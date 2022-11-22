Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

RSS

Порочные титановые связи не разорвать?!

193
Порочные титановые связи не разорвать?!

Будучи не в состоянии «удержать в руках», россияне пытаются взять украинскую титановую отрасль «за горло». По мере убывания численности авиационного парка и истощения запасов высокоточных ракет, перед оборонным комплексом страны-агрессора с особой остротой возникает проблема доступа к украинскому титановому сырью.

«Калибры», «Кинжалы» и «Искандеры», которыми уничтожается украинская инфраструктура и разрушаются наши города, как известно, на 50-70% состоят из металлического титана. Что касается самолетов-истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков 4-5 поколений, то в их состав входит не менее 50% титана. Российская титановая отрасль традиционно основывалась на украинской сырьевой базе и до сих пор имеет критическую зависимость он нее. До войны сырье с украинских месторождений составляло около 70% от фактической годовой потребности и альтернативные поставки из Азии и Африки в состоянии удовлетворить не более 15% существующих потребностей.

По словам экспертов, уже сегодня крупнейший мировой производитель титановой продукции – российская корпорация «ВСМПО-Ависма» – вынуждена переплачивать свыше 300 дол., т.е. практически вдвое (!), за каждую тонну импортной продукции, но и это кардинально не решает вопрос дефицита сырья.

При этом, ни за предыдущие 8 лет, ни за последние 9 месяцев войны, задача по сырьевому обескровливанию российского ОПК путем окончательной переориентации украинского титана на Европейский и Американский рынки так и не была решена. Оружие, произведенное из украинского металла, продолжает убивать украинцев.

О многих парадоксах и нюансах «титанового разрыва» с рф, зачастую граничащих с саботажем, госизменой и полным отсутствием государственного мышления среди украинских чиновников и правоохранителей, красноречиво рассказал в одном из недавних интервью гендиректор и совладелец крупнейших украинских частных титановых компаний «Велта» и «ТитанЭра» Андрей Бродский - сообщает Аргумент

Мнение Бродского можно считать достаточно авторитетным не только потому, что его компании без помощи государства (!) смогли занять 2% мирового рынка титана и разработать собственные инновационные технологии производства, но еще и потому что именно Бродский стал едва ли не единственным официальным лоббистом переориентации титановой отрасли Украины на рынки ЕС и США. После того, как в 2021 году группа американских конгрессменов выступила с инициативой по усилению американо-украинского сотрудничества в титановой сфере и внесла соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США, руководство «Велты» восприняло этот сигнал всерьез и инициировало встречу с военно-воздушным атташе при Посольстве США в Украине Джоном Д. Картером, в ходе которой американцам были презентованы собственные инновации и потенциальные возможности.

Единственное, чего не стал озвучивать в своем анализе А.Бродский, так это специфику и механизмы влияния российских «титановых баронов» на украинскую титановую отрасль, благодаря которым до сих пор удается успешно блокировать любые реформы и рыночные изменения, а также удерживать ситуацию под собственным контролем.   

Итак, общеизвестно, что Украина является мировым лидером по запасам титановых концентратов - основного сырья для производства металлического титана, без которого, в свою очередь, невозможно производство современного оборудования, сложной техники, сверхпрочных материалов и оружия нового поколения. Основным потребителем украинского титанового сырья на протяжении долгих лет была россия, не имеющая собственных добывающих мощностей, но располагающая крупнейшими в мире заводами по переработке титанового сырья. Это «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)» и «Березниковский титано-магниевый комбинат «Ависма», на базе которых создана российская металлургическая корпорация «ВСМПО-Ависма», входящая в госконцерн «Ростех», являющийся, в свою очередь, основным поставщиком металлического титана для российской военной промышленности.

Титановая отрасль Украины для россиян всегда была не менее важной, чем энергетика и транзит газа. Вполне логично, что с конца 90-х – начала 2000-х годов, «смотрящим» за титановой отраслью Украины был «назначен» ранее преуспевший на посредничестве в газовых схемах одиозный украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Восхождение Фирташа началось в 2002 году, когда олигарх получил контроль над государственной компанией «ОГХК», являющейся крупнейшим производителем и экспортером титановых концентратов. 

Параллельно в руководство принадлежащих государству Вольногорского и Иршанского ГОКов, разрабатывающих крупнейшие месторождения титановых руд, были назначены менеджеры из команды Фирташа. 

В 2004 году компания Фирташа стала владельцем «Крымского Титана» - завода в г. Армянске, который в свое время являлся крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. 

В 2008 году у второго по величине производителя диоксида титана и титановых пигментов государственного «Сумыхимпрома» начались финансовые проблемы, которые обернулись для промгиганта многомилионными убытками, банкротством, санацией и, в итоге, вынесением на приватизацию «за долги». При этом, основными кредиторами, крупнейшими поставщиками, управляющими санацией, и антикризисными менеджерами оказались «люди Фирташа», а сам «Сумыхимпром» до сих пор неофициально считается «предприятием Фирташа». 

После победы Януковича на выборах 2010 г., принадлежащий государству «Запорожский титано-магниевый комбинат» тоже перешел под контроль Group DF, а в 2013 году фактически был подарен Фирташу в частное владение правительством Азарова. 

К 2014 году в украинской титановой отрасли не осталось ни одного более-менее значимого государственного предприятия, которое не перешло бы в собственность Фирташа, либо не оказалось под контролем его менеджеров. Последний вариант, как показала практика, стал еще более опасным для государства, поскольку, кроме отсутствия инвестиций в производство, экологию и охрану труда, он также означал большие финансовые убытки, недоплаченные налоги, вымытую прибыль, разрушенный производственно-технологический потенциал и отчуждение наиболее ликвидных активов. 

После оккупации Крыма и ОРДЛО, но, главным образом, после начала антикоррупционных расследований в отношении Фирташа со стороны правоохранительных органов США, украинские власти начали публично дистанцироваться от опального олигарха. Тем не менее, рычаги контроля за отраслью до сих пор продолжают оставаться в руках его доверенных лиц. 

Так, после аннексии Крыма, хозяева «Крымского Титана» предприняли попытку переименовать предприятие на «Ukrainian Chemical Products» и перерегистрировать его в Киеве, однако после череды скандалов, находящийся под санкциями с 2015 года и официально неработающий с 2018 года завод, в 2021 году был продан компании «Русский титан». 

По инициативе украинских властей были расторгнуты договора аренды Вольногорского и Иршанского ГОКов со структурами Фирташа. При этом, у Вольногорского ГОКа была изъята лицензия на разведку и разработку Матроновского месторождения, а другой частный ГОК с таким же названием, принадлежащий лично Фирташу, был зарегистрирован на самом большом участке этого месторождения. 

Кроме того, на базе принадлежащего государству Иршанского месторождения ильменитовых руд было создано два частных ГОКа – «Валки-Ильменит» и «Междуречье», тоже принадлежащие Фирташу. 

«Запорожский титано-магниевый комбинат» был возвращен государству только в 2021 году в предбанкротном состоянии и по результатам 11-летнего «частного менеджмента» государству в виде наследства досталось многократное падение производства титановой губки и шлака, а также уничтоженные производства дигидрированного титана и диоксида германия. 

В апреле 2021 г., несмотря на действующие санкции, принадлежащий Фирташу «Междуреченский ГОК» беспрепятственно приобрел на электронных торгах специальное разрешение на разработку Селищанского участка титановых руд в Житомирской области. Позже по этому поводу началась судебная тяжба между ОГХК и Group DF, которая завершилась победой Фирташа - 14 ноября 2022 года Селищанское месторождение окончательно вернулось под контроль «Междуреченского» ГОКа.  

«Сумыхмпром», как мы уже говорили выше, до сих пор считается «заводом Фирташа» и небезосновательно. Например, заводские цены на двуокиси титана не менялись на протяжении долгих лет и еще в прошлом году для компаний Фирташа Titanium Standard, Tolexis и пр. составляли 2-2,5€/кг, при рынке - 4-4,5€/кг. Кроме того, на предприятии в последние годы была налажена схема толлинговой переделки ильменита производства все тех же частных «Валковского» и «Междуреченского» ГОКов, с которой завод получал «копейки» только от передела. 

Что касается контроля за деятельностью государственной «ОГХК», то в период с 2014 по 2021 г.г. на предприятии были выстроены и беспрепятственно функционировали так называемые «схемы Журило-Перцева» (Руслан Журило – и.о. председателя правления ОГХК и Юрий Перцев – зампред правления по финансовым вопросам ОГХК в 2014-2016 г.г. – ред.), благодаря которым титановые концентраты производства украинских ГОКов, через цепочки оффшорных компаний, благополучно попадали на «Крымский Титан» и на заводы «ВСМПО-Ависма» на территории рф. Иногда эти махинации с офшорами принимали анекдотические формы.

Благодаря организаторам этих схем, в частности, компании экс-ТОП-менеджера ОГХК Юрия Перцева и его жены «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH», «ВСМПО-Ависма» до сих пор имеет возможность получать титановое сырье из Мозамбика и Вьетнама. По имеющейся информации, которая также достаточно известна украинским силовикам, только в 2022 году стараниями этих граждан потребителям на территории рф было поставлено свыше 30 тыс. тон. ильменитового концентрата. 

Таким образом, на сегодняшний день можно смело утверждать, что подсанкционный, токсичный, ожидающий экстрадиции в США Дмитрий Фирташ, до сих пор является самым влиятельным персонажем в отечественной титановой отрасли, напрямую контролируя около половины производства и эффективно «ветируя» остальную неподконтрольную ему часть.  

Вот, в принципе, и все, что характеризует т.н. «реформы и преобразования» в титановой отрасли Украины за последние 20 лет! Единственная последняя новация, о которой тоже упоминает А.Бродский в своем интервью – на экспортную политику и основной вектор развития титановой отрасли Украины, вместе с «Венским узником» и его «схематозниками», стали открыто влиять представители отечественных контрольных и правоохранительных органов. И, к сожалению, речь идет не об искоренении «черных» экспортных схем, компенсации нанесенных государству убытков и национализации сомнительно приобретенных олигархических активов. Скорее, наоборот… 

Активы Фирташа и предприятия россиян в Украине за последние 8 лет не пережили и сотой доли того прессинга со стороны силовиков, с которым столкнулась ОГХК и титановый бизнес Бродского за последние полгода. 

В конце июля 2022 г. компания «Велта» заявила о давлении со стороны правоохранительных органов с признаками рейдерства. В августе 2022 г. Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на торги имущественный комплекс компании «Велта» из-за неуплаты кредита в ранее ликвидированном «Проминвесте». В ноябре компания Бродского получила официальный отказ от «Госэкспортконтроля» в получении экспортных лицензий на продажу продукции по своим чешским, американским и китайским контрактам. 

21 сентября 2022 г. ОГХК выступила с официальным обращением, в котором публично заявила о давлении на компанию с целью ее дискредитации перед европейскими и американскими партнерами, а также дезавуировала обвинения, выдвинутые в определении Печерского районного суда от 8 сентября 2022 г. относительно участия должностных лиц ОГХК в поставках титанового концентрата в рф.

В октябре 2022 г. также произошло беспрецедентное событие, о котором до сих пор молчит руководство ОГХК и ФГИ - компанию лишили выплаты 105 млн. грн. экспортного НДС, который до этого исправно ежемесячно выплачивался! 

Кроме того, в середине ноября 2022 г. ФГИ внезапно назначил внутренний аудит ОГХК и начал с особым рвением изучать контракты именно с американскими и европейскими компаниями. 

18 ноября 2022 г. руководитель профсоюзного комитета Иршанского ГОКа Руслана Примасюк открыто заявила о том, что работа государственных Иршанского и Вольногорского ГОКов практически остановлена по вине государственных органов, которые создают надуманные преграды экспорту продукции. Из-за того, что эти госпредприятия уже длительное время не могут получить формальную экспортную лицензию, 20 тыс. тонн иршанского ильменита лежит в польском Щецине, а еще 20 тыс. тонн вольногорского ильменита ожидает в румынской Констанце. Государство его не может продать заказчику из-за того, что глава «Госэкспортконтроля» Александр Павличенко уже два месяца под различными предлогами затягивает выдачу лицензии для завершения сделки по прямому контракту с американцами. Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что получателями украинского титанового концентрата является американская «дочка» «DuPont» компании «The Chemours Company» и глобальный трейдер TRAXYS EUROPE S.A., которому уже более 100 лет и который имеет годовой доход 8 млрд. дол. По этому поводу 19 ноября ОГХК вынуждена была сделать заявление для прессы и признать, что стараниями «Госэкспортконтроля», фактически, весь «западный» экспорт госкомпании был остановлен. Примечательно, что новое руководство ФГИ в лице Рустема Умерова, в управлении которого находится ОГХК, совершенно не спешит вникать в ситуацию и разруливать проблемы госкомпании. 

По мнению инсайдеров, на позицию г-на Павличенко повлияла серия звонков с ул. Владимирской, откуда чиновника настоятельно попросили попридержать выдачу лицензий. И есть мнение, что целью силовиков является давление на крупнейшего частника с целью дискредитации и выведения с рынка, а в госкомпании планируется сменить состав правления и откорректировать наметившийся вектор развития. Именно этим и объясняется непрекращающийся многомесячный «хоровод» из представителей Нацполиции, БЭБ, СБУ, людей Фирташа и лоббистов «ВСМПО-Ависма» вокруг «ОГХК» и компаний Бродского. Очевидно, что замглавы СБУ Анатолий Сандурский, как самый «коммерческий» человек в нынешней службе, решил навести порядок в титановой отрасли по собственному усмотрению. Но почему-то в этом плане не нашлось места «Chemours», «Велте», независимой ОГХК, украино-американскому сотрудничеству и новым титановым технологиям, зато открылись новые окна возможностей для Фирташа, Журило-Перцева и «ВСМПО-Ависма». 

Все прекрасно понимают, что если Фирташ восстановит утраченный контроль над ОГХК, то снова сможет назначить своих директоров на государственные Иршанский и Вольногорский ГОКи. Если же к этому добавить разгром «Велты» и выкуп ее имущественного комплекса, а также победу в конкурсе на управление находящимся в АРМА Демуринским ГОКом, то это будет означать уже единоличный, полный и стратегический контроль над всей титановой отраслью Украины. 

При таком раскладе вопрос о поставках украинского титана для производства российских ракет и самолетов из плоскости невозможного перейдет в разряд вполне допустимого! 

А тех 10-12 млн. дол. в месяц, которые переплачивает сегодня «ВСМПО-Ависма» по двойному счетчику за азиатско-африканский ильменит, вполне достаточно, чтобы «отблагодарить» всех причастных к реализации этого плана по возвращению украинского сырья на заводы российской оборонки. 

Кстати, 17-18 ноября в Сингапуре проходил ежегодный конгресс представителей титановой и цирконовой индустрии https://www.tzmi.com/congress/ , в котором впервые за долгие годы не было представителей от «ОГХК», зато был замечен Ю.Перцев в окружении представителей российских делегаций. 

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 ноября 2022
Четверг, 17 ноября 2022
Вторник, 15 ноября 2022
Вторник, 8 ноября 2022
Понедельник, 7 ноября 2022
Четверг, 3 ноября 2022
Среда, 2 ноября 2022
Вторник, 1 ноября 2022
Четверг, 27 октября 2022
Четверг, 20 октября 2022
Четверг, 13 октября 2022
Среда, 12 октября 2022
Понедельник, 10 октября 2022
Четверг, 29 сентября 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016