Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону

На період воєнного стану виїзд чоловіків із України обмежений. Для ряду категорій громадян діють винятки, однак більшість військовозобов'язаних не випускають за кордон, а незаконний виїзд загрожує відповідальністю.

РБК-Україна зібрало все, що потрібно знати про заборону на перетин кордону під час війни.

Кому заборонено виїзд з України

Воєнний стан в Україні через повномасштабне вторгнення РФ діятиме як мінімум до 19 серпня 2023, і на цей період залишаються чинними обмеження для чоловіків на виїзд з України.

Заборона стосується військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років.

Додатково в січні 2023 Кабмін обмежив можливість виїзду за межі країни чиновникам без поважної причини (наприклад, службове відрядження).

Зокрема, це жінки та чоловіки:

які перебувають на державній службі (депутати ВР та місцевих рад, судді, прокурори, працівники органів місцевого самоврядування);

працівники підприємств із часткою володіння держави понад 50%;

працівники, заброньовані на період мобілізації у воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Для яких категорій кордон відкрито

Перелік винятків із заборони на виїзд досить широкий. Територію країни на законних підставах можуть залишити:

чоловіки, непридатні до військової служби, зняті з військового обліку (з відповідною відміткою у військовому квитку);

тимчасово непридатні до військової служби строком до 6 місяців за наявності документів, що підтверджують це (довідка про інвалідність, висновок ВЛК);

неповнолітні та чоловіки, які досягли граничного віку 60 років;

особи з інвалідністю незалежно від групи;

супроводжуючі осіб з інвалідністю (зобов'язані повернутися в Україну не пізніше особи з інвалідністю);

чоловіки, які постійно проживають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті);

батьки 3-х та більше неповнолітніх дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину;

військовослужбовці для лікування.

Незважаючи на заборону виїзду для чиновників та заброньованих працівників, вони можуть перетинати кордон у разі службового відрядження, якщо вони є батьками-одинаками або їдуть на лікування.

Повний перелік категорій, які підпадають під виключення заборони на виїзд, розміщено на порталі Держприкордонслужби.

Незалежно від категорії осіб, які перетинають кордон України, обов'язковою умовою є перевірка Державною прикордонною службою наявності документів, що дають підстави для перетину.

Варіанти легального виїзду за кордон

На законних підставах під час війни можуть виїхати межі нашої країни представники низки професій.

Водії та волонтери

Мають право виїхати працювати за кордон за наявності ліцензії на міжнародні перевезення вантажів.

Крім того, перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Інформація про таких водіїв має бути внесена до інформаційної системи "Шлях" Укртрансбезпеки.

Моряки

Залишити країну можуть чоловіки для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання або проходження практичної підготовки на суднах. Вони повинні мати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени

Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього потрібно одержати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань.

Працівники залізничного транспорту

Рішення про виїзд працівників залізниці за межі України приймається на строк до 6 місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту, в яких містяться відповідні обґрунтування.

Діячі культури

Можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені. Щоб одержати дозвіл на такий виїзд, артистам потрібно мати запрошення від організатора заходу. На підставі цього Міністерство культури видає відповідний дозвіл.

Чи заборонено виїзд студентам та юнакам до 18 років

Після запровадження воєнного стану студенти вишів, закладів професійної освіти, асистенти, аспіранти та докторанти були включені до списку осіб, яким заборонено залишати країну.

Важливо, що вони не підлягають мобілізації на військову службу.

Спочатку українським чоловікам-студентам іноземних вишів дозволялося тимчасово виїжджати для навчання. Однак через виявлення численних випадків підробки документів, уряд України заборонив цій групі громадян залишати межі країни.

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що юнаків до 18 років також перестануть випускати за кордон, у тому числі на навчання.

Крім того, Кабмін знизив вік постановки на військовий облік у рік досягнення 17 років. Однак у ДПСУ пояснили, що немає жодних обмежень на виїзд осіб чоловічої статі, які не досягли повноліття.

Детальніше про виїзд неповнолітніх хлопців за кордон можна прочитати у матеріалі РБК-Україна з коментарями юриста.

"єВідрядження" для виїзду під заставу: що відомо про цю ініціативу

В Україні розглядали кілька варіантів для можливості тимчасового виїзду чоловіків за кордон під час війни, проте жодного з них не запустили.

Так, в уряді пропонували з 1 вересня 2022 запустити програму "єВідрядження" для представників бізнесу та підприємців. Передбачалося, що заявку на виїзд можна буде подати на порталі "Дія". Обов'язково до неї додати податкову декларацію, сплатити ЄСВ та внести заставу у розмірі 200 тисяч гривень на рахунок "Ощадбанку".

Термін відрядження не повинен був перевищувати 7 днів. Проте Кабмін так і не розглянув запуск цього механізму.

У березні 2023 народні депутати запропонували дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. Ці законопроекти досі перебувають у стадії розгляду профільними Комітетами ВР.

Що загрожує тим, хто виїхав незаконно

На даний момент уряд і парламент готують законопроект щодо притягнення до відповідальності чоловіків, які незаконно виїхали з України під час дії воєнного стану. Про це розповів голова МВС Ігор Клименко.

За словами міністра, "після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни", маючи на увазі нелегальний виїзд із України.

Клименко зазначив, що зараз вивчається міжнародний досвід і можливим заходом покарання може стати заборона як мінімум на перетин кордону в подальшому.

У Верховній раді у березні 2023 зареєстрували законопроект №9074, в якому пропонується ввести відповідальність для громадян, які виїхали з України під час дії воєнного стану та без поважних причин порушили термін повернення до країни.

У документі йдеться, що такі громадяни зможуть уникнути покарання за умови добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожний додатковий тиждень перебування за межами України. Зазначимо, цей законопроект перебуває на етапі розгляду.

Вже зараз тим, хто не повертається вчасно з-за кордону за системою "Шлях", може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 336 КК України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб із резервістів у особливий період.

Покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-х до 5 років можуть застосувати у разі, якщо орган досудового розслідування доведе, що чоловік мав мотиви ухилитися від призову. Докладніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, з початком літнього сезону 2023 року прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків через базу "Шлях". У перепустці було відмовлено більш ніж 1300 водіям, а 20 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи.

Нагадаємо, у ДПСУ підрахували, хто з військовозобов'язаних чоловіків найчастіше користується винятками у правилах виїзду за кордон. Так, 45% чоловіків, які перетинають державний кордон, зараз є водіями. Ще 16% чоловіків - багатодітні батьки, також 16% мають інвалідність, 7% непридатні до військової служби, а 6% - перевозять гуманітарні вантажі.