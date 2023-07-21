Справа Лукашенка: чи заарештує МКС друга й союзника Путіна

Пару днів тому депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його доля може бути такою ж, як у Путіна.

У чому суть звинувачень

Заклик європарламентарів міститься у доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, котру 18 липня схвалив комітет із закордонних справ ЄП.

"Оскільки Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка", - повідомляє прес-служба Європарламенту.

Євродепутати наголошують, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочини, вчинені в Україні, у тому числі через роль режиму в незаконній депортації дітей.

Законодавці ЄС закликають інституції ЄС та країни-члени вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських лідерів.

Про те, що Україна має відомості примусового переміщення українських дітей і військовополонених через територію Білорусі, ще наприкінці травня заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося примусове переміщення як українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.

Як зазначав тоді ж Генпрокурор України Андрій Костін, його офіс порушив кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації тисяч українських дітей з окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини - зокрема до Білорусі.

"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі наразі розслідуються в межах цієї кримінальної справи", - уточнив посадовець.

Білоруські опозиціонери з групи Національного антикризового управління у той самий час повідомляли, що 2150 українських дітей, зокрема дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були депортовані до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі. У повідомленні стверджувалося, що українських дітей вивозили до білоруського санаторію Золоті Піски у Гомельській області та санаторно-курортного табору Острошицький Городок у Мінській області.

Перша група з близько 350 дітей прибула з окупованої Донецької області 5 і 6 вересня, друга і третя - наприкінці вересня та в середині жовтня. Додаткові депортації були здійснені у квітні та травні цього року. З підконтрольних Росії територій України дітей автобусами доправили до РФ, а потім потягом - до Білорусі.

Опозиціонери переконували, що Лукашенко особисто віддав наказ про передання дітей-сиріт до Білорусі та "сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою".

"Спалився" поплічник, як і у Путіна

Що ж, "нагорода" за ці діяння, схоже, скоро знайде "героя" - спалився його поплічник.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до МКС з проханням видати ордер на арешт голови Червоного Хреста Білорусі Дмитра Шевцова, котрий публічно зізнався у злочині депортації дітей з окупованих територій України.

За словами Шевцова, дітей нібито вивозили на оздоровлення до Білорусі. Також білоруське видання Дзеркало повідомляє, що Шевцов під час попередніх візитів на окуповані території нібито був вбраний у камуфляж із "зеткою", хоча за статутом Червоного Хреста це заборонено.

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у викраденні українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у дописі Кулеби у Twitter.

З трибуни Генасамблеї ООН Дмитро Кулеба розповів і про те, як окупанти намагаються стерти ідентичність українських дітей та закликав до розробки механізму для повернення додому зневолених цивільних українців.

"На відміну від військових, цивільних заручників не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукатиме Росію викрадати ще більше людей. Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації вільного повернення цивільних заручників з полону додому", - підкреслив міністр.

Чому саме зараз

Олександр Лукашенко відомий своїм вмінням "проходити між крапель". То невже він дійсно матиме ордер на арешт МКС?

Білоруський опозиціонер, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко розповів українським журналістам, чом Європарламент нарешті "помітив" і Лукашенка.

"Впевнений, що йому на цей раз "між крапель" пролізти не вдасться. Його, звичайно, треба долучати до відповідальності за всі злочини, скоєні ним проти українського народу, ті, що він продовжує коїти, а також за злочини проти білоруського народу, - сказав Латушко в ефірі 24 каналу. - Ми говоримо про те, що 27 червня ми передали в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, як команда Народного антикризового управління, відповідну "комунікацію" (так це зветься англійською) - у відповідності до ст. 15 Римського статуту МКС за фактами злочинів, вчинених режимом Лукашенка. Ми звернули увагу на незаконну злочинну діяльність п’яти осіб на чолі з Лукашенком: його сенатора Головатова, держсекратаря союзної держави Мезенцева, керівника фонду власного імені Талая та керівника фонду Дельфіни Волкова у зв’язку зі справами по незаконному переміщенню українських дітей на територію Білорусі".

До речі, Велика Британія запровадила нові санкції через викрадення українських дітей, - нагадав у ефірі UA.TV політолог Ігор Чаленко.

За його словами, Лукашенко має відповідати не тільки за викрадення дітей, а й за обстріл України з території Білорусі.

"Саме звідти по Україні випустили понад 700 ракет. Тому покарання Лукашенка є не менш реалістичним, чим трибунал проти Путіна. Тому, якщо МКС видасть ордер на арешт Лукашенка, то йому буде закрита дорога в ті ж самі 123 країни, куди закрита дорога Путіну. Тобто, Лукашенко не зможе виїжджати в ті країни та обговорювати питання Кремля. Рано чи пізно йому доведеться за все відповідати", - переконаний експерт.

Однак, на його думку, зараз тема Білорусі буде політично неоднозначною, бо невідомо, чи виступить Мінськ майданчиком для майбутніх перемовин, таким собі "балансиром" для кремлівської влади.

"Лукашенко намагається торгуватися темою запровадження санкцій проти Білорусі, якимись неофіційними кроками назустріч Заходу. Побачимо, що буде у 2024 році, після виборів РФ. Однак у будь-якому випадку Лукашенкові не позаздриш, як би він не намагався крутитися. А послаблення влади Путіна означатиме повне повалення Лукашенка та переслідування диктатора з боку кримінальних інституцій", - резюмував Чаленко.

Ірина Носальська, Korrespondent.net