение к инвесторам, которым при Зеленском приходится не легче, чем во времена Порошенко и Януковича. В качестве примера The Brussels Times приводит ситуацию с канадской фирмой TIU, которая, инвестировав более 65 миллионов долларов в Украину и построив здесь четыре электростанции на солнечной энергии, стала жертвой рейдерской атаки.

Цинизм ситуации заключается в том, что за рейдерской атакой стоят украинские олигархи. При этом, как утверждает директор TIU, гонцы олигархов постоянно намекали на желание купить их бизнес, конечно же, далеко не по рыночной цене. И хотя пока эта история не завершена, особенного оптимизма в словах инвесторов нет. Ведь несмотря на заявления Президента об эффективности механизма «инвестиционных нянь», иностранные инвесторы пока не ощутили ни прозрачных и понятных правил игры, ни верховенства права, дающего возможность в судах добиться справедливости. И если раньше канадцы планировали развивать свой бизнес в Украине, то сейчас, имея неутешительный опыт работы в нашей стране, говорят о сворачивании инвестиций.

И, к сожалению, история с канадской фирмой — это не единичный случай. Еще один яркий пример — это атака на сеть автозаправок Glusco. В марте ГФС и СБУ обвинили Glusco в продаже некачественного бензина. Как оказалось, это было только прикрытие для рейдерской атаки с целью забрать у законного собственника сеть из 127 АЗС и 6 нефтебаз. Собственно, знающие сразу обратили внимание, что работа автозаправок не входит в компетенцию СБУ. Кстати, с этим согласны и США, которые поддерживают новую редакцию закона о Службе, согласно которому СБУ прямо запретят вмешиваться в хозяйственную деятельность. И хотя громкие обвинения так никто и не доказал, рейдерская атака продолжается.

Власть продолжает махать шашкой и воевать против иностранного инвестора. 14 июня стало известно, что суд арестовал корпоративные права 28 компаний, в чьей собственности находится сеть АЗС Glusco, на общую сумму более 700 миллионов гривен. Несмотря на международный резонанс, несмотря на то что никакие обвинения так и не были доказаны, продолжается «отжим» бизнеса, принадлежащего иностранным инвесторам.

Поэтому не стоит удивляться тому, что влиятельное европейское издание The Brussels Times прямо пишет, что при Зеленском в отношении иностранных инвесторов продолжается такой же беспредел как при Порошенко и Януковиче.

Как не стоит удивляться и тому, что за прошлый 2020-й год Украина пережила самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет.

The Brussels Times цитирует члена комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам Джузеппе Фернандино, который обратился с письмом к украинским властям подчеркнув, что отдельные их решения усугубляют ситуации не только в самой Украине, но и несут угрозу для стран ЕС.

В первую очередь, речь идет о так называемом «налоговом законе», поданным Кабмином в Верховную Раду. По словам Фернандино, его принятие может сделать комбинированное налогообложение предприятий самым высоким в мире, что, само собой, окажет дополнительное давление на работодателей. Последние, еще и на фоне непонятной ситуации с коронавирусом, вероятно, не смогут выжить в новых фискальных реалиях и будут вынуждены закрываться и увольнять рабочих. А это означает не что иное, как сокращение налоговых поступлений в бюджет и толпы новых трудовых мигрантов с Украины, которые повалят в страны ЕС. Жаль только, что об это говорят европейские политики, а вот украинская власть во главе с Владимиром Зеленским не видит всех причинно-следственных связей.

И сколько бы во время своих международных турне президент Зеленский не говорил о «европейском выборе» Украины, но конкретные примеры свидетельствуют, что «зеленые» строят в Украине не Европу, а то ли Гаити, то ли Африку времен диктаторских режимов середины XX века.

The Brussels Times четко акцентирует, что для ЕС настоящие критерии — это укрепление экономики, сокращение безработицы, повышение прозрачности и стабильности в налогообложении, защита местных и иностранных инвесторов, справедливые суды, а также борьба с коррупцией. Реальные, а не «сериальные».

Ждут всего этого, как когда-то наступления «светлого будущего», и украинцы. Но пока все мы наивно ждем, мир идет вперед. И каждый день нашей нерешительности, оттягивания реальных реформ и внедрения коренных, а не фасадных европейских экономических ценностей, отбрасывают нашу страны на десятилетия. А это в современном мире уже даже не топот на месте, а падение с обрыва.