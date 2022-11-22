Порочные титановые связи не разорвать?!

Будучи не в состоянии «удержать в руках», россияне пытаются взять украинскую титановую отрасль «за горло». По мере убывания численности авиационного парка и истощения запасов высокоточных ракет, перед оборонным комплексом страны-агрессора с особой остротой возникает проблема доступа к украинскому титановому сырью.

«Калибры», «Кинжалы» и «Искандеры», которыми уничтожается украинская инфраструктура и разрушаются наши города, как известно, на 50-70% состоят из металлического титана. Что касается самолетов-истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков 4-5 поколений, то в их состав входит не менее 50% титана. Российская титановая отрасль традиционно основывалась на украинской сырьевой базе и до сих пор имеет критическую зависимость он нее. До войны сырье с украинских месторождений составляло около 70% от фактической годовой потребности и альтернативные поставки из Азии и Африки в состоянии удовлетворить не более 15% существующих потребностей.

По словам экспертов, уже сегодня крупнейший мировой производитель титановой продукции – российская корпорация «ВСМПО-Ависма» – вынуждена переплачивать свыше 300 дол., т.е. практически вдвое (!), за каждую тонну импортной продукции, но и это кардинально не решает вопрос дефицита сырья.

При этом, ни за предыдущие 8 лет, ни за последние 9 месяцев войны, задача по сырьевому обескровливанию российского ОПК путем окончательной переориентации украинского титана на Европейский и Американский рынки так и не была решена. Оружие, произведенное из украинского металла, продолжает убивать украинцев.

О многих парадоксах и нюансах «титанового разрыва» с рф, зачастую граничащих с саботажем, госизменой и полным отсутствием государственного мышления среди украинских чиновников и правоохранителей, красноречиво рассказал в одном из недавних интервью гендиректор и совладелец крупнейших украинских частных титановых компаний «Велта» и «ТитанЭра» Андрей Бродский - сообщает Аргумент.

Мнение Бродского можно считать достаточно авторитетным не только потому, что его компании без помощи государства (!) смогли занять 2% мирового рынка титана и разработать собственные инновационные технологии производства, но еще и потому что именно Бродский стал едва ли не единственным официальным лоббистом переориентации титановой отрасли Украины на рынки ЕС и США. После того, как в 2021 году группа американских конгрессменов выступила с инициативой по усилению американо-украинского сотрудничества в титановой сфере и внесла соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США, руководство «Велты» восприняло этот сигнал всерьез и инициировало встречу с военно-воздушным атташе при Посольстве США в Украине Джоном Д. Картером, в ходе которой американцам были презентованы собственные инновации и потенциальные возможности.

Единственное, чего не стал озвучивать в своем анализе А.Бродский, так это специфику и механизмы влияния российских «титановых баронов» на украинскую титановую отрасль, благодаря которым до сих пор удается успешно блокировать любые реформы и рыночные изменения, а также удерживать ситуацию под собственным контролем.

Итак, общеизвестно, что Украина является мировым лидером по запасам титановых концентратов - основного сырья для производства металлического титана, без которого, в свою очередь, невозможно производство современного оборудования, сложной техники, сверхпрочных материалов и оружия нового поколения. Основным потребителем украинского титанового сырья на протяжении долгих лет была россия, не имеющая собственных добывающих мощностей, но располагающая крупнейшими в мире заводами по переработке титанового сырья. Это «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)» и «Березниковский титано-магниевый комбинат «Ависма», на базе которых создана российская металлургическая корпорация «ВСМПО-Ависма», входящая в госконцерн «Ростех», являющийся, в свою очередь, основным поставщиком металлического титана для российской военной промышленности.

Титановая отрасль Украины для россиян всегда была не менее важной, чем энергетика и транзит газа. Вполне логично, что с конца 90-х – начала 2000-х годов, «смотрящим» за титановой отраслью Украины был «назначен» ранее преуспевший на посредничестве в газовых схемах одиозный украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Восхождение Фирташа началось в 2002 году, когда олигарх получил контроль над государственной компанией «ОГХК», являющейся крупнейшим производителем и экспортером титановых концентратов.

Параллельно в руководство принадлежащих государству Вольногорского и Иршанского ГОКов, разрабатывающих крупнейшие месторождения титановых руд, были назначены менеджеры из команды Фирташа.

В 2004 году компания Фирташа стала владельцем «Крымского Титана» - завода в г. Армянске, который в свое время являлся крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе.

В 2008 году у второго по величине производителя диоксида титана и титановых пигментов государственного «Сумыхимпрома» начались финансовые проблемы, которые обернулись для промгиганта многомилионными убытками, банкротством, санацией и, в итоге, вынесением на приватизацию «за долги». При этом, основными кредиторами, крупнейшими поставщиками, управляющими санацией, и антикризисными менеджерами оказались «люди Фирташа», а сам «Сумыхимпром» до сих пор неофициально считается «предприятием Фирташа».

После победы Януковича на выборах 2010 г., принадлежащий государству «Запорожский титано-магниевый комбинат» тоже перешел под контроль Group DF, а в 2013 году фактически был подарен Фирташу в частное владение правительством Азарова.

К 2014 году в украинской титановой отрасли не осталось ни одного более-менее значимого государственного предприятия, которое не перешло бы в собственность Фирташа, либо не оказалось под контролем его менеджеров. Последний вариант, как показала практика, стал еще более опасным для государства, поскольку, кроме отсутствия инвестиций в производство, экологию и охрану труда, он также означал большие финансовые убытки, недоплаченные налоги, вымытую прибыль, разрушенный производственно-технологический потенциал и отчуждение наиболее ликвидных активов.

После оккупации Крыма и ОРДЛО, но, главным образом, после начала антикоррупционных расследований в отношении Фирташа со стороны правоохранительных органов США, украинские власти начали публично дистанцироваться от опального олигарха. Тем не менее, рычаги контроля за отраслью до сих пор продолжают оставаться в руках его доверенных лиц.

Так, после аннексии Крыма, хозяева «Крымского Титана» предприняли попытку переименовать предприятие на «Ukrainian Chemical Products» и перерегистрировать его в Киеве, однако после череды скандалов, находящийся под санкциями с 2015 года и официально неработающий с 2018 года завод, в 2021 году был продан компании «Русский титан».

По инициативе украинских властей были расторгнуты договора аренды Вольногорского и Иршанского ГОКов со структурами Фирташа. При этом, у Вольногорского ГОКа была изъята лицензия на разведку и разработку Матроновского месторождения, а другой частный ГОК с таким же названием, принадлежащий лично Фирташу, был зарегистрирован на самом большом участке этого месторождения.

Кроме того, на базе принадлежащего государству Иршанского месторождения ильменитовых руд было создано два частных ГОКа – «Валки-Ильменит» и «Междуречье», тоже принадлежащие Фирташу.

«Запорожский титано-магниевый комбинат» был возвращен государству только в 2021 году в предбанкротном состоянии и по результатам 11-летнего «частного менеджмента» государству в виде наследства досталось многократное падение производства титановой губки и шлака, а также уничтоженные производства дигидрированного титана и диоксида германия.

В апреле 2021 г., несмотря на действующие санкции, принадлежащий Фирташу «Междуреченский ГОК» беспрепятственно приобрел на электронных торгах специальное разрешение на разработку Селищанского участка титановых руд в Житомирской области. Позже по этому поводу началась судебная тяжба между ОГХК и Group DF, которая завершилась победой Фирташа - 14 ноября 2022 года Селищанское месторождение окончательно вернулось под контроль «Междуреченского» ГОКа.

«Сумыхмпром», как мы уже говорили выше, до сих пор считается «заводом Фирташа» и небезосновательно. Например, заводские цены на двуокиси титана не менялись на протяжении долгих лет и еще в прошлом году для компаний Фирташа Titanium Standard, Tolexis и пр. составляли 2-2,5€/кг, при рынке - 4-4,5€/кг. Кроме того, на предприятии в последние годы была налажена схема толлинговой переделки ильменита производства все тех же частных «Валковского» и «Междуреченского» ГОКов, с которой завод получал «копейки» только от передела.

Что касается контроля за деятельностью государственной «ОГХК», то в период с 2014 по 2021 г.г. на предприятии были выстроены и беспрепятственно функционировали так называемые «схемы Журило-Перцева» (Руслан Журило – и.о. председателя правления ОГХК и Юрий Перцев – зампред правления по финансовым вопросам ОГХК в 2014-2016 г.г. – ред.), благодаря которым титановые концентраты производства украинских ГОКов, через цепочки оффшорных компаний, благополучно попадали на «Крымский Титан» и на заводы «ВСМПО-Ависма» на территории рф. Иногда эти махинации с офшорами принимали анекдотические формы.

Благодаря организаторам этих схем, в частности, компании экс-ТОП-менеджера ОГХК Юрия Перцева и его жены «Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH», «ВСМПО-Ависма» до сих пор имеет возможность получать титановое сырье из Мозамбика и Вьетнама. По имеющейся информации, которая также достаточно известна украинским силовикам, только в 2022 году стараниями этих граждан потребителям на территории рф было поставлено свыше 30 тыс. тон. ильменитового концентрата.

Таким образом, на сегодняшний день можно смело утверждать, что подсанкционный, токсичный, ожидающий экстрадиции в США Дмитрий Фирташ, до сих пор является самым влиятельным персонажем в отечественной титановой отрасли, напрямую контролируя около половины производства и эффективно «ветируя» остальную неподконтрольную ему часть.

Вот, в принципе, и все, что характеризует т.н. «реформы и преобразования» в титановой отрасли Украины за последние 20 лет! Единственная последняя новация, о которой тоже упоминает А.Бродский в своем интервью – на экспортную политику и основной вектор развития титановой отрасли Украины, вместе с «Венским узником» и его «схематозниками», стали открыто влиять представители отечественных контрольных и правоохранительных органов. И, к сожалению, речь идет не об искоренении «черных» экспортных схем, компенсации нанесенных государству убытков и национализации сомнительно приобретенных олигархических активов. Скорее, наоборот…

Активы Фирташа и предприятия россиян в Украине за последние 8 лет не пережили и сотой доли того прессинга со стороны силовиков, с которым столкнулась ОГХК и титановый бизнес Бродского за последние полгода.

В конце июля 2022 г. компания «Велта» заявила о давлении со стороны правоохранительных органов с признаками рейдерства. В августе 2022 г. Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на торги имущественный комплекс компании «Велта» из-за неуплаты кредита в ранее ликвидированном «Проминвесте». В ноябре компания Бродского получила официальный отказ от «Госэкспортконтроля» в получении экспортных лицензий на продажу продукции по своим чешским, американским и китайским контрактам.

21 сентября 2022 г. ОГХК выступила с официальным обращением, в котором публично заявила о давлении на компанию с целью ее дискредитации перед европейскими и американскими партнерами, а также дезавуировала обвинения, выдвинутые в определении Печерского районного суда от 8 сентября 2022 г. относительно участия должностных лиц ОГХК в поставках титанового концентрата в рф.

В октябре 2022 г. также произошло беспрецедентное событие, о котором до сих пор молчит руководство ОГХК и ФГИ - компанию лишили выплаты 105 млн. грн. экспортного НДС, который до этого исправно ежемесячно выплачивался!

Кроме того, в середине ноября 2022 г. ФГИ внезапно назначил внутренний аудит ОГХК и начал с особым рвением изучать контракты именно с американскими и европейскими компаниями.

18 ноября 2022 г. руководитель профсоюзного комитета Иршанского ГОКа Руслана Примасюк открыто заявила о том, что работа государственных Иршанского и Вольногорского ГОКов практически остановлена по вине государственных органов, которые создают надуманные преграды экспорту продукции. Из-за того, что эти госпредприятия уже длительное время не могут получить формальную экспортную лицензию, 20 тыс. тонн иршанского ильменита лежит в польском Щецине, а еще 20 тыс. тонн вольногорского ильменита ожидает в румынской Констанце. Государство его не может продать заказчику из-за того, что глава «Госэкспортконтроля» Александр Павличенко уже два месяца под различными предлогами затягивает выдачу лицензии для завершения сделки по прямому контракту с американцами. Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что получателями украинского титанового концентрата является американская «дочка» «DuPont» компании «The Chemours Company» и глобальный трейдер TRAXYS EUROPE S.A., которому уже более 100 лет и который имеет годовой доход 8 млрд. дол. По этому поводу 19 ноября ОГХК вынуждена была сделать заявление для прессы и признать, что стараниями «Госэкспортконтроля», фактически, весь «западный» экспорт госкомпании был остановлен. Примечательно, что новое руководство ФГИ в лице Рустема Умерова, в управлении которого находится ОГХК, совершенно не спешит вникать в ситуацию и разруливать проблемы госкомпании.

По мнению инсайдеров, на позицию г-на Павличенко повлияла серия звонков с ул. Владимирской, откуда чиновника настоятельно попросили попридержать выдачу лицензий. И есть мнение, что целью силовиков является давление на крупнейшего частника с целью дискредитации и выведения с рынка, а в госкомпании планируется сменить состав правления и откорректировать наметившийся вектор развития. Именно этим и объясняется непрекращающийся многомесячный «хоровод» из представителей Нацполиции, БЭБ, СБУ, людей Фирташа и лоббистов «ВСМПО-Ависма» вокруг «ОГХК» и компаний Бродского. Очевидно, что замглавы СБУ Анатолий Сандурский, как самый «коммерческий» человек в нынешней службе, решил навести порядок в титановой отрасли по собственному усмотрению. Но почему-то в этом плане не нашлось места «Chemours», «Велте», независимой ОГХК, украино-американскому сотрудничеству и новым титановым технологиям, зато открылись новые окна возможностей для Фирташа, Журило-Перцева и «ВСМПО-Ависма».

Все прекрасно понимают, что если Фирташ восстановит утраченный контроль над ОГХК, то снова сможет назначить своих директоров на государственные Иршанский и Вольногорский ГОКи. Если же к этому добавить разгром «Велты» и выкуп ее имущественного комплекса, а также победу в конкурсе на управление находящимся в АРМА Демуринским ГОКом, то это будет означать уже единоличный, полный и стратегический контроль над всей титановой отраслью Украины.

При таком раскладе вопрос о поставках украинского титана для производства российских ракет и самолетов из плоскости невозможного перейдет в разряд вполне допустимого!

А тех 10-12 млн. дол. в месяц, которые переплачивает сегодня «ВСМПО-Ависма» по двойному счетчику за азиатско-африканский ильменит, вполне достаточно, чтобы «отблагодарить» всех причастных к реализации этого плана по возвращению украинского сырья на заводы российской оборонки.

Кстати, 17-18 ноября в Сингапуре проходил ежегодный конгресс представителей титановой и цирконовой индустрии https://www.tzmi.com/congress/ , в котором впервые за долгие годы не было представителей от «ОГХК», зато был замечен Ю.Перцев в окружении представителей российских делегаций.