Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

У большинства из нас сложные отношения с неопределенностью, хотя зачастую мы об этом даже не подозреваем.

Самые сложные проблемы у людей часто возникают из-за неопределенности: прокрастинация, подавленность, отвлечение, беспокойство, разочарование в окружающих, самобичевание, проблемы с формированием (или отказом от) привычек, неприятности со здоровьем, непонятные отношения, финансовые трудности, проблемы контроля или перфекционизма.

В основе всего этого лежат сложные отношения с неопределенностью. Мы не любим неопределенность, мы хотим избежать неопределенности или контролировать ее, мы нервничаем, когда не можем этого сделать. А неопределенность неизбежна: все вокруг всегда неопределенно!

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле... она может приносить радость.

Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее.

Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое — свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.

Давайте попробуем!

Найти удовольствие в неопределенности

Мы не любим неопределенность на уровне инстинктов, но на самом деле нам было бы очень скучно без нее. Представьте, что вы смотрите фильм и всегда знаете, чем он закончится, или читаете одну и ту же книгу снова и снова. Мы хотим сюрпризов, приключений и возможностей.

Неопределенность — это пространство для обучения: тот, кто во всем уверен, не учится ничему новому. Это пространство, где мы выстраиваем близкие отношения, создаем произведения искусства, делаем что-то новое. Это место открытий, игр, танцев, роста. Это необходимое условие для развития!

Вспомните минуты, когда вы чувствовали больше всего смысла и радости: эти минуты были наполнены восхитительной неопределенностью!

Представьте себе, что вы отправляетесь в неизвестность, в приключение и почувствуйте удовольствие от неопределенности.

Представьте, что вы делаете что-то значимое для другого человека, и это сопровождается неопределенностью, которая добавляет так много смысла в ваши усилия.

Представьте себе неопределенность и танец новых отношений, уязвимость и откровение.

Обратите внимание на неопределенность в своей жизни прямо сейчас: есть ли способ быть за нее благодарными? Можете ли вы смаковать ее, как восхитительный десерт? Можете ли вы насладиться ею, как арией, недавно услышанной впервые?

Можете ли вы позволить себе открыться неопределенности своей жизни и полюбить ее?

Как практиковать

Конечно, у большинства из нас все это не получится само собой. Люди любят режим дня, контроль и твердую почву под ногами. К сожалению, жизнь не дает нам этой твердой почвы. Или, может быть, мне следует сказать «к счастью», потому что без неопределенности и зыбучих песков под ногами жизнь была бы скучной и бессмысленной.

Итак... как научиться радоваться неопределенности? Практиковаться.

Попробуйте, например, так:

Обратите внимание на неопределенность в задаче. Хороший сигнал о том, что вы чувствуете неопределенность — это желание ее избегать. Если это так, обратите внимание на свои телесные ощущения при обращении к этой задаче (даже мысленном). Так неопределенность ощущается в вашем теле! Попробуйте потанцевать с нею. Отказ от неопределенности дает вам предсказуемые результаты в жизни. Каково было бы сделать что-то иначе? Сделайте что-то новое: посмотрите новизне в глаза, будьте с нею, танцуйте с нею. Дайте себе 10 минут побыть с неопределенностью этой задачи. Найдите возможность и радость в задаче. Что вы могли бы сделать с этой задачей, чтобы она вас зажгла? Двигайтесь. Вставайте и двигайтесь. Потанцуйте, сделайте зарядку, погуляйте, попрыгайте! Застряв в сидячем положении, труднее испытывать удовольствие. Людям нужно двигаться. И чтобы действительно увидеть, как выглядит мир в этот момент — оглянитесь вокруг, найдите удовольствие в этом постоянно меняющемся моменте и испытайте признательность за жизнь!

Какое удовольствие вы можете найти в этой задаче в данный момент? Продолжайте практиковаться каждый день и посмотрите, что произойдет в вашей жизни!

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